สามีขอแต่งงานอีกครั้งกับเพื่อนภรรยา ด้านภรรยาเปิดใจยอมรับ เหตุผลเพราะ "ความซื่อสัตย์" กลายเป็นไวรัลดัง
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่รัฐตรังกานู ประเทศมาเลเซีย เรื่องราวนี้เป็นไวรัลบน TikTok เมื่อเร็ว ๆ นี้ หลังจากที่ทางสามีได้โพสต์คลิปวิดีโอเผยให้เห็นการแต่งงานครั้งที่ 2 ของเขา จนเกิดการถกเถียงเกี่ยวกับประเด็นเรื่องการมีภรรยาหลายคน รวมไปถึงเรื่องขอบเขตความไว้วางใจ ทั้งความสัมพันธ์กับคู่สมรส และความสัมพันธ์กับเพื่อน เมื่อเพื่อนต้องกลายมาเป็นภรรยาอีกคนของสามี
ชูฮาดาห์ จาอาฟาร์ ภรรยาคนแรก เปิดเผยว่า เธอรู้จักกับ นอร์ อะซูรา โมฮัมหมัด อัซมิน หลังจากเคยสั่งซื้อเสื้อผ้าจากร้านบูติกของเธอ ก่อนที่พวกเธอจะกลายเป็นเพื่อนกัน เจอกันบ้างเป็นครั้งคราว แต่ไม่เคยคาดคิดว่าจะต้องมาใช้ชีวิตร่วมชายคาเดียวกัน เธอยอมรับว่าตอนแรกรู้สึกเสียใจมาก เมื่อ มูฮัมหมัด อาซิซี ซาคาเรีย สามีของเธอ มาบอกว่าเขามีใจให้กับเพื่อนสาวของเธอคนนี้ และต้องการแต่งงานกับเธอ
"สามีของฉันและภรรยาอีกคนต่างก็มีใจให้กันอยู่แล้ว ฉันจึงอนุญาต เพราะเรื่องของหัวใจไม่ใช่เรื่องง่าย จงซื่อสัตย์กับภรรยาคนแรกของคุณ อย่าประมาทด้วยการแต่งงานอย่างลับ ๆ หรือแอบมีชู้" เธอกล่าว โดยหวังว่าผู้คนจะไม่ตราหน้าภรรยาอีกคนของสามีเธอว่าเป็น "ผู้ทำลายครอบครัว"
ด้านมูฮัมหมัด อาซิซี สามี กล่าวว่า เขารู้มาตลอดว่าภรรยาทั้งสองเป็นเพื่อนกัน และไม่เคยตั้งใจที่จะทำลายความสัมพันธ์ของพวกเธอ ความรู้สึกที่มีต่อภรรยาคนที่สองเกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิด เพื่อหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่เหมาะสม เขาจึงตัดสินใจแต่งงานกับเธอ เพื่อให้ความสัมพันธ์ถูกต้องตามกฎหมาย
เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2569 เว็บไซต์มาเธอร์ชิป เผยว่า มีเรื่องราวของชายชาวมาเลเซียรายหนึ่งกลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางบนโลกออนไลน์ ภายหลังจากเขาแต่งงานครั้งที่ 2 มีภรรยาเพิ่มอีกคนอย่างเปิดเผย ซึ่งไม่ใช่คนอื่นไกลที่ไหน แต่เป็นเพื่อนของภรรยาคนแรก ซึ่งภรรยาคนแรกของเขาก็ตกลงด้วยความยินดี
ภาพจาก TikTok @azizizakaria1225
"ภรรยาคนไหนจะอยากมีชีวิตสมรสแบบสามีมีภรรยาหลายคนล่ะ ?" ชูฮาดาห์ กล่าวพร้อมทั้งอธิบายว่า เธอใช้เวลาคิดทบทวนสถานการณ์อย่างรอบคอบ จนในที่สุดเธอก็ยอมตกลง เหตุผลเป็นเพราะสามีของเธอ "ซื่อสัตย์" และต้องการทำให้ความสัมพันธ์นั้นถูกต้องตามกฎหมายมากกว่าที่จะเป็นความลับ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก muhammad.azizi.zakaria.2025
ชูฮาดาห์ กล่าวเสริมว่า นอร์ อะซูรา ปฏิบัติต่อเธอและลูกของเธอเป็นอย่างดี และเนื่องจากพวกเธอเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วจึงเข้ากันได้อย่างราบรื่น และตอนนี้ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวก็แน่นแฟ้นมากขึ้นเรื่อย ๆ และเธอก็หวังว่าภรรยาทั้งสองคนจะได้รับการปฏิบัติโดยเท่าเทียม
ภาพจาก เฟซบุ๊ก muhammad.azizi.zakaria.2025
"ผมพยายามต่อสู้กับความรู้สึกและพยายามรักษาระยะห่าง แต่ในที่สุดก็เลือกที่จะซื่อสัตย์ หัวใจของผมผูกพันไปแล้ว ดังนั้น ผมจึงตัดสินใจที่จะซื่อสัตย์กับภรรยาคนแรก ขออนุญาตเธอ และทำตามขั้นตอนที่ถูกต้อง"
มูฮัมหมัด เผยว่า เขารู้สึกซาบซึ้งใจอย่างยิ่งเมื่อภรรยาคนแรกของเขาได้ยื่นเรื่องต่อศาลชะรีอะฮ์ด้วยตนเอง เพื่อขอให้รับรองการแต่งงานครั้งที่ 2 ของเขา นอกจากนี้เธอยังอนุญาตให้การแต่งงานครั้งที่ 2 เกิดขึ้นที่บ้านของพวกเขาเองแทนที่จะเป็นมัสยิด "อย่าปิดบังหากคุณต้องการแต่งงานใหม่ เพราะมันจะทำลายความสัมพันธ์ของคุณกับคู่ของคุณ"
ภาพจาก TikTok @azizizakaria1225
ขอบคุณข้อมูลจาก Mothership
ขอบคุณภาพจาก TikTok @azizizakaria1225, เฟซบุ๊ก muhammad.azizi.zakaria.2025