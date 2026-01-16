HILIGHT
เพจมหาลัยดัง ตามหาเจ้าของ iPad ลืมทิ้งไว้ แต่คนหลุดโฟกัสที่เคส ทำชาวเน็ตเมนต์สนั่น

           เพจมหาวิทยาลัยดังโพสต์ตามหาเจ้าของ iPad ที่ถูกลืมไว้ แต่กลับกลายเป็นไวรัล เพราะเคส DEATH NOTE ไอเทมสุดอันตราย จากการ์ตูนสุดฮิตในอดีต

เพจมหาลัยดัง ตามหาเจ้าของ iPad
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ศูนย์ข่าวชุมชน ม.เกษตรศาสตร์

           วันที่ 16 มกราคม 2569 เพจเฟซบุ๊ก ศูนย์ข่าวชุมชน ม.เกษตรศาสตร์ โพสต์ภาพ iPad ที่ถูกวางลืมไว้บนม้าหินอ่อน เพื่อประกาศตามหาเจ้าของ

เพจมหาลัยดัง ตามหาเจ้าของ iPad
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ศูนย์ข่าวชุมชน ม.เกษตรศาสตร์

           โดยพลเมืองดีผู้พบเห็นได้ถ่ายภาพพร้อมระบุรายละเอียดว่า "มีคนลืมไอแพดไว้ตรงจุดสูบบุหรี่ ศร.1 ครับ ผมฝากไว้ที่ยาม ศร.1 ครับผม"

           อย่างไรก็ตาม ภายหลังโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป กลับกลายเป็นภาพไวรัลเนื่องจากหลายคนต่างหลุดโฟกัสไปที่เคส "DEATH NOTE" ไอเทมสุดอันตรายจากการ์ตูนดังของญี่ปุ่น ซึ่งออกแบบมาได้แนบเนียนจนมองเผิน ๆ นึกว่าเป็นสมุดของจริง

เพจมหาลัยดัง ตามหาเจ้าของ iPad
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ศูนย์ข่าวชุมชน ม.เกษตรศาสตร์

เพจมหาลัยดัง ตามหาเจ้าของ iPad
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ศูนย์ข่าวชุมชน ม.เกษตรศาสตร์

           งานนี้ทำเอาชาวเน็ตถึงกับนั่งไม่ติด  พากันเข้ามาคอมเมนต์ปั่นกันยกใหญ่ โดยหลายคนบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า เห็นแล้วไม่กล้าหยิบขึ้นมาเปิดดูเพราะกลัวจะเจอชื่อตัวเองเขียนอยู่ในนั้น พร้อมตั้งข้อสงสัยว่าเดี๋ยวนี้ยมทูตเลิกใช้สมุดแล้วหรืออย่างไร จนกลายเป็นประเด็นที่คนลืมโฟกัสไปเลยว่าสรุปแล้วใครเป็นเจ้าของที่แท้จริงกันแน่

เพจมหาลัยดัง ตามหาเจ้าของ iPad
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ศูนย์ข่าวชุมชน ม.เกษตรศาสตร์

เพจมหาลัยดัง ตามหาเจ้าของ iPad
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ศูนย์ข่าวชุมชน ม.เกษตรศาสตร์

เพจมหาลัยดัง ตามหาเจ้าของ iPad
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ศูนย์ข่าวชุมชน ม.เกษตรศาสตร์

เพจมหาลัยดัง ตามหาเจ้าของ iPad
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ศูนย์ข่าวชุมชน ม.เกษตรศาสตร์

เพจมหาลัยดัง ตามหาเจ้าของ iPad
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ศูนย์ข่าวชุมชน ม.เกษตรศาสตร์


เพจมหาลัยดัง ตามหาเจ้าของ iPad ลืมทิ้งไว้ แต่คนหลุดโฟกัสที่เคส ทำชาวเน็ตเมนต์สนั่น โพสต์เมื่อ 16 มกราคม 2569 เวลา 10:41:30 7,710 อ่าน
