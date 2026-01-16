HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ฝุ่นวันนี้ (16 ม.ค.) ยังดูหนาแทบไม่เห็นท้องฟ้า แต่ทำไมค่าฝุ่นลดลงมีคำตอบ

          ฝุ่นวันนี้ 16 มกราคม 2569 ยังดูหนามากจนแทบไม่เห็นท้องฟ้า แต่ทำไมค่าฝุ่นลดลง มีคำตอบ ผิดพลาดตรงไหนหรือไม่ ?

ฝุ่น PM2.5
ภาพประกอบไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา
ภาพจาก Keyframe's/shutterstock.com

          วันที่ 16 มกราคม 2569 ในช่วงเช้าที่ผ่านมา หลายคนสังเกตเห็นท้องฟ้ามีความมืดผิดปกติ ทั้งที่ฝุ่น PM2.5 มีการคำนวณค่าแล้วพบว่าลดลง มันเกิดจากอะไร ทางหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ออกมาระบุแล้วดังนี้

ทำไมฝุ่นยังดูหนา?


          คำตอบคือ ฝุ่นอ้วน จากความชื้นสูงเกือบ 95% โดยลมใต้พาความชื้นเข้ามา ทำให้ฝุ่น PM2.5 จับตัวกับไอน้ำ มองเห็นคล้ายหมอก เมื่อแดดออกและการระบายอากาศดีขึ้น สถานการณ์จะค่อย ๆ คลี่คลาย

ฝุ่นจากการเผานอกพื้นที่


          ยังพบการเผาชีวมวลในจังหวัดรอบ กทม. ลมพัดฝุ่นเข้ามาเติมต่อเนื่อง ล่าสุดสามารถหยุดการเผาได้ราว 1,000 ไร่ ส่วนใน กทม. หากพบการเผาหญ้าหรือขยะ ดับทันที


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ฝุ่นวันนี้ (16 ม.ค.) ยังดูหนาแทบไม่เห็นท้องฟ้า แต่ทำไมค่าฝุ่นลดลงมีคำตอบ โพสต์เมื่อ 16 มกราคม 2569 เวลา 16:23:17 1,069 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: วันตรุษจีน 2569 คนละครึ่งพลัส เครนถล่มพระราม 2 ดูดวง 2568 เครนรถไฟถล่ม ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 2569 ปฏิทินวันหยุด 2569 วันครู calendar 2569
เรื่องน่าสนใจ: ปิดหนี้ไว ไปต่อได้ ปฏิทิน 2569 เลือกตั้ง 2569 ปีชง 2569 LINE Out คืออะไร ปฏิทิน 2568 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2568 ไทย กัมพูชา ยื่นภาษีออนไลน์
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย