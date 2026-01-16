ฝุ่นวันนี้ (16 ม.ค.) ยังดูหนาแทบไม่เห็นท้องฟ้า แต่ทำไมค่าฝุ่นลดลงมีคำตอบ

ฝุ่นวันนี้ 16 มกราคม 2569 ยังดูหนามากจนแทบไม่เห็นท้องฟ้า แต่ทำไมค่าฝุ่นลดลง มีคำตอบ ผิดพลาดตรงไหนหรือไม่ ?
วันที่ 16 มกราคม 2569 ในช่วงเช้าที่ผ่านมา หลายคนสังเกตเห็นท้องฟ้ามีความมืดผิดปกติ ทั้งที่ฝุ่น PM2.5 มีการคำนวณค่าแล้วพบว่าลดลง มันเกิดจากอะไร ทางหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ออกมาระบุแล้วดังนี้
ทำไมฝุ่นยังดูหนา?
คำตอบคือ ฝุ่นอ้วน จากความชื้นสูงเกือบ 95% โดยลมใต้พาความชื้นเข้ามา ทำให้ฝุ่น PM2.5 จับตัวกับไอน้ำ มองเห็นคล้ายหมอก เมื่อแดดออกและการระบายอากาศดีขึ้น สถานการณ์จะค่อย ๆ คลี่คลาย
ฝุ่นจากการเผานอกพื้นที่
ยังพบการเผาชีวมวลในจังหวัดรอบ กทม. ลมพัดฝุ่นเข้ามาเติมต่อเนื่อง ล่าสุดสามารถหยุดการเผาได้ราว 1,000 ไร่ ส่วนใน กทม. หากพบการเผาหญ้าหรือขยะ ดับทันที