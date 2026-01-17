สาวลงภาพ เจ้าบ่าว 2 เวอร์ชั่น วันลองชุด VS ในงานแต่ง ทำชาวเน็ตขยี้ตาหนักมาก

สาวโพสต์ภาพเจ้าบ่าว 2 เวอร์ชั่น วันลองชุดกับวันแต่งจริง ความหล่อต่างกันราวคนละคน ทำชาวเน็ตขยี้ตาหนัก แซวสนั่นโซเชียลจนไวรัล 6.4 ล้านวิว
ภาพจาก TikTok @bowpanisa0
ทุกวันนี้ต้องบอกเลยว่า อย่ารีบตัดสินคนจากหน้าตาหรือสภาพแรกที่พบเจอ โดยเฉพาะหนุ่ม ๆ ที่ปกติอาจไม่ได้ใส่ใจเรื่องความหล่อ ใช้ชีวิตแบบปล่อยเซอร์ แต่พอถึงเวลาที่จำเป็น เขาอาจจะดูดีขึ้นผิดหูผิดตา ราวกับกลายเป็นคนละคนได้แบบเซอร์ไพรส์สุด ๆ
วันที่ 17 มกราคม 2569 โลกออนไลน์แชร์ภาพจากผู้ใช้ TikTok @bowpanisa0 ที่โพสต์ภาพวันลองชุดแต่งงานของเธอกับสามี ซึ่งในตอนแรกก็ดูจะเป็นภาพธรรมดาทั่วไป จนกระทั่งได้เห็นภาพจริงในวันแต่งงาน
จากภาพจะเห็นว่าเจ้าบ่าวหล่อเปลี่ยนไปราวกับคนละคน เพียงแค่ปรับลุคเล็กน้อย ทั้งตัดผม แต่งหน้า และสวมชุดแบบครบเซ็ต จากหนุ่มธรรมดา ๆ กลายเป็นเจ้าบ่าวออร่าความหล่อพุ่งขึ้นหลายเท่าทันที
ภาพจาก TikTok @bowpanisa0
ภาพจาก TikTok @bowpanisa0
ปรากฏว่าภาพดังกล่าวกลายเป็นไวรัล มียอดเข้าชมกว่า 6.4 ล้านครั้ง ชาวเน็ตต่างเซอร์ไพรส์กับเจ้าบ่าว 2 เวอร์ชั่น จนแทบไม่เชื่อว่าเป็นคนเดียวกัน บางคนแซวขำ ๆ ว่าเจ้าบ่าวมี 2 คน บ้างก็ถามว่าหนุ่มที่ลองชุดแต่งงานหายไปไหนแล้ว หรือเล่นมุกว่าเจ้าสาวเอาเจ้าบ่าวไปซักมาแน่ ๆ พร้อมชมว่าเป็นคนที่ไม่ดื้อสบู่ขั้นสุด อาบน้ำแล้วหล่อทันที
อย่างไรก็ดี เจ้าสาวได้อัปเดตเพิ่มเติมว่า งานแต่งนี้จัดขึ้นมานานพอสมควรแล้ว ทำให้ปัจจุบันเจ้าบ่าวกลับไปเป็นเวอร์ชั่นเดิมเป็นที่เรียบร้อย
ภาพจาก TikTok @bowpanisa0