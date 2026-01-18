โรงแรมหรูภูเก็ต แถลงไม่เกี่ยวข้อง เหตุการณ์ที่คนแชร์ ย้ำไม่ใช่ที่นี่ โซเชียลจับตา

Holiday Inn Resort Phuket ร่อนแถลงการณ์ ยันเหตุการณ์บนโลกออนไลน์ ไม่ได้เกิดขึ้นที่นี่ โซเชียลจับตา
ภาพประกอบไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา
วันที่ 18 มกราคม 2569 โลกออนไลน์มีกระแสการพูดถึง กรณีโรงแรมหรู Holiday Inn Resort Phuket โพสต์แถลงการณ์ผ่านทางเพจเฟซบุ๊ก โดยระบุว่า
"ทางโรงแรมขอชี้แจงว่าเหตุการณ์ที่กำลังถูกเผยแพร่บนโลกออนไลน์ในขณะนี้ไม่ได้เกิดขึ้นที่ ฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท ภูเก็ต หาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ต โรงแรมให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัย ความเป็นส่วนตัว และความเป็นอยู่ที่ดีของผู้เข้าพักทุกท่าน และยังคงดำเนินงานตาม มาตรการรักษาความปลอดภัยและมาตรฐานความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ผู้เข้าพักมั่นใจได้ว่าจะได้รับการเข้าพักที่ปลอดภัยและสะดวกสบาย
หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเราโดยตรงผ่าน ช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นทางการของโรงแรม"