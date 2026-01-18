HILIGHT
โรงแรมหรูภูเก็ต แถลงไม่เกี่ยวข้อง เหตุการณ์ที่คนแชร์ ย้ำไม่ใช่ที่นี่ โซเชียลจับตา

 
              Holiday Inn Resort Phuket ร่อนแถลงการณ์ ยันเหตุการณ์บนโลกออนไลน์ ไม่ได้เกิดขึ้นที่นี่ โซเชียลจับตา 

โรงแรมหรูภูเก็ต
ภาพประกอบไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา

           วันที่ 18 มกราคม 2569 โลกออนไลน์มีกระแสการพูดถึง กรณีโรงแรมหรู Holiday Inn Resort Phuket โพสต์แถลงการณ์ผ่านทางเพจเฟซบุ๊ก โดยระบุว่า 

           "ทางโรงแรมขอชี้แจงว่าเหตุการณ์ที่กำลังถูกเผยแพร่บนโลกออนไลน์ในขณะนี้ไม่ได้เกิดขึ้นที่ ฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท ภูเก็ต หาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ต โรงแรมให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัย ความเป็นส่วนตัว และความเป็นอยู่ที่ดีของผู้เข้าพักทุกท่าน และยังคงดำเนินงานตาม มาตรการรักษาความปลอดภัยและมาตรฐานความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ผู้เข้าพักมั่นใจได้ว่าจะได้รับการเข้าพักที่ปลอดภัยและสะดวกสบาย

           หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเราโดยตรงผ่าน ช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นทางการของโรงแรม"

โรงแรมหรูภูเก็ต

           ทั้งนี้ พบว่ามีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันจำนวนมาก รวมถึงมีการจับตาต่อว่าทางโรงแรมที่เกี่ยวข้อง หรือที่ถูกอ้างชื่อบนโลกออนไลน์ จะออกมาแถลงการณ์หรือเผยข้อมูลใด ๆ หรือไม่จากนี้ 
โรงแรมหรูภูเก็ต แถลงไม่เกี่ยวข้อง เหตุการณ์ที่คนแชร์ ย้ำไม่ใช่ที่นี่ โซเชียลจับตา อัปเดตล่าสุด 18 มกราคม 2569 เวลา 13:39:34 2,233 อ่าน
