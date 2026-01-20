หนุ่ม กรรชัย เฉลยแล้ว ทำไมไว้ผมยาวมาอ่านข่าว ดูผิดลุคจากปกติที่เคยเป็น

หนุ่ม กรรชัย เฉลยแล้ว ทำไมไว้ผมยาวในช่วงนี้ เพราะมีงานสำคัญรออยู่ ถูกใจมาก ทั้งที่ปกติแทบไม่มีเวลาอยู่แล้ว
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์
เป็นพิธีกรข่าวที่มากความสามารถและได้รับรางวัลการันตีในช่วงเวลาที่ผ่านมา สำหรับหนุ่ม กรรชัย อย่างไรก็ตาม ตอนนี้คนสงสัยว่า พี่หนุ่มไว้ผมยาวเปลี่ยนลุคโดยสิ้นเชิง ไม่รู้มีอะไรอยู่เบื้องหลังหรือไม่
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์
วันที่ 20 ธันวาคม 2569 ในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ หมวย อริศรา ก็ถามหนุ่ม กรรชัยตรง ๆ ถึงเรื่องทรงผม ทำให้พี่หนุ่มยอมรับกลางรายการว่า ต้องขอโทษจริง ๆ หลายคนบอกให้ผมตัดผม แต่ตัดไม่ได้ บอกเลยแล้วกัน ผมกำลังเล่นหนังอยู่เรื่องหนึ่ง ในเรื่องคาแร็คเตอร์ผมยาว เป็นหนังย้อนยุค
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์
คาดว่าจะเริ่มถ่ายทำในสัปดาห์หน้า อาจจะทำให้ไม่ค่อยได้มาอ่านข่าวในบางช่วง และหนุ่ม กรรชัย ยังยอมรับว่า หาทำมาก เพราะปกติก็แทบจะไม่มีเวลาอยู่แล้ว ส่วนภาพยนตร์เรื่องนี้ มีดัง พันกร และคนอื่น ๆ ร่วมเล่นด้วย คาดว่าจะฉายปลายปีนี้