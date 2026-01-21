อุทาหรณ์ ชายป่วยหนักมีตะกั่วสะสม ต้นเหตุจากกระติกชำรุด ใช้ทุกวันเกือบ 20 ปี

อุทาหรณ์ ชายล้มป่วยหนักหลังพิษตะกั่วสะสม เหตุจากกระติกน้ำร้อน ใช้ใบเดิมซ้ำ ๆ ทุกวันเกือบ 20 ปี ไม่เปลี่ยนแม้ชำรุด ทำตะกั่วปนปนเครื่องดื่ม
วันที่ 15 มกราคม 2569 เว็บไซต์อ็อดดิตี้เซ็นทรัล รายงานอุทาหรณ์เตือนใจ เมื่อชายจีนวัย 50 กว่าปี ล้มป่วยและเสียชีวิต โดยร่างกายได้รับพิษของตะกั่ว หลังใช้กระติกเก็บอุณหภูมิเก่า ๆ ใบเดิมมานานเกือบ 20 ปี
เคสของเขาได้รับการเปิดเผยโดย ดร.หงหย่งเสียง แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคไต ในรายการโทรทัศน์ของไต้หวัน เพื่อเป็นอุทาหรณ์เตือนใจประชาชน ให้หมั่นเช็กหรือเปลี่ยนกระติกน้ำหรือแก้วเก็บอุณหภูมิเป็นระยะ ๆ
ดร.หงหย่งเสียง เล่าว่า ชายวัย 50 กว่าปีรายหนึ่ง ขับรถพุ่งเข้าชนร้านค้าระหว่างไปทำงาน โดยไม่ได้แตะเบรกเลย เมื่อกู้ภัยไปถึงก็พบว่าชายคนนี้อยู่ในสภาพมึนงง และเมื่อนำส่งทีมแพทย์ก็พบว่าผู้ป่วยมีภาวะโลหิตจางขั้นรุนแรง สมองฝ่อ การทำงานของไตผิดปกติ จึงถูกส่งตัวไปตรวจร่างกายเพิ่มเติมที่แผนกโรคไต
ระหว่างซักประวัติ ทีมของ ดร.หงหย่งเสียง ทราบว่าผู้ป่วยเพิ่งมีภาวะอ่อนเพลียเมื่อไม่นานมานี้ รวมถึงประสาทรับรสเปลี่ยนไป มักรู้สึกว่าอาหารยังเค็มไม่พอ ซึ่งเป็นอาการบ่งชี้ถึงภาวะพิษจากตะกั่ว ซึ่งผลจากการตรวจเลือดก็ยืนยันว่าผู้ป่วยได้รับพิษจากตะกั่วจริง
จากนั้นจึงทราบว่าชายคนนี้ใช้กระติกน้ำร้อนใบเดิมเกือบทุกวัน เป็นเวลานานเกือบ 20 ปีแล้ว ปรากฏว่ากระติกดังกล่าวอยู่ในสภาพชำรุด ชั้นด้านในมีสนิมและมีสารตะกั่วรั่วเข้าไปสู่กาแฟที่เขาดื่มทุก ๆ วัน
ทั้งนี้ ดร.หงหย่งเสียง เตือนว่าเครื่องดื่มที่มีฤทธิ์เป็นกรด เช่น น้ำผลไม้ ชา กาแฟ และยาจีนโบราณ อาจเพิ่มความเสี่ยงที่จะทำให้มีโลหะหนักปะปนในเครื่องดื่ม หากปล่อยทิ้งไว้ในแก้วเก็บอุณหภูมิหรือกระติกน้ำที่ชำรุด เป็นเวลานาน ๆ ดังนั้นเขาจึงแนะนำให้ผู้คนหมั่นเช็กดูสภาพของแก้วเก็บอุณหภูมิเป็นประจำ เพื่อหลีกเลี่้ยงความเสี่ยงที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ขอบคุณข้อมูลจาก Odditycentral