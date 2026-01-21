HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

สะเทือนขวัญ ไฟไหม้ห้างปากีสถาน ยอดเสียชีวิตพุ่ง 23 ราย เร่งค้นหาอีกหลายสิบ

 
            โศกนาฏกรรมสะเทือนขวัญ ไฟไหม้ห้างปากีสถาน ยอดเสียชีวิตพุ่ง 23 ราย รวมทั้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิง เร่งค้นหาอีกหลายสิบ 

โศกนาฏกรรม ไฟไหม้ห้างปากีสถาน
ภาพจาก ASIF HASSAN / AFP

            วันที่ 20 มกราคม 2569 สำนักข่าวอัลจาซีรา รายงานเหตุเพลิงไหม้อย่างรุนแรงที่ศูนย์การค้าในเมืองการาจี เมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศปากีสถาน เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 23 ราย รวมถึงเจ้าหน้าที่ดับเพลิง 1 นาย ขณะที่หน่วยกู้ภัยยังคงเร่งค้นหาผู้สูญหายอีกหลายสิบราย 

            เหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้นเมื่อช่วงดึกของวันที่ 17 มกราคม ที่ผ่านมา (ตามเวลาท้องถิ่น) ที่ศูนย์การค้ากูลพลาซ่า (Gul Plaza) ซึ่งเป็นอาคาร 3 ชั้น บนพื้นที่ 8,000 ตารางเมตร มีร้านค้ามากกว่า 1,200 ร้าน และจำหน่ายสินค้าหลากหลายประเภท เจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลากว่า 24 ชั่วโมง จึงสามารถควบคุมเพลิงได้ทั้งหมด โดยพบว่าบางส่วนของอาคารพังถล่มลงมาเสียหาย และมีผู้ติดอยู่ใต้ซากอาคาร 

            เจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัย และปฏิบัติการค้นหาผู้สูญหายยังคงดำเนินต่อไปท่ามกลางอุปสรรค ทั้งปัญหาเรื่องเศษซากอาคาร รวมถึงการระบายอากาศที่ไม่ดี ทำให้มีไฟปะทุขึ้นอีกครั้งหลังจากเพลิงดับสนิทไปแล้ว ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ต้องเผชิญกับความยากลำบาก และมีความกังวลว่าตัวอาคารอาจจะพังถล่มลงมาอีก



            ฮัสซัน ข่าน โฆษกของหน่วยกู้ภัยในพื้นที่ เผยว่า ไฟได้ลุกลามอย่างรวดเร็ว เนื่องจากมีวัสดุไวไฟ เช่น โฟมพลาสติก ผ้า และน้ำหอม อยู่ภายในอาคาร หลังเพลิงสงบ ทางเจ้าหน้าที่ได้ใช้เครนเพื่อเคลื่อนย้ายซากอาคารที่พังถล่มบางส่วนเพื่อเร่งช่วยเหลือ แต่ต้องรอให้โครงสร้างเย็นลงจึงจะสามารถทำการค้นหาอย่างละเอียดได้

            มูร์ตาซา วาฮับ นายกเทศมนตรีเมืองการาจี เปิดเผยว่า ขณะนี้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 23 ราย รวมถึงเจ้าหน้าที่ดับเพลิง 1 ราย และมีผู้สูญหายมากกว่า 60 ราย โดยรัฐบาลของแคว้นสินธ์ ซึ่งเป็นที่ตั้งของเมืองการาจี ได้ประกาศจ่ายเงินชดเชย 10 ล้านรูปีปากีสถาน (ราว 1 ล้านบาท) ต่อหนึ่งครอบครัวผู้เสียชีวิต ส่วนสาเหตุของเพลิงไหม้ยังไม่มีการยืนยันที่แน่ชัด โดยจะมีการสอบสวนอย่างเป็นทางการภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการเมือง

            เหตุโศกนาฏกรรมที่ศูนย์การค้าแห่งนี้ เป็นหนึ่งในเหตุเพลิงไหม้ร้ายแรงที่เกิดขึ้นหลายครั้งในเมืองการาจี และนับเป็นเหตุเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ที่สุด นับตั้งแต่เหตุเพลิงไหม้โรงงานบัลเดียในปี 2555 ซึ่งคร่าชีวิตผู้คนไปกว่า 250 ราย 



ขอบคุณข้อมูลจาก BBC, Al Jazeera








เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
สะเทือนขวัญ ไฟไหม้ห้างปากีสถาน ยอดเสียชีวิตพุ่ง 23 ราย เร่งค้นหาอีกหลายสิบ โพสต์เมื่อ 21 มกราคม 2569 เวลา 12:13:20
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: วันตรุษจีน 2569 คนละครึ่งพลัส เครนถล่มพระราม 2 ดูดวง 2568 เครนรถไฟถล่ม ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 2569 ปฏิทินวันหยุด 2569 คนไม่ใช่หุ่นยนต์ calendar 2569
เรื่องน่าสนใจ: ประชาพิจารณ์ประกันสังคม ปฏิทิน 2569 เลือกตั้ง 2569 ปีชง 2569 LINE Out คืออะไร ปฏิทิน 2568 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2568 ไทย กัมพูชา ยื่นภาษีออนไลน์
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย