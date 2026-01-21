สะเทือนขวัญ ไฟไหม้ห้างปากีสถาน ยอดเสียชีวิตพุ่ง 23 ราย เร่งค้นหาอีกหลายสิบ

โศกนาฏกรรมสะเทือนขวัญ ไฟไหม้ห้างปากีสถาน ยอดเสียชีวิตพุ่ง 23 ราย รวมทั้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิง เร่งค้นหาอีกหลายสิบ
ภาพจาก ASIF HASSAN / AFP
วันที่ 20 มกราคม 2569 สำนักข่าวอัลจาซีรา รายงานเหตุเพลิงไหม้อย่างรุนแรงที่ศูนย์การค้าในเมืองการาจี เมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศปากีสถาน เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 23 ราย รวมถึงเจ้าหน้าที่ดับเพลิง 1 นาย ขณะที่หน่วยกู้ภัยยังคงเร่งค้นหาผู้สูญหายอีกหลายสิบราย
เหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้นเมื่อช่วงดึกของวันที่ 17 มกราคม ที่ผ่านมา (ตามเวลาท้องถิ่น) ที่ศูนย์การค้ากูลพลาซ่า (Gul Plaza) ซึ่งเป็นอาคาร 3 ชั้น บนพื้นที่ 8,000 ตารางเมตร มีร้านค้ามากกว่า 1,200 ร้าน และจำหน่ายสินค้าหลากหลายประเภท เจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลากว่า 24 ชั่วโมง จึงสามารถควบคุมเพลิงได้ทั้งหมด โดยพบว่าบางส่วนของอาคารพังถล่มลงมาเสียหาย และมีผู้ติดอยู่ใต้ซากอาคาร
เจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัย และปฏิบัติการค้นหาผู้สูญหายยังคงดำเนินต่อไปท่ามกลางอุปสรรค ทั้งปัญหาเรื่องเศษซากอาคาร รวมถึงการระบายอากาศที่ไม่ดี ทำให้มีไฟปะทุขึ้นอีกครั้งหลังจากเพลิงดับสนิทไปแล้ว ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ต้องเผชิญกับความยากลำบาก และมีความกังวลว่าตัวอาคารอาจจะพังถล่มลงมาอีก
มูร์ตาซา วาฮับ นายกเทศมนตรีเมืองการาจี เปิดเผยว่า ขณะนี้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 23 ราย รวมถึงเจ้าหน้าที่ดับเพลิง 1 ราย และมีผู้สูญหายมากกว่า 60 ราย โดยรัฐบาลของแคว้นสินธ์ ซึ่งเป็นที่ตั้งของเมืองการาจี ได้ประกาศจ่ายเงินชดเชย 10 ล้านรูปีปากีสถาน (ราว 1 ล้านบาท) ต่อหนึ่งครอบครัวผู้เสียชีวิต ส่วนสาเหตุของเพลิงไหม้ยังไม่มีการยืนยันที่แน่ชัด โดยจะมีการสอบสวนอย่างเป็นทางการภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการเมือง
เหตุโศกนาฏกรรมที่ศูนย์การค้าแห่งนี้ เป็นหนึ่งในเหตุเพลิงไหม้ร้ายแรงที่เกิดขึ้นหลายครั้งในเมืองการาจี และนับเป็นเหตุเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ที่สุด นับตั้งแต่เหตุเพลิงไหม้โรงงานบัลเดียในปี 2555 ซึ่งคร่าชีวิตผู้คนไปกว่า 250 ราย
ขอบคุณข้อมูลจาก BBC, Al Jazeera