HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

คนญี่ปุ่นโอด บินมาไทยโดนแท็กซี่รีดเงินจนผวา เฟลแรงตัดใจบินกลับภายในวันเดียว

          นักท่องเที่ยวญี่ปุ่นเผยประสบการณ์ช็อก โดนแท็กซี่สุวรรณภูมิเรียกเงิน 10,000 เยน ทริปในฝันพังตั้งแต่วันแรก ก่อนตัดใจบินกลับประเทศภายในวันเดียว

คนญี่ปุ่นโอด เจอแท็กซี่ไทยรีดเงิน

          วันที่ 19 มกราคม 2569 เพจเฟซบุ๊ก J-doradic เพจให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องประเทศญี่ปุ่น เปิดเผยเรื่องราวที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทย ซึ่งกำลังถูกพูดถึงในสังคมออนไลน์ชาวญี่ปุ่น กรณีผู้ใช้บัญชี X @musasino231 ซึ่งระบุในไบโอว่าเป็นผู้ชื่นชอบรถไฟ JR รุ่นดั้งเดิม และการถ่ายภาพรถไฟ ได้โพสต์ประสบการณ์ไม่ดีจากทริปในฝันที่ตั้งใจเดินทางมาไทยเพื่อถ่ายรูปรถไฟ แต่กลับต้องยุติการเดินทางภายในเวลาไม่ถึง 24 ชั่วโมง เนื่องจากพฤติกรรมของแท็กซี่ในประเทศไทย

คนญี่ปุ่นโอด เจอแท็กซี่ไทยรีดเงิน

          ต้นเรื่องเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2569 เจ้าตัวโพสต์ข้อความเล่าว่า หลังเดินทางมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิช่วงกลางดึก ได้ใช้บริการแท็กซี่ที่เรียกลูกค้าเอง ก่อนจะถูกคนขับเรียกค่าโดยสารสูงถึง 10,000 เยน (ประมาณ 2,000 บาท) ระหว่างทาง โดยอ้างว่าจำใจต้องจ่ายเพราะกลัวถูกทิ้งกลางทางในที่มืด หรืออาจเกิดอันตรายกับตัวเอง โดยยอมรับว่า ตัดสินใจพลาดที่เลือกขึ้นแท็กซี่ตั้งแต่แรก

คนญี่ปุ่นโอด เจอแท็กซี่ไทยรีดเงิน
ภาพจาก X  @musasino231

          หลังจากนั้น เจ้าตัวยังโพสต์เตือนนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นรายอื่นว่า หากมาไทยไม่ควรเลือกเที่ยวบินที่มาถึงตอนดึก เนื่องจากตัวเลือกการเดินทางออกจากสนามบินมีจำกัด และมีความเสี่ยงโดนแท็กซี่โกงค่าโดยสารสูง พร้อมแสดงความผิดหวังว่า ทั้งที่เคยได้ยินว่าไทยเป็นประเทศที่น่าสนใจสำหรับชาวญี่ปุ่น แต่กลับต้องมาเจอเหตุการณ์เช่นนี้

          ต่อมาในวันเดียวกัน เจ้าตัวโพสต์อีกครั้งว่า เวลา 18.30 น. ตามเวลาประเทศไทย กำลังรอขึ้นเครื่องจากสนามบินสุวรรณภูมิกลับสนามบินนาริตะ ทั้งที่เดิมตั้งใจจะอยู่ท่องเที่ยวหนึ่งสัปดาห์ แต่สุดท้ายต้องบินกลับภายในเวลาไม่ถึงหนึ่งวัน ก่อนจะโพสต์ยืนยันภายหลังว่าเดินทางถึงสนามบินนาริตะแล้วด้วยสายการบิน Zipair

คนญี่ปุ่นโอด เจอแท็กซี่ไทยรีดเงิน

          ภายใต้โพสต์ดังกล่าว มีชาวญี่ปุ่นจำนวนมากเข้าไปแสดงความคิดเห็น บางส่วนตั้งคำถามว่าทำไมไม่อยู่ต่อเพื่อทำตามเป้าหมายการถ่ายรูปรถไฟที่ตั้งใจไว้ แต่เจ้าตัวตอบกลับว่า "ตอนนี้ไม่อยู่ในอารมณ์ที่จะถ่ายรูปแล้ว" 

          ขณะที่ทางแอดมินเพจ J-doradic พยายามเข้าไปสอบถามว่าได้ถ่ายภาพทะเบียนรถไว้หรือไม่ เพื่อช่วยประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่ได้รับการตอบกลับจากเจ้าของโพสต์

คนญี่ปุ่นโอด เจอแท็กซี่ไทยรีดเงิน

          ด้านความคิดเห็นจากชาวไทยจำนวนมาก ระบุว่าเคยมีประสบการณ์ตรงกับแท็กซี่สนามบิน ทั้งการคิดราคาแพง ทิ้งผู้โดยสารกลางทาง ไปจนถึงพฤติกรรมไม่เป็นมืออาชีพ จนทำให้หลายคนเลิกใช้แท็กซี่และหันไปใช้แอปพลิเคชันเรียกรถ แม้จะมีค่าใช้จ่ายสูงกว่า แต่รู้สึกปลอดภัยมากกว่า พร้อมมองว่าเหตุการณ์เรียกค่าโดยสาร 10,000 เยน ถือว่าแพงเกินรับได้สำหรับนักท่องเที่ยว และเรียกร้องให้หน่วยงานรัฐเข้ามาคุมเข้มอย่างจริงจัง

          อย่างไรก็ตาม ชาวเน็ตบางส่วนตั้งข้อสังเกตว่า เรื่องราวอาจมีรายละเอียดที่ยังไม่ถูกเล่าครบ เช่น อาจมีการเจรจาหรือเข้าใจคลาดเคลื่อนเรื่องการเหมารถทั้งวันเพื่อถ่ายรูปรถไฟ หรือเส้นทางพิเศษ จึงทำให้ราคาสูงผิดปกติ พร้อมชี้ว่าแม้ภาพรวมแท็กซี่ไทยจะมีชื่อเสียงไม่ดี แต่ไม่ควรเหมารวมทุกกรณี และการตัดสินใจบินกลับทันทีอาจดูไม่สมเหตุสมผลเท่าไหร่เช่นกัน

คนญี่ปุ่นโอด เจอแท็กซี่ไทยรีดเงิน

คนญี่ปุ่นโอด เจอแท็กซี่ไทยรีดเงิน


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
คนญี่ปุ่นโอด บินมาไทยโดนแท็กซี่รีดเงินจนผวา เฟลแรงตัดใจบินกลับภายในวันเดียว โพสต์เมื่อ 21 มกราคม 2569 เวลา 14:57:22
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: วันตรุษจีน 2569 คนละครึ่งพลัส เครนถล่มพระราม 2 ดูดวง 2568 เครนรถไฟถล่ม ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 2569 ปฏิทินวันหยุด 2569 คนไม่ใช่หุ่นยนต์ calendar 2569
เรื่องน่าสนใจ: ประชาพิจารณ์ประกันสังคม ปฏิทิน 2569 เลือกตั้ง 2569 ปีชง 2569 LINE Out คืออะไร ปฏิทิน 2568 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2568 ไทย กัมพูชา ยื่นภาษีออนไลน์
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย