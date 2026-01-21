คนญี่ปุ่นโอด บินมาไทยโดนแท็กซี่รีดเงินจนผวา เฟลแรงตัดใจบินกลับภายในวันเดียว

นักท่องเที่ยวญี่ปุ่นเผยประสบการณ์ช็อก โดนแท็กซี่สุวรรณภูมิเรียกเงิน 10,000 เยน ทริปในฝันพังตั้งแต่วันแรก ก่อนตัดใจบินกลับประเทศภายในวันเดียว
วันที่ 19 มกราคม 2569 เพจเฟซบุ๊ก J-doradic เพจให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องประเทศญี่ปุ่น เปิดเผยเรื่องราวที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทย ซึ่งกำลังถูกพูดถึงในสังคมออนไลน์ชาวญี่ปุ่น กรณีผู้ใช้บัญชี X @musasino231 ซึ่งระบุในไบโอว่าเป็นผู้ชื่นชอบรถไฟ JR รุ่นดั้งเดิม และการถ่ายภาพรถไฟ ได้โพสต์ประสบการณ์ไม่ดีจากทริปในฝันที่ตั้งใจเดินทางมาไทยเพื่อถ่ายรูปรถไฟ แต่กลับต้องยุติการเดินทางภายในเวลาไม่ถึง 24 ชั่วโมง เนื่องจากพฤติกรรมของแท็กซี่ในประเทศไทย
ต้นเรื่องเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2569 เจ้าตัวโพสต์ข้อความเล่าว่า หลังเดินทางมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิช่วงกลางดึก ได้ใช้บริการแท็กซี่ที่เรียกลูกค้าเอง ก่อนจะถูกคนขับเรียกค่าโดยสารสูงถึง 10,000 เยน (ประมาณ 2,000 บาท) ระหว่างทาง โดยอ้างว่าจำใจต้องจ่ายเพราะกลัวถูกทิ้งกลางทางในที่มืด หรืออาจเกิดอันตรายกับตัวเอง โดยยอมรับว่า ตัดสินใจพลาดที่เลือกขึ้นแท็กซี่ตั้งแต่แรก
ภาพจาก X @musasino231
หลังจากนั้น เจ้าตัวยังโพสต์เตือนนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นรายอื่นว่า หากมาไทยไม่ควรเลือกเที่ยวบินที่มาถึงตอนดึก เนื่องจากตัวเลือกการเดินทางออกจากสนามบินมีจำกัด และมีความเสี่ยงโดนแท็กซี่โกงค่าโดยสารสูง พร้อมแสดงความผิดหวังว่า ทั้งที่เคยได้ยินว่าไทยเป็นประเทศที่น่าสนใจสำหรับชาวญี่ปุ่น แต่กลับต้องมาเจอเหตุการณ์เช่นนี้
ต่อมาในวันเดียวกัน เจ้าตัวโพสต์อีกครั้งว่า เวลา 18.30 น. ตามเวลาประเทศไทย กำลังรอขึ้นเครื่องจากสนามบินสุวรรณภูมิกลับสนามบินนาริตะ ทั้งที่เดิมตั้งใจจะอยู่ท่องเที่ยวหนึ่งสัปดาห์ แต่สุดท้ายต้องบินกลับภายในเวลาไม่ถึงหนึ่งวัน ก่อนจะโพสต์ยืนยันภายหลังว่าเดินทางถึงสนามบินนาริตะแล้วด้วยสายการบิน Zipair
ภายใต้โพสต์ดังกล่าว มีชาวญี่ปุ่นจำนวนมากเข้าไปแสดงความคิดเห็น บางส่วนตั้งคำถามว่าทำไมไม่อยู่ต่อเพื่อทำตามเป้าหมายการถ่ายรูปรถไฟที่ตั้งใจไว้ แต่เจ้าตัวตอบกลับว่า "ตอนนี้ไม่อยู่ในอารมณ์ที่จะถ่ายรูปแล้ว"
ขณะที่ทางแอดมินเพจ J-doradic พยายามเข้าไปสอบถามว่าได้ถ่ายภาพทะเบียนรถไว้หรือไม่ เพื่อช่วยประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่ได้รับการตอบกลับจากเจ้าของโพสต์
ด้านความคิดเห็นจากชาวไทยจำนวนมาก ระบุว่าเคยมีประสบการณ์ตรงกับแท็กซี่สนามบิน ทั้งการคิดราคาแพง ทิ้งผู้โดยสารกลางทาง ไปจนถึงพฤติกรรมไม่เป็นมืออาชีพ จนทำให้หลายคนเลิกใช้แท็กซี่และหันไปใช้แอปพลิเคชันเรียกรถ แม้จะมีค่าใช้จ่ายสูงกว่า แต่รู้สึกปลอดภัยมากกว่า พร้อมมองว่าเหตุการณ์เรียกค่าโดยสาร 10,000 เยน ถือว่าแพงเกินรับได้สำหรับนักท่องเที่ยว และเรียกร้องให้หน่วยงานรัฐเข้ามาคุมเข้มอย่างจริงจัง
อย่างไรก็ตาม ชาวเน็ตบางส่วนตั้งข้อสังเกตว่า เรื่องราวอาจมีรายละเอียดที่ยังไม่ถูกเล่าครบ เช่น อาจมีการเจรจาหรือเข้าใจคลาดเคลื่อนเรื่องการเหมารถทั้งวันเพื่อถ่ายรูปรถไฟ หรือเส้นทางพิเศษ จึงทำให้ราคาสูงผิดปกติ พร้อมชี้ว่าแม้ภาพรวมแท็กซี่ไทยจะมีชื่อเสียงไม่ดี แต่ไม่ควรเหมารวมทุกกรณี และการตัดสินใจบินกลับทันทีอาจดูไม่สมเหตุสมผลเท่าไหร่เช่นกัน