ภรรยาแจ๊ส ชวนชื่น ประกาศอยากย้ายร้าน แจงเรื่องทนายแก้ว - พ่อ 10 ล้านมายังไง

          ภรรยาแจ๊ส ชวนชื่น ประกาศอยากย้ายร้าน พร้อมให้สัมภาษณ์กับหนุ่ม กรรชัย ถึงเรื่องที่เกิดขึ้นระหว่างทนายแก้วและพ่อเด็ก 10 ล้านมายังไง

          วันที่ 23 มกราคม 2569 แจง ภรรยาแจ๊ส ชวนชื่น มีการโพสต์ถามเรื่อง ใครมีปล่อยพื้นที่ใช้เช่าที่สยามบ้าง พอดีอยากย้ายร้าน ด้านชาวเน็ตต่างเข้ามาให้กำลังใจ ยอมรับว่า แจงไม่ได้มีส่วน แต่กลับมีเรื่องวุ่นวายเข้ามา

ภาพจาก เฟซบุ๊ก Jangjit Promyos

          ด้านหนุ่ม กรรชัย เล่าว่า แจงพอรับหน้าเสื่อไปเป็นตัวกลางให้ทนายแก้ว เพราะแจงเขาแบ่งร้านเช่ากับพ่อเด็ก การโพสต์แบบนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแปลว่าอะไร

          จากนั้นพี่หนุ่มก็โทรศัพท์หาแจง เพื่อถามเรื่องที่เกิดขึ้น โดยแจง เล่าว่า พี่หนุ่มคะ สั้น ๆ เลยนะคะ เรื่องของแจงเกิดขึ้นวันที่ 29 ธันวาคม พ่อของเด็กติดต่อมาก่อน เพื่อเล่าเรื่องที่เกิดขึ้น ส่วนทนายแก้วติดต่อแจงวันที่ 30 ธันวาคม

ภาพจาก เฟซบุ๊ก Jangjit Promyos

          ในตอนแรกที่แจงได้ยินเรื่องทนายแก้วจากฝั่งพ่อ ก็ถามว่า ไปแจ้งความยัง พ่อเด็กบอกว่า ยัง เพราะกลัวเรื่องคนใหญ่คนโต พร้อมเป็นคนกลางให้ ต่อมาทนายแก้ว โทรศัพท์มาขอเบอร์โทรศัพท์พ่อเด็ก พร้อมเล่าข้อมูลในฝั่งตัวเอง ซึ่งข้อมูลของทั้งสองฝ่ายไม่ตรงกัน

ภาพจาก เฟซบุ๊ก ทนายแก้ว

          "ถ้าเกิดเรื่องไม่ตรงกัน ทำไมไม่คุยกัน ต้องคุยกันก่อน เรื่องนี้แจงไม่อยากยุ่งเพราะมันละเอียดอ่อน แจงย้ำกับเขาทั้งสองคน" แจงกล่าว

ภาพจาก เฟซบุ๊ก Jangjit Promyos

          แจงชอบพี่แก้วตรงที่ เดินเข้าปัญหา พร้อมแก้ปัญหา ส่วนเรื่องของแจงมันจบในวันนั้นไปแล้ว แจงแค่เป็นคนกลางในการให้ทั้งสองคนคุยกัน และพ่อเด็กมีการพูดถึงเรื่องเงิน 10 ล้าน แจงจึงไปบอกทนายแก้ว ย้ำว่า อย่าเพิ่งถือสา เพราะเขายังโกรธอยู่ ส่วนทนายแก้วบอกว่า มีแค่ 1 ล้าน พ่อเด็กก็ไม่พอใจกับตัวเลขที่ยื่นมา ซึ่งหลังจากนี้ก็มีเหตุการณ์อื่นอีกมาก

          หลังจากนี้แจงจะไม่ยุ่งกับเรื่องใครอีกแล้ว


โพสต์เมื่อ 23 มกราคม 2569 เวลา 13:35:49
