ภาพเบื้องหลัง ฟันปลอมราคาถูก ลูกค้าใส่แล้วติดเชื้อ สุดจะบรรยาย 20 ปี ลูกค้ากี่คน

 
            ตร.  บุกรวบป้าวัย 62 เปิดร้านทำฟันปลอมเถื่อน พบสภาพร้านสุดสกปรกสะสมเชื้อโรค รับไมได้เรียนด้านนี้มา ทำลูกค้าซื้อไปใช้แล้วติดเชื้อ





ฟันปลอมราคาถูก
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ตำรวจไซเบอร์ – บช.สอท.

           วันที่ 22 มกราคม 2569 เจ้าหน้าที่ตำรวจกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.สอท.3) สนธิกำลังร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น เข้าตรวจค้นร้าน อุไรเดนตอลแลป ในเขตอำเภอเมืองขอนแก่น หลังได้รับการร้องเรียนว่ามีการโฆษณาทำฟันปลอมราคาถูกผ่านโซเชียล แต่เมื่อมีประชาชนไปใช้บริการกลับเกิดอาการติดเชื้อในช่องปากอย่างรุนแรงจนส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

            จากการตรวจสอบสถานที่ดังกล่าว พบสภาพร้านไม่ถูกสุขลักษณะ อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ทำฟันปลอมถูกจัดเก็บอย่างสกปรก เสี่ยงต่อการปนเปื้อนเชื้อโรคอย่างมาก โดยมีนางเพ็ญศิริ อายุ 62 ปี รับเป็นเจ้าของร้าน เจ้าหน้าที่จึงได้ทำการตรวจยึดอุปกรณ์และเอกสารสำคัญรวม 12 รายการที่ใช้ในการกระทำความผิดเพื่อเป็นหลักฐาน

ฟันปลอมราคาถูก
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ตำรวจไซเบอร์ – บช.สอท.

            นางเพ็ญศิริ สารภาพว่าตนเองไม่มีวุฒิการศึกษาหรือใบวิชาชีพด้านทันตกรรมแต่อย่างใด แต่อาศัยประสบการณ์ที่เคยเป็นลูกมือในร้านทำฟันที่กรุงเทพฯ มาก่อน จึงย้ายกลับมาเปิดร้านเองที่บ้านเกิดมานานกว่า 20 ปี โดยคิดค่าบริการเพียงหลักร้อยถึงหลักพันบาท ซึ่งไม่ได้มีการจดทะเบียนสถานประกอบการหรือแจ้งรายละเอียดเครื่องมือแพทย์ตามที่กฎหมายกำหนด

            เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อหาผลิตและจำหน่ายเครื่องมือแพทย์โดยไม่ได้รับอนุญาต และเปิดสถานประกอบการโดยไม่ได้จดทะเบียน พร้อมนำตัวส่งดำเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมฝากเตือนประชาชนให้เลือกใช้บริการด้านทันตกรรมจากสถานพยาบาลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น เพื่อความปลอดภัยของสุขภาพช่องปาก

ฟันปลอมราคาถูก
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ตำรวจไซเบอร์ – บช.สอท. 

ฟันปลอมราคาถูก
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ตำรวจไซเบอร์ – บช.สอท. 

ฟันปลอมราคาถูก
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ตำรวจไซเบอร์ – บช.สอท. 

ฟันปลอมราคาถูก
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ตำรวจไซเบอร์ – บช.สอท. 

ฟันปลอมราคาถูก
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ตำรวจไซเบอร์ – บช.สอท.


ภาพเบื้องหลัง ฟันปลอมราคาถูก ลูกค้าใส่แล้วติดเชื้อ สุดจะบรรยาย 20 ปี ลูกค้ากี่คน อัปเดตล่าสุด 23 มกราคม 2569 เวลา 16:35:19
