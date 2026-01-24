HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

เจ้าคุณพระสินีนาถฯ เยือนอินเดีย เปิดงานเรือหลวงแห่งธรรม นำสู่แดนพุทธภูมิ

          เจ้าคุณพระสินีนาถ พิลาสกัลยาณี เยือนอินเดีย เปิดงานเรือหลวงแห่งธรรม นำสู่แดนพุทธภูมิ แผ่ขยายสู่สันติสุขร่วมกันของมนุษยชาติ

ภาพจาก เฟซบุ๊ก ธรรมนาวา วัง - เรือหลวงแห่งธรรม 

          วันที่ 24 มกราคม 2569 เฟซบุ๊ก ธรรมนาวา วัง - เรือหลวงแห่งธรรม ได้เผยว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ เจ้าคุณพระสินีนาถ พิลาสกัลยาณี 
เป็นผู้แทนพระองค์ เดินทางไปเปิดงาน เรือหลวงแห่งธรรม นำสู่แดนพุทธภูมิ ณ ดินแดนแห่งการตรัสรู้ ที่โรงแรม Welcomhotel by ITC Hotel เมืองคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย


ภาพจาก เฟซบุ๊ก ธรรมนาวา วัง - เรือหลวงแห่งธรรม 


ภาพจาก เฟซบุ๊ก ธรรมนาวา วัง - เรือหลวงแห่งธรรม 


ภาพจาก เฟซบุ๊ก ธรรมนาวา วัง - เรือหลวงแห่งธรรม 







ภาพจาก เฟซบุ๊ก ธรรมนาวา วัง - เรือหลวงแห่งธรรม 

          โดยวันนี้ผู้เข้าร่วมงานจะเป็นพระสงฆ์นานาชาติและประชาชนชาวท้องถิ่น การเริ่มต้นครั้งนี้ มิใช่เพียงพิธีการ หากคือการสานต่อปณิธานแห่งสัจธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
อันจะนำพาศรัทธาและปัญญาให้หยั่งรากลงในจิตใจของผู้คน
และแผ่ขยายสู่สันติสุขร่วมกันของมนุษยชาติ


ภาพจาก เฟซบุ๊ก ธรรมนาวา วัง - เรือหลวงแห่งธรรม 


ภาพจาก เฟซบุ๊ก ธรรมนาวา วัง - เรือหลวงแห่งธรรม 







เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เจ้าคุณพระสินีนาถฯ เยือนอินเดีย เปิดงานเรือหลวงแห่งธรรม นำสู่แดนพุทธภูมิ โพสต์เมื่อ 24 มกราคม 2569 เวลา 19:08:49 1,469 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: วันตรุษจีน 2569 ทนายแก้ว เครนถล่มพระราม 2 ดูดวง 2568 เครนรถไฟถล่ม ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 2569 ปฏิทินวันหยุด 2569 แม็ค ปวิช calendar 2569
เรื่องน่าสนใจ: ประชาพิจารณ์ประกันสังคม ปฏิทิน 2569 เลือกตั้ง 2569 ปีชง 2569 LINE Out คืออะไร ปฏิทิน 2568 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2568 ไทย กัมพูชา ยื่นภาษีออนไลน์
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย