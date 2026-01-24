เจ้าคุณพระสินีนาถฯ เยือนอินเดีย เปิดงานเรือหลวงแห่งธรรม นำสู่แดนพุทธภูมิ

เจ้าคุณพระสินีนาถ พิลาสกัลยาณี เยือนอินเดีย เปิดงานเรือหลวงแห่งธรรม นำสู่แดนพุทธภูมิ แผ่ขยายสู่สันติสุขร่วมกันของมนุษยชาติ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ธรรมนาวา วัง - เรือหลวงแห่งธรรม
วันที่ 24 มกราคม 2569 เฟซบุ๊ก ธรรมนาวา วัง - เรือหลวงแห่งธรรม ได้เผยว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ เจ้าคุณพระสินีนาถ พิลาสกัลยาณี
เป็นผู้แทนพระองค์ เดินทางไปเปิดงาน เรือหลวงแห่งธรรม นำสู่แดนพุทธภูมิ ณ ดินแดนแห่งการตรัสรู้ ที่โรงแรม Welcomhotel by ITC Hotel เมืองคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย
โดยวันนี้ผู้เข้าร่วมงานจะเป็นพระสงฆ์นานาชาติและประชาชนชาวท้องถิ่น การเริ่มต้นครั้งนี้ มิใช่เพียงพิธีการ หากคือการสานต่อปณิธานแห่งสัจธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
อันจะนำพาศรัทธาและปัญญาให้หยั่งรากลงในจิตใจของผู้คน
และแผ่ขยายสู่สันติสุขร่วมกันของมนุษยชาติ
