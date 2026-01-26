HILIGHT
บ้านทรงไทยสวย เฟอร์นิเจอร์ไม้ พื้นที่กว้างน่าอยู่ เดือนละหมื่น เจอคนเช่าที่ทำเข่าทรุด

          บ้านทรงไทยอย่างสวย มีเฟอร์นิเจอร์ไม้ พื้นที่กว้างน่าอยู่สบาย ค่าเช่าเดือนละหมื่น สุดท้ายเจอคนเช่าทำเข่าแทบทรุด จากบ้านสวยกลายเป็นอื่น

อวสานบ้านทรงไทย
ภาพจาก TikTok @4patupagad2

          ปัจจัยที่ทำให้ธุรกิจการปล่อยเช่าห้อง เช่าบ้าน มีคนสนใจ ต้องมีเรื่องทำเลที่ดี รวมถึงสภาพแวดล้อมภายในที่สวยงาม น่าอยู่ จะยิ่งดึงดูดมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะบ้านทรงไทยที่ดูสวยงาม คลาสสิค ถ้าหากราคาจับต้องได้ คนมารอเช่าหัวกระไดไม่แห้งแน่นอน

อวสานบ้านทรงไทย
ภาพจาก TikTok @4patupagad2

อวสานบ้านทรงไทย
ภาพจาก TikTok @4patupagad2

          วันที่ 26 มกราคม 2569 TikTok @4patupagad2 เป็นหนึ่งในเจ้าของบ้านทรงไทยที่เปิดให้เช่าเดือนละ 1 หมื่นบาท ข้างในสวยงามมาก มีเฟอร์นิเจอร์ไม้ให้พร้อม เพียงแค่ดูรูปก็น่าอยู่มาก

อวสานบ้านทรงไทย
ภาพจาก TikTok @4patupagad2

อวสานบ้านทรงไทย
ภาพจาก TikTok @4patupagad2

          กระทั่งมีผู้เช่ารายหนึ่งมาเช่า และเจ้าของบ้านเช่าไปดูเป็นอันแทบช็อก ถุงขยะเต็มเกลื่อนบ้าน หมดกันแล้วภาพที่สวย ๆ โดยบ้านหลังนี้คนทำเรื่องเช่ากับคนเช่าคนละคนกัน จึงทำให้เกิดปัญหา แม้เรื่องประเภทนี้ช่วงหลังจะไม่ค่อยได้เป็นข่าว แต่ชาวเน็ตเห็นแล้วก็เจ็บปวดใจทุกครั้ง

อวสานบ้านทรงไทย
ภาพจาก TikTok @4patupagad2

อวสานบ้านทรงไทย
ภาพจาก TikTok @4patupagad2

