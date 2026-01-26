ผ้าเช็ดตัวผืนเดียว ถูกใช้ทั้งบ้านมากว่า 20 ปี สาวเพิ่งรู้ว่าผิด ชาวเน็ตร่วมแชร์ พีคพอกัน

สาวเพิ่งรู้ สิ่งที่ทำเป็นปกติมาทั้งชีวิต ที่แท้สุดซกมก ผ้าเช็ดตัวผืนเดียวใช้ทั้งบ้านมากว่า 20 ปี ขึ้นจุดดำยังไม่ให้ทิ้ง หลายคนแชร์ประสบการณ์ หลายบ้านหนักยิ่งกว่า
ในขณะที่การดูแลสุขอนามัยเป็นสิ่งสำคัญ แต่ก็ใช่ว่าทุกบ้านจะให้ความใส่ใจอย่างจริงจัง ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่สาวคนหนึ่งรู้สึกช็อกไม่น้อย หลังเพิ่งพบว่าสิ่งที่ทำกันเป็นปกติในครอบครัวของเธอ แท้จริงแล้วเป็นเรื่องผิดสุขอนามัยอย่างเลวร้าย และยิ่งน่าตกใจกว่าเมื่อพบว่าชาวเน็ตหลาย ๆ คนได้ออกมาแชร์ประสบการณ์คล้ายคลึงกัน
โดยวันที่ 26 มกราคม 2569 เว็บไซต์ CTWANT รายงานว่า หญิงสาวคนหนึ่งได้โพสต์ลง Dcard เว็บบอร์ดยอดนิยมของจีน เล่าเกี่ยวกับเรื่องสุขอนามัยภายในบ้าน ที่เธอเพิ่งมารู้ตอนโตว่าเลวร้ายแค่ไหน โดยเผยว่าในอดีตครอบครัวของเธอมักจะใช้ผ้าเช็ดตัวผืนเดียวกันทั้งบ้าน แถมเคยมีครั้งหนึ่งที่เธออาบน้ำเสร็จเห็นว่าผ้าเช็ดตัวยังเปียกอยู่ เอามาเช็ดตัวเธอก็ไม่แห้ง จึงไปหยิบผ้าเช็ดตัวผืนอื่นมาใช้ แต่กลับโดนพ่อแม่ดุเพราะทำให้มีผ้าเช็ดตัวหลายผืนถูกใช้พร้อมกัน
หญิงสาวยอมรับว่าตัวเองเพิ่งจะอ่านเรื่องผ้าเช็ดตัวที่ถูกใช้ร่วมกันผ่านโลกออนไลน์ เลยนึกขึ้นได้ว่าสถานการณ์ในบ้านตัวเองก็ไม่ได้ดีไปกว่ากัน โดยนอกจากผ้าเช็ดตัวผืนเดียวจะใช้รวมกันทั้งบ้านแล้ว ผ้าเช็ดตัวทุกผืนในบ้าน ยังล้วนเป็นของแถมที่ได้รับมาฟรีตอนที่ซื้อนมผงให้เธอตอนเด็ก ๆ นั่นหมายความว่าผ้าเช็ดตัวเหล่านั้นมีอายุไม่น้อยกว่า 20 ปีแล้ว แต่ละผืนยังมีจุดดำ ๆ มากมายที่ซักไม่ออก แต่พ่อแม่ก็ไม่ยอมให้เธอโยนทิ้ง เพราะพวกเขาคิดว่ายังใช้ได้อยู่ ทำไมต้องเอาไปทิ้งด้วย
นอกจากนี้ บ้านของเธอยังมักจะซักผ้ารวมกันในเครื่องซักผ้า โดยโยนชุดชั้นในกับถุงเท้ารวมลงไปด้วย จนกระทั่งวันหนึ่งเธอพบว่ามีเชื้อราขึ้นที่เป้ากางเกงใน ถึงรู้ว่าเครื่องซักผ้าซักสารคัดหลั่งต่าง ๆ ออกไม่หมด นับจากนั้นเธอจึงหันมาซักกางเกงในด้วยมือ แต่คนอื่น ๆ ในบ้านยังคงโยนกางเกงในลงเครื่องซักผ้ารวมกับผ้าอื่น ๆ เช่นเดิม
หลังโพสต์ของเธอถูกเผยแพร่ออกไป ก็มีชาวเน็ตมากมายเข้ามาคอมเมนต์ หลายคนแชร์ประสบการณ์คล้ายคลึงกัน เช่น
"ที่บ้านฉันก็ใช้ผ้าเช็ดตัวผืนใหญ่รวมกันทั้งบ้าน โดยแต่ละคนจะมีผ้าสำหรับเช็ดหน้าของตัวเอง แต่ผ้าเช็ดตัวผืนใหญ่ก็จะถูกซักและเปลี่ยนเป็นประจำนะ"
"ตอนกินข้าวที่บ้าน ปู่ฉันมักจะเอาช้อนกลางที่ตักซุปมาซดเสมอ เขาทำแบบนี้มาตั้งแต่ฉันยังเด็ก แถมไม่เคยมีใครสอนฉันแปรงฟันด้วย ฉันไม่รู้ว่าต้องไปขูดหินปูนทุก ๆ 6 เดือน จนกระทั่งอยู่ชั้น ป.5 ถึงรู้ว่าผลจากการไม่แปรงฟันนั้นรุนแรงแค่ไหน ตอนนี้หลังเรียนจบมหาวิทยาลัยฉันก็ใส่ฟันปลอมไป 2 ซี่แล้ว"
"บ้านฉันเคยเอานิ้วล้วงเปลือกไข่ที่ตอกแล้วเพื่อเก็บไข่ขาวส่วนที่เหลือ ฉันเพิ่งรู้ตอนโตว่าคนอื่น ๆ ก็แค่โยนเปลือกไข่ทิ้งไปหลังตอกไข่"
"ตอนที่ฉันยังเด็ก ที่บ้านมักอาบน้ำก่อนเข้านอนโดยไม่เคยเปลี่ยนผ้าปูที่นอน ฉันเพิ่งมารู้ตอนโตนี่เองว่าการเปลี่ยนผ้าปูที่นอนกับปลอกหมอน ช่วยให้ผิวของเรามีสภาพที่ดีขึ้น"
"รูมเมทฉันก็ไม่กดชักโครกหลังถ่ายเบา บอกว่าพวกเขาจะกดหลังถ่ายหนักเท่านั้น"
"บางทีพ่อแม่ฉันอาจจะแค่ขี้เหนียวเกินไป"
"อ่านแล้วก็ได้แต่ถอนหายใจ ว่าพวกคุณโชคดีแค่ไหนที่โตขึ้นมาอย่างแข็งแรง"
ขอบคุณข้อมูลจาก CTWANT