คุณหมอ ร่วมแข่งมาราธอน จู่ ๆ ต้องเลิกแม้เกือบถึงเส้นชัย รีบช่วย 2 นักวิ่งหัวใจหยุดเต้น

แห่ชื่นชม หมอโบ แข่งมาราธอนใกล้ถึงเส้นชัย ก่อนตัดสินใจเลิกกลางคัน รีบเข้าช่วยนักวิ่งหัวใจหยุดเต้นถึง 2 ราย ที่บุรีรัมย์มาราธอน 2026
ภาพจาก Dr BO JOURNEY
หมอโบ เผยว่า นักวิ่งทั้งสองรายสามารถกลับมามีชีพจรอีกครั้ง และอยู่ในการดูแลของทีมแพทย์โรงพยาบาลบุรีรัมย์แล้ว ซึ่งตนมั่นใจในศักยภาพของทีมแพทย์และพยาบาลที่ดูแลต่อ
ภาพจาก Dr BO JOURNEY
ภาพจาก Dr BO JOURNEY
ภาพจาก Dr BO JOURNEY
ขอบคุณภาพจาก Dr BO JOURNEY
ภาพจาก Dr BO JOURNEY
กลายเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ได้รับคำชื่นชมอย่างมากในโลกออนไลน์ กรณีวันที่ 26 มกราคม 2569 เมื่อ พญ.สัสยา คงสกุล หรือ หมอโบ แพทย์หญิงนักวิ่ง ลงแข่งขันในรายการบุรีรัมย์มาราธอน 2026 ระยะฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กิโลเมตร แต่ตัดสินใจยุติการแข่งขันกะทันหัน ทั้งที่เหลือระยะทางเพียงประมาณ 4 กิโลเมตร เพื่อรีบเข้าช่วยเหลือนักวิ่งที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันถึง 2 รายติดต่อกัน
ภาพจาก Dr BO JOURNEY
หมอโบ เปิดเผยว่า การลงแข่งขันครั้งนี้ตั้งใจมาวิ่งช่วยเพื่อนทำสถิติใหม่ (PB) และตั้งเป้าเข้าเส้นชัยให้สำเร็จ แต่ระหว่างวิ่งมาได้ประมาณ 17 กิโลเมตร ได้รับแจ้งเหตุฉุกเฉินว่ามีนักวิ่งหมดสติและหัวใจหยุดเต้นกลางเส้นทาง จึงตัดสินใจเข้าให้การช่วยเหลือทันทีในฐานะแพทย์ แม้จะต้องทิ้งการแข่งขันของตัวเองก็ตาม
หลังจากช่วยทำการ CPR จนผู้ป่วยรายแรกกลับมามีชีพจรและถูกนำส่งโรงพยาบาลแล้ว ระหว่างอยู่บนรถฉุกเฉิน หมอโบได้รับแจ้งเหตุซ้อนว่ามีนักวิ่งหัวใจหยุดเต้นอีก 1 ราย จึงร่วมกับทีมกู้ชีพเข้าให้การช่วยเหลือรายที่สองทันที โดยมีการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า (AED) และการช่วยชีวิตตามมาตรฐานทางการแพทย์ ก่อนนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลบุรีรัมย์อย่างปลอดภัย
ภาพจาก Dr BO JOURNEY
ภาพจาก Dr BO JOURNEY
ภาพจาก Dr BO JOURNEY
ภาพจาก Dr BO JOURNEY
ภาพจาก Dr BO JOURNEY
พร้อมกันนี้ หมอโบ ยังชื่นชมการจัดการแข่งขันบุรีรัมย์มาราธอน 2026 ว่าเป็นงานที่มีความพร้อมด้านความปลอดภัยสูงมาก ทั้งรถพยาบาลที่เข้าถึงพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว อุปกรณ์ช่วยชีวิตครบถ้วน รวมถึงทีมแพทย์ พยาบาล และกู้ชีพที่ทำงานได้อย่างเป็นระบบ ทำให้ผู้ป่วยฉุกเฉินมีโอกาสรอดชีวิตสูงขึ้น
สุดท้ายนี้แม้จะไม่ได้เข้าเส้นชัยตามที่ตั้งใจ แต่หมอโบยืนยันว่าดีใจที่ได้ทำหน้าที่แพทย์อย่างเต็มที่ ถือเป็นอีกหนึ่งเส้นชัยของชีวิต และจะกลับมาร่วมแข่งขันบุรีรัมย์มาราธอนอีกครั้งในปีต่อ ๆ ไปอย่างแน่นอน
ขอบคุณภาพจาก Dr BO JOURNEY