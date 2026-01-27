HILIGHT
คุณหมอ ร่วมแข่งมาราธอน จู่ ๆ ต้องเลิกแม้เกือบถึงเส้นชัย รีบช่วย 2 นักวิ่งหัวใจหยุดเต้น

          แห่ชื่นชม หมอโบ แข่งมาราธอนใกล้ถึงเส้นชัย ก่อนตัดสินใจเลิกกลางคัน รีบเข้าช่วยนักวิ่งหัวใจหยุดเต้นถึง 2 ราย ที่บุรีรัมย์มาราธอน 2026
นักวิ่งหัวใจหยุดเต้น
ภาพจาก Dr BO JOURNEY

          กลายเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ได้รับคำชื่นชมอย่างมากในโลกออนไลน์ กรณีวันที่ 26 มกราคม 2569 เมื่อ พญ.สัสยา คงสกุล หรือ หมอโบ แพทย์หญิงนักวิ่ง ลงแข่งขันในรายการบุรีรัมย์มาราธอน 2026 ระยะฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กิโลเมตร แต่ตัดสินใจยุติการแข่งขันกะทันหัน ทั้งที่เหลือระยะทางเพียงประมาณ 4 กิโลเมตร เพื่อรีบเข้าช่วยเหลือนักวิ่งที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันถึง 2 รายติดต่อกัน

นักวิ่งหัวใจหยุดเต้น
ภาพจาก Dr BO JOURNEY

          หมอโบ เปิดเผยว่า การลงแข่งขันครั้งนี้ตั้งใจมาวิ่งช่วยเพื่อนทำสถิติใหม่ (PB) และตั้งเป้าเข้าเส้นชัยให้สำเร็จ แต่ระหว่างวิ่งมาได้ประมาณ 17 กิโลเมตร ได้รับแจ้งเหตุฉุกเฉินว่ามีนักวิ่งหมดสติและหัวใจหยุดเต้นกลางเส้นทาง จึงตัดสินใจเข้าให้การช่วยเหลือทันทีในฐานะแพทย์ แม้จะต้องทิ้งการแข่งขันของตัวเองก็ตาม

นักวิ่งหัวใจหยุดเต้น
ภาพจาก Dr BO JOURNEY

          หลังจากช่วยทำการ CPR จนผู้ป่วยรายแรกกลับมามีชีพจรและถูกนำส่งโรงพยาบาลแล้ว ระหว่างอยู่บนรถฉุกเฉิน หมอโบได้รับแจ้งเหตุซ้อนว่ามีนักวิ่งหัวใจหยุดเต้นอีก 1 ราย จึงร่วมกับทีมกู้ชีพเข้าให้การช่วยเหลือรายที่สองทันที โดยมีการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า (AED) และการช่วยชีวิตตามมาตรฐานทางการแพทย์ ก่อนนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลบุรีรัมย์อย่างปลอดภัย

          หมอโบ เผยว่า นักวิ่งทั้งสองรายสามารถกลับมามีชีพจรอีกครั้ง และอยู่ในการดูแลของทีมแพทย์โรงพยาบาลบุรีรัมย์แล้ว ซึ่งตนมั่นใจในศักยภาพของทีมแพทย์และพยาบาลที่ดูแลต่อ

นักวิ่งหัวใจหยุดเต้น
ภาพจาก Dr BO JOURNEY

นักวิ่งหัวใจหยุดเต้น
ภาพจาก Dr BO JOURNEY

นักวิ่งหัวใจหยุดเต้น
ภาพจาก Dr BO JOURNEY

          พร้อมกันนี้ หมอโบ ยังชื่นชมการจัดการแข่งขันบุรีรัมย์มาราธอน 2026 ว่าเป็นงานที่มีความพร้อมด้านความปลอดภัยสูงมาก ทั้งรถพยาบาลที่เข้าถึงพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว อุปกรณ์ช่วยชีวิตครบถ้วน รวมถึงทีมแพทย์ พยาบาล และกู้ชีพที่ทำงานได้อย่างเป็นระบบ ทำให้ผู้ป่วยฉุกเฉินมีโอกาสรอดชีวิตสูงขึ้น

          สุดท้ายนี้แม้จะไม่ได้เข้าเส้นชัยตามที่ตั้งใจ แต่หมอโบยืนยันว่าดีใจที่ได้ทำหน้าที่แพทย์อย่างเต็มที่ ถือเป็นอีกหนึ่งเส้นชัยของชีวิต และจะกลับมาร่วมแข่งขันบุรีรัมย์มาราธอนอีกครั้งในปีต่อ ๆ ไปอย่างแน่นอน


ขอบคุณภาพจาก Dr BO JOURNEY

