สะดุ้งแรง ! สาวไทยเที่ยวอังกฤษ โดนทหารรักษาพระองค์ตะคอกใส่ เหตุทำผิดกฎเหล็ก

ไวรัล สาวไทยถ่ายรูปคู่ทหารรักษาพระองค์ หน้าพระราชวังอังกฤษ เข้าไปใกล้จนโดนตะโกนใส่ คนคอมเมนต์สนั่น ย้ำกฎเข้ม ห้ามแตะตัวทหาร แบบนี้อย่าหาทำ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก The Royals King's Guard's England
เป็นคลิปไวรัลซึ่งกำลังได้รับความสนใจอย่างมาก เมื่อเพจ The Royals King's Guard's England ซึ่งมักจะทำคลิปเกี่ยวกับทหารรักษาพระองค์ของอังกฤษ ได้ออกมาเปิดคลิปของนักท่องเที่ยวหญิงชาวไทยที่เข้าไปยืนถ่ายรูปคู่กับทหารรักษาพระองค์ในกรุงลอนดอน ก่อนจะโดนทหารตะโกนใส่ว่า "อย่าแตะต้องทหารรักษาพระองค์ !!"
คลิปดังกล่าวถูกเปิดเผยเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2569 ซึ่งจะเห็นว่าสาวไทยรายนี้เข้าไปยืนถ่ายรูปคู่กับทหาร แต่เนื่องจากอยากได้รูปคู่ใกล้ชิด เธอจึงขยับเข้าไปใกล้จนแขนสัมผัสถูกทหาร ทำให้ถูกทหารตะคอกเตือนทันที
ขณะที่ฝ่ายหญิงเมื่อถูกตะโกนใส่ก็ดูตกใจมาก มีการหันไปมองทางทหารพร้อมถามว่า "อะไรวะ ?" อย่างงุนงง ก่อนจะเดินออกมาแล้วหันไปกล่าวว่า "Sorry (ขอโทษค่ะ)"
ทั้งนี้ เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าในการถ่ายรูปคู่กับทหารรักษาพระองค์หน้าพระราชวังอังกฤษ มีกฎเหล็กเรื่องห้ามแตะต้องทหารและม้า ซึ่งมีการปฏิบัติกันอย่างเคร่งครัด แต่หลายครั้งก็มักปรากฏภาพของนักท่องเที่ยวที่ไม่ทราบกฎดังกล่าวเข้าไปสัมผัสถูกตัวทหารจนถูกตะโกนใส่ในลักษณะเดียวกัน ขณะที่คลิปดังกล่าวก็มีชาวเน็ตมากมายเข้าไปคอมเมนต์กัน โดยเฉพาะคนไทยที่ตำหนิพฤติกรรมของสาวรายนี้ เช่น
- ทำไมเข้าใกล้ขนาดนั้น จริง ๆ มันเป็นเรื่องที่คิดได้ง่าย ๆ เลยนะว่าไม่ควรเข้าใกล้ขนาดนั้น แขนแตะกันเลยอะ น่าอายมาก อย่าหาทำอีกเด้อ
- เมื่อคุณเป็นแขกที่มาเยือนประเทศอื่น เคารพกฎด้วย หากคุณไม่รู้กฎก็ควรเรียนรู้ซะ
- ยืนข้าง ๆ ตอนแรกเขาก็ไม่ว่าไรหรอก แต่ไปชิดเขาขนาดนั้น ควรให้เกียรติเขาด้วยนะคะ
- เขินแทนเลยค่ะที่รู้ว่าเป็นคนไทย
- เขาไม่ใช่แฟนคุณ ทำไมต้องเข้าไปใกล้ขนาดนั้น ??
- กาลเทศะ เป็นสิ่งสำคัญ
- อย่าแตะต้องทหารรักษาพระองค์
