โผล่อีก ประกันสังคม ประกาศจัดซื้อรถ 2 รายการ 23 ล้าน ผู้ประกันตนแห่อยากรู้เหตุผล

          เพจดังแฉเอกสาร สปส. เตรียมทุ่มงบกว่า 23 ล้านบาท จัดซื้อรถยนต์ชุดใหม่ 2 รายการรวม 18 คัน ทำเอาผู้ประกันตนกังขา อยากทราบถึงวัตถุประสงค์ 

ประกันสังคมประกาศซื้อรถ 23 ล้าน
สำนักงานประกันสังคม

          โผล่อีกหนึ่งประเด็นที่ทำให้ สำนักงานประกันสังคม ถูกจับตามองอย่างหนัก หลังสังคมตั้งคำถามต่อการทำงานของหน่วยงาน ทั้งในเรื่องสิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกันตนได้รับว่าสอดคล้องกับเงินที่จ่ายไปหรือไม่ รวมถึงความโปร่งใสในการนำเงินกองทุนไปลงทุนในโครงการต่าง ๆ ที่หลายฝ่ายมองว่าน่ากังขา จนเริ่มมีเสียงเรียกร้องว่าควรทบทวนบทบาทของการให้หน่วยงานราชการเป็นผู้กำกับดูแลกองทุนขนาดใหญ่นี้หรือไม่

          ล่าสุด (27 มกราคม 2569) เพจเฟซบุ๊ก เจ้าหญิงน้อยแห่งอันดามัน เผยแพร่เอกสารการจัดซื้อรถของสำนักงานประกันสังคม จำนวน 2 รายการ มูลค่ารวม 23,886,000 บาท พร้อมตั้งคำถามถึงเหตุผล ความจำเป็น และความสำคัญของการจัดซื้อดังกล่าวว่า มีการสั่งซื้อมาเพื่อใช้ในจุดประสงค์ใด

ประกันสังคมประกาศซื้อรถ 23 ล้าน
สำนักงานประกันสังคม

          เอกสารที่ถูกเผยแพร่เป็น ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณรวม 23,886,000 บาท โดยระบุชัดว่าเป็นการจัดซื้อรถเพื่อใช้งานตามภารกิจของสำนักงาน ประกอบด้วย

ประกันสังคมประกาศซื้อรถ 23 ล้าน
สำนักงานประกันสังคม

          รถนั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบ 1,400–1,600 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 70 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน

          รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 17 คัน

ประกันสังคมประกาศซื้อรถ 23 ล้าน
สำนักงานประกันสังคม

          ภายหลังเอกสารดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ทำให้เกิดกระแสตั้งคำถามในโลกออนไลน์ทันที โดยมีคอมเมนต์ระบุว่า รถนั่งส่วนกลาง 1,600 ซีซี มีราคาประมาณคันละ 8 แสนบาท และรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง หรือ commuter มีราคาประมาณ 1.3 ล้านบาท แม้ราคาจะไม่แตกต่างจากตลาดมากนัก แต่สิ่งที่ผู้ประกันตนต้องการคือคำอธิบายที่ชัดเจนว่า รถเหล่านี้จะถูกนำไปใช้กับงานลักษณะใด และมีความจำเป็นต่อผู้ประกันตนมากน้อยเพียงใด

ขอบคุณข้อมูลจาก
เฟซบุ๊ก  เจ้าหญิงน้อยแห่งอันดามัน


