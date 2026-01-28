ช็อกกลางด่าน เจ้าของรถเจอค่า M-Flow ยอดค้าง 3 หมื่น ก่อนรู้ความจริงฝีมือลูกน้องแสบ

นายจ้างแชร์อุทาหรณ์ ไว้ใจพนักงานขับรถให้เงินสดจ่ายทางด่วน แต่ลูกน้องกลับเอาเงินไปใช้ส่วนตัว ก่อนเนียนเข้า M-Flow จนโดนค่าปรับ 10 เท่า ทะลุ 3 หมื่นบาท
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Niwat Piompon
จากกรณีนายจ้างรายหนึ่ง โพสต์ข้อความระบุว่า "ภรรยาของพนักงานขับรถโทร. มาถามว่าทำไมถึงไล่สามีเขาออก ทั้งที่ทุกเที่ยวที่เดินทางผมจ่ายเงินค่าทางด่วนให้ติดตัวไว้ แต่เขาเลือกที่จะไม่จ่ายและจิ๊กเงินส่วนนั้นไปเฉลี่ยเที่ยวละ 500 บาท นี่คือรางวัลของความใจดี"
เบื้องต้นพบว่า ลูกจ้างนำเงินค่าทางด่วนไปใช้ส่วนตัว แล้วขับรถเข้าช่อง M-Flow แทน ทำให้มียอดค้างชำระและโดนค่าปรับ 10 เท่า โดยคันแรกมีค่าผ่านทาง 1,890 บาท เจอค่าปรับ 18,900 บาท รวมเป็น 20,790 บาท ส่วนคันที่ 2 ค่าผ่านทาง 850 บาท เจอค่าปรับ 7,500 บาท รวมเป็น 8,350 บาท ล่าสุดได้ไล่พนักงานคนดังกล่าวออกแล้ว พร้อมโชว์หลักฐานใบสั่งรวมยอดกว่า 30,000 บาท
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Niwat Piompon
เมื่อเรียกพนักงานมาสอบถามจึงทราบความจริงว่า เงินสดที่ให้ไปนั้นพนักงานนำไปใช้ส่วนตัว แล้วอาศัยช่องทาง M-Flow เพื่อเลี่ยงการจ่ายเงินสด จนกลายเป็นค่าปรับ 10 เท่ารวมแล้วกว่า 30,000 บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างยื่นอุทธรณ์เพื่อขอผ่อนผันเนื่องจากเป็นความผิดที่ลูกน้องทำโดยที่นายจ้างไม่รับรู้ ส่วนประเด็นที่ภรรยาลูกน้องไม่พอใจ ตนก็ได้อธิบายเหตุผลทั้งหมดไปเรียบร้อยแล้ว
นายจ้างรายนี้ ฝากเตือนผู้ประกอบการว่า ควรหมั่นตรวจสอบทะเบียนรถอยู่เสมอ ความไว้วางใจอาจกลายเป็นต้นเหตุของความประมาท เพราะคิดว่าอยู่กันแบบพี่น้องและครอบครัว จึงเป็นช่องโหว่ให้ลูกจ้างเอาเปรียบและคิดไม่ซื่อเช่นนี้
ขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก อุบัติเหตุ-ข่าวสาร กู้ภัย-หนองไม้แดง จ.ชลบุรี