สาวเห็นเสือดาวหิมะโผล่ หวังได้แชะภาพใกล้ ๆ ไม่สนคนเตือน ช็อกโดนสวบหน้า !

 
             ช็อก นทท.สาวถูกเสือดาวหิมะขย้ำหน้า หลังเข้าไปถ่ายรูปใกล้ ๆ คนอื่นเตือนแล้วไม่ฟัง จนท.รีบช่วยด่วน ย้ำเห็นสัตว์ป่าอย่าเข้าใกล้ - ต้องแจ้งตำรวจ 




สาวเห็นเสือดาวหิมะโผล่
ภาพจาก 8World

            วันที่ 26 มกราคม 2569 เว็บไซต์มาเธอร์ชิป รายงานว่า เกิดเหตุนักท่องเที่ยวสาวถูกเสือดาวหิมะขย้ำหน้า ขณะไปเล่นสกีในหมู่บ้านทาลัต เมืองเค่อเค่อทัวไห่ (Koktokay) อำเภอฟูหยุน จังหวัดอาเล่อไท่ เขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของจีน โดยเหตุช็อกดังกล่าวเกิดขึ้น ขณะที่ผู้บาดเจ็บพยายามเข้าไปใกล้ ๆ สัตว์ป่าเพื่อจะถ่ายรูปมัน 

            เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 19.00 น. วันศุกร์ที่ผ่านมา (23 มกราคม) ขณะที่ครูฝึกสกีกำลังนำกลุ่มนักท่องเที่ยวกลับโรงแรม ระหว่างนั้นเสือดาวหิมะตัวหนึ่งได้ปรากฏขึ้นท่ามกลางหิมะ ด้วยความตื่นเต้นดีใจ นักท่องเที่ยวหญิงรายนี้จึงพยายามจะถ่ายรูปมัน แต่เพราะอยู่ไกลเกินไปทำให้ถ่ายรูปได้ไม่ชัด เธอจึงขยับเข้าไปใกล้ ๆ มัน โดยไม่ฟังเสียงเตือนของนักท่องเที่ยวคนอื่น ๆ 

            รายงานชี้ว่า หญิงสาวขยับเข้าไปจนอยู่ภายในระยะ 3 เมตรจากสัตว์ป่า ซึ่งทันใดนั้นมันก็พุ่งตรงเข้าจู่โจม และฝังเขี้ยวเข้าบนใบหน้าของเธอ ท่ามกลางความช็อกของผู้เห็นเหตุการณ์ ครูฝึกสกีต้องรีบเข้าไปช่วยด้วยการใช้ไม้เท้าไล่เสือดาวหิมะออกไป 

เหตุการณ์นี้กลายมาเป็นที่พูดถึง หลังมีคลิปแชร์ไปบนโลกออนไลน์ คลิปหนึ่งเผยให้เห็นเสือดาวหิมะที่นอนหมอบอยู่ใกล้ ๆ นักท่องเที่ยวที่ได้รับบาดเจ็บ ขณะที่มีคนร้องตะโกนขอให้โทร. เรียกตำรวจกับกู้ภัย และยังมีคลิปขณะที่เจ้าหน้าที่หลายคนเข้ามาช่วยเหลือ โดยฝ่ายหญิงที่ได้รับบาดเจ็บสวมแจ็คเก็ตสีม่วง และหมวกนิรภัยสีดำ เธอยกมือขึ้นกุมหน้า ขณะที่มีรอยเลือดปรากฏบนเสื้อผ้า 

สาวเห็นเสือดาวหิมะโผล่
ภาพจาก 8World

           รายงานเผยว่า หมวกนิรภัยที่สวมอยู่ช่วยป้องกันเธอไว้จากการบาดเจ็บรุนแรง อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์นี้นับเป็นเรื่องเตือนใจนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดี ถึงอันตรายของสัตว์ป่า 
 
           ทั้งนี้ หลังเกิดเหตุทางผู้บาดเจ็บถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างรวดเร็ว โดยเจ้าหน้าที่ด้านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมของจีน เผยว่า อาการของหญิงสาวทรงตัวแล้ว ขณะที่ทางหน่วยงานจะเพิ่มการลาดตระเวนเพื่อความปลอดภัย รวมถึงย้ำมาตรการป้องกันในพื้นที่ไปพร้อม ๆ กับการให้ความรู้ประชาชน 

           ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ขอให้ชาวบ้านกับนักท่องเที่ยวเว้นระยะห่างจากสัตว์ป่า และแจ้งตำรวจทันทีเมื่อเจอสัตว์ป่า 
 
สาวเห็นเสือดาวหิมะโผล่
ภาพจาก 8World


ขอบคุณข้อมูลจาก Mothership

สาวเห็นเสือดาวหิมะโผล่ หวังได้แชะภาพใกล้ ๆ ไม่สนคนเตือน ช็อกโดนสวบหน้า ! โพสต์เมื่อ 28 มกราคม 2569 เวลา 10:51:27 2,373 อ่าน
