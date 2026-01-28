HILIGHT
ยายแกะหลอดวิตามิน อึ้งเทออกมาเป็นทอง มูลค่าไม่น้อย แจกลูกหลานถ้วนหน้า

          ยายแกะหลอดวิตามิน เทออกมาตะลึง ทองคำไหลออกมาเพียบ มูลค่าไม่ใช่น้อย ๆ แจกลูกหลานแฮปปี้ เผยแล้วทองเหล่านี้มาจากไหน 

หลอดวิตามินมีทองคำ
ภาพจาก Dan Tri 

          วันที่ 25 มกราคม 2569 เว็บไซต์ Dan Tri รายงานว่า ลูกหลานของครอบครัวหนึ่งในเวียดนามต่างส่งเสียงเชียร์ด้วยความตื่นเต้นยินดี หลังจากที่คุณยายทำเซอร์ไพรส์ เปิดหลอดใส่วิตามินออกมาเทโชว์ แต่สิ่งที่อยู่ภายในนั้นกลับเป็น "ทองคำ" จำนวนมากที่คุณยายเก็บสะสมมานานหลายปี 

          ภาพดังกล่าวได้รับการเปิดเผยจาก นายไห่ ลูกเขยของคุณยาย โดยจะพบว่าในขณะที่คุณยายนั่งอยู่ท่ามกลางลูกหลานเต็มบ้าน เธอค่อย ๆ แกะของสิ่งหนึ่งที่ห่อด้วยกระดาษและเทปกาวไว้ ภายในนั้นคือหลอดใส่วิตามิน C ชนิดเม็ดฟู่ แต่เมื่อแกะหลอดเทของที่อยู่ด้านในออกมาใส่จาน กลับมีสร้อยคอ ต่างหู แหวน ไหลออกมาจำนวนมาก 

          ที่เซอร์ไพรส์ไปยิ่งกว่านั้น คือหลังจากสมบัติเหล่านี้ออกมาแล้ว คุณยายก็ทำการจัดสรรแบ่งให้ลูกหลานแต่ละคนที่อยู่ตรงนั้นอย่างพร้อมหน้า ทำเอาชาวเน็ตที่ได้ดูคลิปต่างอิจฉาหนัก บางรายถึงกับขอสมัครเป็นหลานคุณยายอีกคน 

          นายไห่ เผยกับนักข่าวว่า เขากับภรรยาเซอร์ไพรส์สุด ๆ กับทองคำจำนวนมาก และตกใจที่แม่ยายแบ่งมันเป็นของขวัญแก่หลาน ๆ 

          "วันนั้นเป็นวันครบรอบการเสียชีวิตของพ่อตาครับ ก่อนวันครบรอบ แม่ยายผมก็บอกให้ลูกหลานทุกคนมารวมตัวกัน เพราะมีเรื่องสำคัญบางอย่าง" 

          โดยหลังเสร็จพิธีในวันครบรอบ เมื่อแขกออกไปกันหมดจนเหลือเพียงสมาชิกในครอบครัว คุณยายเชาถี่ดุก ก็หยิบของที่ห่อด้วยเทปกาวและกระดาษออกมาแกะ ตอนนั้นทุกคนต่างก็อยากรู้ว่ามันคืออะไร และต่างตะลึงจนเชียร์ลั่นเมื่อเห็นภาพทองคำที่ไหลออกมา ก่อนจะเปลี่ยนเป็นช่วงเวลาสุดตื้นตัน เมื่อพบว่านี่คือของมีค่าที่คุณยายตั้งใจเก็บไว้ให้ลูกหลาน 

          ด้วยวัย 75 ปี คุณยายจึงไม่ได้ทำงานแล้ว แต่ก็เป็นเรื่องน่าประหลาดใจว่าคุณยายไปได้ทองคำเหล่านี้มาจากไหน ปรากฏว่าแท้จริงแล้วคุณยายมีรายได้เป็นเงินบำนาญ อีกทั้งแม้จะอายุมากแล้วแต่คุณยายยังขยันทำงานและเก็บเงินเก่งมาก ๆ 

          คุณยายเผยว่า เงินที่เอาไปซื้อทองคำมาจากเงินบำนาญและเงินที่ลูกหลานส่งมาให้ รวมถึงเงินที่ได้จากการขายผักและมะเขือเทศที่ปลูกในสวนของตัวเองตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมา

หลอดวิตามินมีทองคำ
ภาพจาก Dan Tri 

          คุณยายยังมอบสร้อยคอทองคำ หนัก 37.5 กรัม ให้แก่ลูกชายคนโตด้วย โดยสร้อยเส้นนี้ลูกชายคนโตซื้อตอนทำงานอยู่ที่เกาหลีใต้ และส่งกลับมาเป็นของขวัญให้เธอ คุณยายจึงเก็บเอาไว้มาตลอด 

          นอกจากนี้คุณยายยังแบ่งแหวนทองให้แก่หลาน ๆ คนละวง โดยหลานของคุณยายมีทั้งหลานชายและหลานสาว อายุ 2-25 ปี โดยเฉพาะหลานชายและหลานสาวคนแรก คุณยายยังให้ทองเพิ่มอีกด้วย 

          นายไห่ เผยว่า แม่ยายของเขามีลูก 6 คน เป็นลูกชาย 3 คน และลูกสาว 3 คน แม่ยายของเขารักลูกหลานมาก และปฏิบัติกับทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นลูกชายหรือลูกสาว หลานชายหรือหลานสาว โดยก่อนหน้านี้เธอก็ได้แบ่งที่ดินของตัวเองออกเป็น 6 แปลง ยกให้ลูก ๆ ทุกคน แต่เนื่องจากลูกชายคนโตเคยได้รับที่ดินไปปลูกบ้านอยู่ที่อื่นแล้ว ที่ดินส่วนของลูกคนโตจึงจะยกให้หลานชายคนโตแทน 

          แม้ชาวเน็ตบางคนแอบกังวลว่าเมื่อคุณยายแบ่งทรัพย์สินที่สะสมมาทั้งชีวิตให้ลูกหลานหมดแล้ว เมื่อป่วยไข้จะไม่มีเงินไว้ดูแลตัวเอง หรือจะเกิดปัญหาหากลูกหลานไม่มาดูแล แต่นายไห่ยืนยันว่า แม่ยายของเขาเป็นคนมีคุณธรรม รักและยุติธรรมกับลูกหลาน มักสอนลูก ๆ ในบ้านให้รักและดูแลกัน ทุกคนมีชีวิตที่ดี การศึกษาดี ฐานะดี ดังนั้น สิ่งที่ทุกคนกังวลจะไม่เกิดขึ้นกับครอบครัวของเขาแน่นอน


ขอบคุณข้อมูลจาก Dan Tri 



