ระทึก ! ฝ้าเพดานถล่มกลางห้องอาหารโรงแรม น้ำทะลักท่วม แขกแตกตื่นวิ่งหนีสุดชีวิต

แขกโรงแรมเผยประสบการณ์ช็อก ฝ้าเพดานถล่มกลางห้องอาหาร น้ำทะลักลงมาท่วม แขกแตกตื่นวิ่งหนีสุดระทึก พยานเล่าเหตุไม่คาดคิด
วันที่ 29 มกราคม 2569 บนโซเชียลมีเดียได้แชร์คลิปวิดีโอเหตุการณ์สุดระทึกขวัญราวฉากในภาพยนตร์ เมื่อฝ้าเพดานในโรงแรมสหรัฐอเมริกา เกิดถล่มลงมาอย่างรุนแรง พร้อมกับมีน้ำทะลักลงมา ท่ามกลางแขกที่กำลังนั่งกินอาหารอยู่ โดยพยานสามารถบันทึกคลิปวิดีโอขณะที่เกิดเหตุเอาไว้ได้ พร้อมกับเล่าเรื่องราวเผยนาทีชีวิต
ตามรายงานของเว็บไซต์ UPI เผยว่า เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าของวันที่ 24 มกราคม ที่ผ่านมา ที่บริเวณห้องอาหารของโรงแรมแห่งหนึ่ง ในเมืองนอร์แมน รัฐโอคลาโฮมา สหรัฐอเมริกา คลิปวิดีโอที่ถูกแชร์บนโซเชียลแสดงให้เห็นว่า เริ่มจากมีน้ำรั่วไหลลงมาจากช่องไฟบนเพดาน กระจายไปทั่วพื้นที่ ก่อนที่ฝ้าเพดานจะถล่มลงมาอย่างที่ไม่มีใครคาดคิด พร้อมกับน้ำทะลักลงมาทำให้ท่วมพื้น แขกในห้องอาหารต่างพากันกรีดร้องและแตกตื่นวิ่งหนี
เหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความหวาดกลัวให้กับแขกที่เข้าพัก โดยเฉพาะเด็ก พยานเผยว่า เห็นหญิงรายหนึ่งร้องไห้เสียงดังด้วยความหวาดผวาตกใจ แต่เคราะห์ดีที่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่น่าตกใจดังกล่าว โดยหลังจากเกิดเหตุพื้นที่ดังกล่าวได้ถูกปิดไม่ให้เข้าใช้งานเป็นเวลา 2 วัน
โดยสาเหตุเบื้องต้นทางแขกที่เข้าพักคาดว่า อาจเกิดจากระบบท่อน้ำประปา หรือระบบน้ำดับเพลิงเกิดการแข็งตัวจากสภาพอากาศเย็นจัด จนเกิดการระเบิด อย่างไรก็ดีทางโรงแรมยังไม่ได้ออกมาชี้แจงใด ๆ
ขอบคุณข้อมูลจาก UPI, KOKH Fox 25