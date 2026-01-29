HILIGHT
ระทึก ! ฝ้าเพดานถล่มกลางห้องอาหารโรงแรม น้ำทะลักท่วม แขกแตกตื่นวิ่งหนีสุดชีวิต

 
            แขกโรงแรมเผยประสบการณ์ช็อก ฝ้าเพดานถล่มกลางห้องอาหาร น้ำทะลักลงมาท่วม แขกแตกตื่นวิ่งหนีสุดระทึก พยานเล่าเหตุไม่คาดคิด  

เพดานถล่มกลางโรงแรม
ภาพจาก TikTok @itsmichelle1982

            วันที่ 29 มกราคม 2569 บนโซเชียลมีเดียได้แชร์คลิปวิดีโอเหตุการณ์สุดระทึกขวัญราวฉากในภาพยนตร์ เมื่อฝ้าเพดานในโรงแรมสหรัฐอเมริกา เกิดถล่มลงมาอย่างรุนแรง พร้อมกับมีน้ำทะลักลงมา ท่ามกลางแขกที่กำลังนั่งกินอาหารอยู่ โดยพยานสามารถบันทึกคลิปวิดีโอขณะที่เกิดเหตุเอาไว้ได้ พร้อมกับเล่าเรื่องราวเผยนาทีชีวิต

            ตามรายงานของเว็บไซต์ UPI เผยว่า เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าของวันที่ 24 มกราคม ที่ผ่านมา ที่บริเวณห้องอาหารของโรงแรมแห่งหนึ่ง ในเมืองนอร์แมน รัฐโอคลาโฮมา สหรัฐอเมริกา คลิปวิดีโอที่ถูกแชร์บนโซเชียลแสดงให้เห็นว่า เริ่มจากมีน้ำรั่วไหลลงมาจากช่องไฟบนเพดาน กระจายไปทั่วพื้นที่ ก่อนที่ฝ้าเพดานจะถล่มลงมาอย่างที่ไม่มีใครคาดคิด พร้อมกับน้ำทะลักลงมาทำให้ท่วมพื้น แขกในห้องอาหารต่างพากันกรีดร้องและแตกตื่นวิ่งหนี

เพดานถล่มกลางโรงแรม
ภาพจาก TikTok @itsmichelle1982

            ราเชล เบอร์โรว์ แขกรายหนึ่งที่อยู่ในเหตุการณ์เผยว่า เธอได้ไปเข้าพักที่โรงแรมพร้อมกับครอบครัว เพื่อเตรียมไปชมการแข่งขันมวยปล้ำของลูกชาย ขณะเกิดเหตุกำลังนั่งกินมื้อเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม อยู่ ๆ ไฟบนเพดานก็เริ่มมีน้ำไหลลงมา เธอตกใจมากบอกให้ครอบครัวรีบหนีออกมา แต่เพียงไม่นาน ฝ้าเพดานก็ถล่มลงมาทั้งแผง 

            เหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความหวาดกลัวให้กับแขกที่เข้าพัก โดยเฉพาะเด็ก พยานเผยว่า เห็นหญิงรายหนึ่งร้องไห้เสียงดังด้วยความหวาดผวาตกใจ แต่เคราะห์ดีที่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่น่าตกใจดังกล่าว โดยหลังจากเกิดเหตุพื้นที่ดังกล่าวได้ถูกปิดไม่ให้เข้าใช้งานเป็นเวลา 2 วัน 

            โดยสาเหตุเบื้องต้นทางแขกที่เข้าพักคาดว่า อาจเกิดจากระบบท่อน้ำประปา หรือระบบน้ำดับเพลิงเกิดการแข็งตัวจากสภาพอากาศเย็นจัด จนเกิดการระเบิด อย่างไรก็ดีทางโรงแรมยังไม่ได้ออกมาชี้แจงใด ๆ 

เพดานถล่มกลางโรงแรม
ภาพจาก TikTok @itsmichelle1982

เพดานถล่มกลางโรงแรม
ภาพจาก TikTok @itsmichelle1982



ขอบคุณข้อมูลจาก UPI, KOKH Fox 25

