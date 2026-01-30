HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ภรรยา นาวาอากาศตรี สมัชชา โพสต์ซึ้งถึงสามี หลังจากไปในภารกิจขับเครื่อง AT-6TH

          ภรรยา นาวาอากาศตรี สมัชชา คุณมาศ ครูการบินผู้เสียชีวิตจากเหตุเครื่องบิน AT-6TH ตก โพสต์เล่าเรื่องราวความรัก เผยความภูมิใจในตัวสามี พร้อมคำสัญญาที่จะรักษาไว้ 

ภรรยา นาวาอากาศตรี สมัชชา โพสต์ซึ้งถึงสามี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Pemika Pear 

          นับเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นกับกองทัพอากาศ สำหรับการจากไปของ นาวาอากาศตรี สมัชชา คุณมาศ ครูการบินผู้ทุ่มเททั้งชีวิตให้กับผืนฟ้าและหน้าที่รับใช้ชาติ ซึ่งประสบอุบัติเหตุเครื่องบิน AT-6TH ตกในพื้นที่อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ขณะปฏิบัติภารกิจฝึกบินตามแผนการฝึกของกองทัพอากาศ

ภรรยา นาวาอากาศตรี สมัชชา โพสต์ซึ้งถึงสามี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Pemika Pear

          วันที่ 29 มกราคม 2569 คุณแพร ภรรยาของ นาวาอากาศตรี สมัชชา คุณมาศ โพสต์ซึ้งถึงเรื่องราวความรักที่ฝ่าฟันด้วยกันมา พร้อมเผยถึงความสุขของสามีทุกครั้งที่ได้ทำหน้าที่ครูฝึกบินและได้ขับเครื่องบินซึ่งถือเป็นสิ่งที่เขานั้นรักที่สุด

          โพสต์ดังกล่าว ระบุว่า 29 January 2026 กว่าจะได้เจอความรักที่ดี ไม่กี่ปีก็ต้องเสียไป สำหรับแพร พี่บอมคือคนที่เข้ามาในวันที่แพรถูกคนอื่นด้อยค่า สำหรับแพร พี่บอมทำให้แพรเห็นค่าและภูมิใจในตัวเอง สำหรับแพร พี่บอมเป็นมากกว่าคู่ชีวิต เป็นเพื่อนสนิท เป็นคู่ปรับ และเป็นสมัชชาสามขวบคอยแหย่ให้แพรของขึ้น

ภรรยา นาวาอากาศตรี สมัชชา โพสต์ซึ้งถึงสามี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Pemika Pear

          สำหรับพี่บอม การตื่นเช้าในทุก ๆ วันเพื่อไปขับเครื่องบินเป็นสิ่งที่พี่บอมรักที่สุด
          สำหรับพี่บอม การเป็นครูการบินได้สั่งสอนศิษย์เป็นสิ่งที่บอมชอบ สำหรับพี่บอม ศิษย์ทุกคนคือลูกที่พี่บอมรักและภูมิใจ

ภรรยา นาวาอากาศตรี สมัชชา โพสต์ซึ้งถึงสามี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Pemika Pear

          แพรมั่นใจในตัวพี่บอมและเชื่อว่าเหตุการณนี้พี่บอมทำดีที่สุดแล้ว ไฟล์สุดท้ายนี้เดินทางไกลหน่อยนะคะ พี่บอมไม่ต้องห่วงอะไรทางนี้เลยแพรเก่งมาก ๆ พี่รู้ดี ขับเครื่องบินให้มีความสุขนะคะ ความต้องการสุดท้ายของพี่ แพรจะทำมันให้ดีที่สุด ลูกของเราเกิดปีม้าแน่นอน แพรรักพี่นะไว้เจอกันใหม่ค่ะ

ภรรยา นาวาอากาศตรี สมัชชา โพสต์ซึ้งถึงสามี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Pemika Pear


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ภรรยา นาวาอากาศตรี สมัชชา โพสต์ซึ้งถึงสามี หลังจากไปในภารกิจขับเครื่อง AT-6TH โพสต์เมื่อ 30 มกราคม 2569 เวลา 12:44:06 1,250 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: วันตรุษจีน 2569 ทนายแก้ว แทนไท ณรงค์กูล ดูดวง 2568 เครนรถไฟถล่ม ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 2569 ปฏิทินวันหยุด 2569 แม็ค ปวิช calendar 2569
เรื่องน่าสนใจ: ประชาพิจารณ์ประกันสังคม ปฏิทิน 2569 เลือกตั้ง 2569 ปีชง 2569 LINE Out คืออะไร ปฏิทิน 2568 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2568 น้าเน็ก ยื่นภาษีออนไลน์
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย