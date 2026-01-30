ภรรยา นาวาอากาศตรี สมัชชา โพสต์ซึ้งถึงสามี หลังจากไปในภารกิจขับเครื่อง AT-6TH

ภรรยา นาวาอากาศตรี สมัชชา คุณมาศ ครูการบินผู้เสียชีวิตจากเหตุเครื่องบิน AT-6TH ตก โพสต์เล่าเรื่องราวความรัก เผยความภูมิใจในตัวสามี พร้อมคำสัญญาที่จะรักษาไว้
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Pemika Pear
นับเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นกับกองทัพอากาศ สำหรับการจากไปของ นาวาอากาศตรี สมัชชา คุณมาศ ครูการบินผู้ทุ่มเททั้งชีวิตให้กับผืนฟ้าและหน้าที่รับใช้ชาติ ซึ่งประสบอุบัติเหตุเครื่องบิน AT-6TH ตกในพื้นที่อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ขณะปฏิบัติภารกิจฝึกบินตามแผนการฝึกของกองทัพอากาศ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Pemika Pear
วันที่ 29 มกราคม 2569 คุณแพร ภรรยาของ นาวาอากาศตรี สมัชชา คุณมาศ โพสต์ซึ้งถึงเรื่องราวความรักที่ฝ่าฟันด้วยกันมา พร้อมเผยถึงความสุขของสามีทุกครั้งที่ได้ทำหน้าที่ครูฝึกบินและได้ขับเครื่องบินซึ่งถือเป็นสิ่งที่เขานั้นรักที่สุด
โพสต์ดังกล่าว ระบุว่า 29 January 2026 กว่าจะได้เจอความรักที่ดี ไม่กี่ปีก็ต้องเสียไป สำหรับแพร พี่บอมคือคนที่เข้ามาในวันที่แพรถูกคนอื่นด้อยค่า สำหรับแพร พี่บอมทำให้แพรเห็นค่าและภูมิใจในตัวเอง สำหรับแพร พี่บอมเป็นมากกว่าคู่ชีวิต เป็นเพื่อนสนิท เป็นคู่ปรับ และเป็นสมัชชาสามขวบคอยแหย่ให้แพรของขึ้น
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Pemika Pear
สำหรับพี่บอม การตื่นเช้าในทุก ๆ วันเพื่อไปขับเครื่องบินเป็นสิ่งที่พี่บอมรักที่สุด
สำหรับพี่บอม การเป็นครูการบินได้สั่งสอนศิษย์เป็นสิ่งที่บอมชอบ สำหรับพี่บอม ศิษย์ทุกคนคือลูกที่พี่บอมรักและภูมิใจ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Pemika Pear
แพรมั่นใจในตัวพี่บอมและเชื่อว่าเหตุการณนี้พี่บอมทำดีที่สุดแล้ว ไฟล์สุดท้ายนี้เดินทางไกลหน่อยนะคะ พี่บอมไม่ต้องห่วงอะไรทางนี้เลยแพรเก่งมาก ๆ พี่รู้ดี ขับเครื่องบินให้มีความสุขนะคะ ความต้องการสุดท้ายของพี่ แพรจะทำมันให้ดีที่สุด ลูกของเราเกิดปีม้าแน่นอน แพรรักพี่นะไว้เจอกันใหม่ค่ะ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Pemika Pear