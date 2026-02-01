เลือกตั้งล่วงหน้า 1 ก.พ. 69 กาแบบไหนไม่เสียสิทธิ เช็กวิธีตรวจสอบเบอร์ผู้สมัครให้ถูกต้อง

เลือกตั้งล่วงหน้า 1 กุมภาพันธ์ 2569 ใครลงทะเบียนไว้ต้องรู้ กาแบบไหนไม่เสียสิทธิ เช็กเบอร์ผู้สมัคร สส. ตามทะเบียนบ้านให้ชัวร์ ก่อนเข้าคูหา
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญของประชาชนที่ลงทะเบียน เลือกตั้งล่วงหน้า อย่าลืมเช็กให้ชัวร์ว่าคุณอยู่ในกลุ่มใด ต้องไปเลือกตั้งที่ไหน และได้รับบัตรกี่ใบ เพราะถ้ากาผิด อาจทำให้บัตรเสียโดยไม่รู้ตัว
เรื่องต้องรู้เกี่ยวกับเลือกตั้งล่วงหน้า
เลือกตั้งล่วงหน้าวันไหน
ผู้ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ตั้งแต่เวลา 08.00–17:00 น.
เลือกตั้งล่วงหน้า มีบัตรอะไรบ้าง
รับบัตรเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) 2 ใบ
1. บัตร สส.เขต
2. บัตร สส.บัญชีรายชื่อ
จุดสำคัญที่ต้องรู้
ผู้ใช้สิทธินอกเขต ต้องกาเบอร์ สส.เขต ตามทะเบียนบ้านของตัวเอง ไม่ใช่เขตที่พักอาศัยอยู่ปัจจุบัน
วิธีตรวจสอบผู้สมัครตามทะเบียนบ้าน
เพื่อป้องกันการกาผิดเขตหรือผิดเบอร์ สามารถตรวจสอบข้อมูลผู้สมัครและพรรคการเมือง ได้ที่นี่ คลิก
กรณีประชามติ
รับบัตรเลือกตั้ง วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569
- ผู้ใช้สิทธิที่ภูมิลำเนาตามปกติ : รับครบ 3 ใบ ได้แก่ บัตรเลือกตั้ง สส. 2 ใบ และบัตรประชามติ 1 ใบ
- ผู้ลงทะเบียนประชามตินอกเขต : รับบัตรประชามติ 1 ใบ
- ผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนประชามตินอกเขต สามารถกลับไปใช้สิทธิที่ภูมิลำเนาเดิมได้ รับบัตรประชามติ 1 ใบ เช่น ผู้ที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้ามาแล้วในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 แต่กลับไปออกเสียงประชามติที่บ้าน
ขอบคุณข้อมูลจาก iLaw