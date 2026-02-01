HILIGHT
เลือกตั้งล่วงหน้า 1 ก.พ. 69 กาแบบไหนไม่เสียสิทธิ เช็กวิธีตรวจสอบเบอร์ผู้สมัครให้ถูกต้อง


          เลือกตั้งล่วงหน้า 1 กุมภาพันธ์ 2569 ใครลงทะเบียนไว้ต้องรู้ กาแบบไหนไม่เสียสิทธิ เช็กเบอร์ผู้สมัคร สส. ตามทะเบียนบ้านให้ชัวร์ ก่อนเข้าคูหา

เลือกตั้งล่วงหน้า


          วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญของประชาชนที่ลงทะเบียน เลือกตั้งล่วงหน้า อย่าลืมเช็กให้ชัวร์ว่าคุณอยู่ในกลุ่มใด ต้องไปเลือกตั้งที่ไหน และได้รับบัตรกี่ใบ เพราะถ้ากาผิด อาจทำให้บัตรเสียโดยไม่รู้ตัว


เรื่องต้องรู้เกี่ยวกับเลือกตั้งล่วงหน้า

เลือกตั้งล่วงหน้าวันไหน 


           ผู้ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ตั้งแต่เวลา 08.00–17:00 น.


เลือกตั้งล่วงหน้า มีบัตรอะไรบ้าง


          รับบัตรเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) 2 ใบ

          1. บัตร สส.เขต

          2. บัตร สส.บัญชีรายชื่อ


เลือกตั้งล่วงหน้า
ภาพจาก 2p2play / Shutterstock.com



จุดสำคัญที่ต้องรู้


          ผู้ใช้สิทธินอกเขต ต้องกาเบอร์ สส.เขต ตามทะเบียนบ้านของตัวเอง ไม่ใช่เขตที่พักอาศัยอยู่ปัจจุบัน

วิธีตรวจสอบผู้สมัครตามทะเบียนบ้าน


เพื่อป้องกันการกาผิดเขตหรือผิดเบอร์ สามารถตรวจสอบข้อมูลผู้สมัครและพรรคการเมือง ได้ที่นี่ คลิก 

เลือกตั้งล่วงหน้า


กรณีประชามติ


          รับบัตรเลือกตั้ง วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569

          - ผู้ใช้สิทธิที่ภูมิลำเนาตามปกติ : รับครบ 3 ใบ ได้แก่ บัตรเลือกตั้ง สส. 2 ใบ และบัตรประชามติ 1 ใบ

          - ผู้ลงทะเบียนประชามตินอกเขต : รับบัตรประชามติ 1 ใบ 

          - ผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนประชามตินอกเขต สามารถกลับไปใช้สิทธิที่ภูมิลำเนาเดิมได้ รับบัตรประชามติ 1 ใบ เช่น ผู้ที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้ามาแล้วในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 แต่กลับไปออกเสียงประชามติที่บ้าน



ขอบคุณข้อมูลจาก iLaw




โพสต์เมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 11:20:28
