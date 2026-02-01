HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

สาวรีวิวบริจาคเลือด ยัน 100 ครั้งได้ทองจริง มุ่งปลดล็อกสกิลทองคำ เปิดราคาสุดว้าว

 
           สาวรีวิวสุดว้าว ถึงเวลาปลดล็อกสกิลทองคำ หลังรู้ว่าบริจาคเลือด 100 ครั้ง ได้ทองจากสภากาชาด ยันได้จริง เปิดราคาจากร้านทอง เห็นราคาชวนตาลุก 
 


ได้ทั้งบุญ ได้ทั้งทอง
ภาพจาก TikTok @kate_tell_story

             เป็นคลิปรีวิวการบริจาคเลือดแบบสุดว้าว และได้รับความสนใจอย่างมากในขณะนี้ กับคลิปของผู้ใช้ TikTok @kate_tell_story  ที่ขอตั้งเป้า บริจาคเลือดให้ได้ถึง 100 ครั้ง หลังรู้มาว่าถ้าบริจาคเลือดครบ 100 ครั้ง ไม่เพียงแค่จะได้บุญ แต่ยังจะได้ทองจากสภากาชาดไทยด้วย 

             โดยหลังจากทราบเรื่องดังกล่าว และรู้มาว่าทองที่ได้จากสภากาชาดเป็นเหรียญทองที่มีเนื้อบริสุทธิ์สูง เธอก็ขอมาปลดล็อกสกิลทองคำ แรร์ไอเทมกับเขาดูบ้าง ซึ่งตอนที่จะเริ่มภารกิจพิชิตทองนี้ เธอบริจาคเลือดได้กว่า 20 ครั้งแล้ว แต่ในช่วงที่ทองคำขึ้นแพงมาก ๆ แบบนี้ ก็ขอตั้งเป้าว่าจะบริจาคให้ได้ 100 ครั้ง 

             "ตอนแรกก็อยากได้บุญ ตอนนี้ก็อยากได้ทั้งสองเลยค่ะแม่" เจ้าของคลิป ระบุ 

ได้ทั้งบุญ ได้ทั้งทอง
ภาพจาก TikTok @kate_tell_story

             สาวคนนี้เล่าว่า ปกติเธอจะบริจาคให้โรงพยาบาล คือนำเลือดไปใช้กับใครก็ได้ แต่ในวันนั้นเพื่อนของพี่อยากได้เลือด เธอจึงบริจาคให้เขา งานนี้บอกเลยว่าทองได้หรือเปล่าไม่รู้ แต่ที่รู้ ๆ คือหลังบริจาคเสร็จ พี่คนนั้นก็ให้ไข่ นม และน้ำมาเยอะมาก 

             ทั้งนี้ เธอยังบอกอีกว่า บริจาคไปได้บุญทันตา ได้บุญแล้วต่อไปก็อยากได้ทอง ตอนนี้เธอก็ยังอาจจะเป็นคนที่ดูแลตัวเองไม่ได้ดีนัก กินดีบ้างไม่ดีบ้าง แต่เพื่อที่จะบริจาคเลือดให้ได้ 100 ครั้ง ก็จะขอกระโดดเชือกต่อไป !

ได้ทั้งบุญ ได้ทั้งทอง
ภาพจาก TikTok @kate_tell_story

ได้ทั้งบุญ ได้ทั้งทอง
ภาพจาก TikTok @kate_tell_story

             สำหรับคนที่สงสัยว่าทองที่ได้จากการบริจาคเลือด สามารถนำไปขายได้ราคาดีหรือไม่ พบว่าทาง TikTok @suwittopgold  ของร้านหลอมทอง เคยโพสต์รีวิวเหรียญทองจากสภากาชาดไว้เมื่อเดือนตุลาคม 2568 พบว่าด้านหน้าของเหรียญจะเป็นลวดลายพร้อมสัญลักษณ์สภากาชาด ขณะที่ด้านหลังสลักชื่อผู้บริจาคไว้ 

             เมื่อนำไปตรวจด้วยเครื่องเช็กเปอร์เซ็นต์ทอง จะได้อยู่ที่ 75% ซึ่งทางร้านของเขารับซื้อเหรียญละกว่า 2 หมื่นบาท 

             อย่างไรก็ตาม เนื่องจากราคาทองคำมีการปรับราคาอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ผู้ที่สนใจอยากนำทองไปขายอาจจะต้องรอลุ้นราคากันอีกครั้ง โดยตอนที่มีคนมาสอบถามราคาอีกครั้งเมื่อต้นเดือนธันวาคม 2568 ทางร้านชี้ว่าราคาได้ประมาณ 29,000+ แล้ว 

ได้ทั้งบุญ ได้ทั้งทอง
ภาพจาก TikTok @suwittopgold 

ได้ทั้งบุญ ได้ทั้งทอง
ภาพจาก TikTok @suwittopgold 

ได้ทั้งบุญ ได้ทั้งทอง

             ขณะที่ข้อมูลจากศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ได้เผยหลักเกณฑ์การมอบเข็มที่ระลึกและเหรียญกาชาดสมนาคุณ โดยผู้ที่บริจาคโลหิตครั้งที่ 1, 7, 16, 24, 36, 48,60, 72, 84, 96 และ 108 จะได้รับเข็มที่ระลึก ส่วนเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 1 จะมอบให้ผู้ที่บริจาคโลหิตให้แก่สภากาชาดไทย ครบ 100 ครั้ง

ได้ทั้งบุญ ได้ทั้งทอง
ภาพจาก ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย



เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
สาวรีวิวบริจาคเลือด ยัน 100 ครั้งได้ทองจริง มุ่งปลดล็อกสกิลทองคำ เปิดราคาสุดว้าว อัปเดตล่าสุด 1 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 14:09:49 1,811 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: วันตรุษจีน 2569 ทนายแก้ว แทนไท ณรงค์กูล ดูดวง 2568 เครนรถไฟถล่ม ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 2569 ปฏิทินวันหยุด 2569 แม็ค ปวิช calendar 2569
เรื่องน่าสนใจ: ประชาพิจารณ์ประกันสังคม ปฏิทิน 2569 เลือกตั้ง 2569 ปีชง 2569 LINE Out คืออะไร ปฏิทิน 2568 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2568 น้าเน็ก ยื่นภาษีออนไลน์
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย