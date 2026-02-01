สาวรีวิวบริจาคเลือด ยัน 100 ครั้งได้ทองจริง มุ่งปลดล็อกสกิลทองคำ เปิดราคาสุดว้าว

สาวรีวิวสุดว้าว ถึงเวลาปลดล็อกสกิลทองคำ หลังรู้ว่าบริจาคเลือด 100 ครั้ง ได้ทองจากสภากาชาด ยันได้จริง เปิดราคาจากร้านทอง เห็นราคาชวนตาลุก
ภาพจาก TikTok @kate_tell_story
เป็นคลิปรีวิวการบริจาคเลือดแบบสุดว้าว และได้รับความสนใจอย่างมากในขณะนี้ กับคลิปของผู้ใช้ TikTok @kate_tell_story ที่ขอตั้งเป้า บริจาคเลือดให้ได้ถึง 100 ครั้ง หลังรู้มาว่าถ้าบริจาคเลือดครบ 100 ครั้ง ไม่เพียงแค่จะได้บุญ แต่ยังจะได้ทองจากสภากาชาดไทยด้วย
โดยหลังจากทราบเรื่องดังกล่าว และรู้มาว่าทองที่ได้จากสภากาชาดเป็นเหรียญทองที่มีเนื้อบริสุทธิ์สูง เธอก็ขอมาปลดล็อกสกิลทองคำ แรร์ไอเทมกับเขาดูบ้าง ซึ่งตอนที่จะเริ่มภารกิจพิชิตทองนี้ เธอบริจาคเลือดได้กว่า 20 ครั้งแล้ว แต่ในช่วงที่ทองคำขึ้นแพงมาก ๆ แบบนี้ ก็ขอตั้งเป้าว่าจะบริจาคให้ได้ 100 ครั้ง
"ตอนแรกก็อยากได้บุญ ตอนนี้ก็อยากได้ทั้งสองเลยค่ะแม่" เจ้าของคลิป ระบุ
ภาพจาก TikTok @kate_tell_story
สาวคนนี้เล่าว่า ปกติเธอจะบริจาคให้โรงพยาบาล คือนำเลือดไปใช้กับใครก็ได้ แต่ในวันนั้นเพื่อนของพี่อยากได้เลือด เธอจึงบริจาคให้เขา งานนี้บอกเลยว่าทองได้หรือเปล่าไม่รู้ แต่ที่รู้ ๆ คือหลังบริจาคเสร็จ พี่คนนั้นก็ให้ไข่ นม และน้ำมาเยอะมาก
ทั้งนี้ เธอยังบอกอีกว่า บริจาคไปได้บุญทันตา ได้บุญแล้วต่อไปก็อยากได้ทอง ตอนนี้เธอก็ยังอาจจะเป็นคนที่ดูแลตัวเองไม่ได้ดีนัก กินดีบ้างไม่ดีบ้าง แต่เพื่อที่จะบริจาคเลือดให้ได้ 100 ครั้ง ก็จะขอกระโดดเชือกต่อไป !
ภาพจาก TikTok @kate_tell_story
ภาพจาก TikTok @kate_tell_story
เมื่อนำไปตรวจด้วยเครื่องเช็กเปอร์เซ็นต์ทอง จะได้อยู่ที่ 75% ซึ่งทางร้านของเขารับซื้อเหรียญละกว่า 2 หมื่นบาท
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากราคาทองคำมีการปรับราคาอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ผู้ที่สนใจอยากนำทองไปขายอาจจะต้องรอลุ้นราคากันอีกครั้ง โดยตอนที่มีคนมาสอบถามราคาอีกครั้งเมื่อต้นเดือนธันวาคม 2568 ทางร้านชี้ว่าราคาได้ประมาณ 29,000+ แล้ว
ภาพจาก TikTok @suwittopgold
ภาพจาก TikTok @suwittopgold
ขณะที่ข้อมูลจากศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ได้เผยหลักเกณฑ์การมอบเข็มที่ระลึกและเหรียญกาชาดสมนาคุณ โดยผู้ที่บริจาคโลหิตครั้งที่ 1, 7, 16, 24, 36, 48,60, 72, 84, 96 และ 108 จะได้รับเข็มที่ระลึก ส่วนเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 1 จะมอบให้ผู้ที่บริจาคโลหิตให้แก่สภากาชาดไทย ครบ 100 ครั้ง
ภาพจาก ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
ขอบคุณข้อมูลจาก ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย