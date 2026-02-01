จากขยะอิเล็กทรอนิกส์ หนุ่มโชว์สกัดทอง ได้มาก้อนโต กว่าครึ่งล้าน คนเตือนอย่าหาทำ

บล็อกเกอร์จีน อวดกระบวนการ พลิกซิมการ์ด-ขยะอิเล็กทรอนิสก์ กลายเป็นทอง ชี้สกัดได้เป็นก้อน มูลค่ากว่าครึ่งล้าน คนฮือฮา ก่อนผู้เชี่ยวชาญดึงสติ
วันที่ 26 มกราคม 2569 เว็บไซต์อ็อดดิตี้เซ็นทรัล รายงานว่า บล็อกเกอร์ชาวจีนจากมณฑลกวางตุ้ง สร้างเสียงฮือฮา หลังอ้างว่าตัวเองสามารถสกัดทองคำมูลค่ากว่า 120,000 หยวน (ราว 544,000 บาท) ได้จากซิมการ์ดที่ทิ้งแล้วและขยะอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ทำเอาชาวเน็ตตาลุกวาว แม้ผู้เชี่ยวชาญออกมาเผยคำเตือน สำหรับใครที่คิดจะทำตาม
โดยจากคลิปของบล็อกเกอร์ เขาอ้างว่าตัวเองสามารถสกัดทองคำได้ 191.73 กรัม จากซิมการ์ดและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ผ่านกระบวนการที่ซับซ้อนหลายอย่าง จนแทบจะเรียกว่าเป็นการเล่นแร่แปรธาตุ โดยมีทั้งการนำซิมการ์ดไปละลายด้วยกรดเข้มข้น มีกระบวนการรีดักชันด้วยกระแสไฟฟ้า ตลอดจนขั้นตอนอื่น ๆ และเผาไฟหลอม กระทั่งได้ออกมาเป็นทองคำก้อนหนึ่ง
ภาพอันน่าตื่นตานี้ได้รับความสนใจจากชาวเน็ตมาก โดยมีคอมเมนต์เช่น "ทำงาน 10 ปี ยังไม่ดีเท่า เก็บขยะพวกนี้ 1 ปี" และ "ซิมการ์ดทำทองได้เหรอ ? ฉันไม่เคยได้ยินมาก่อน" รวมถึงมีคนอยากฝากตัวเป็นลูกศิษย์ หวังฝึกวิชาสกัดทองแบบนี้บ้าง
แต่ทางบล็อกเกอร์ออกมาโต้ตอบ ชี้แจงว่าตนเองไม่ได้ใช้ "ซิมการ์ดธรรมดา" ในการสกัดทอง แต่จริง ๆ แล้วเขารวบรวมชิปเคลือบทอง ที่ได้รับมาจากขยะอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์การสื่อสาร นอกจากนี้ยังอ้างว่า คลิปของเขาไม่ใช่แค่คนทั่วไปที่เอาซิมการ์ดทิ้งแล้วมาสกัดทองคำ แต่นี่คือกระบวนการในการสกัดขยะอิเล็กทรอนิกส์บางชนิดภายในอุตสาหกรรม เพื่อให้ได้วัสดุมีค่ามารีไซเคิล
อย่างไรก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญเตือนผู้ที่คิดจะทำตามตัวอย่างของบล็อกเกอร์คนดังกล่าวว่า ชี้ว่ากระบวนการสกัดทองคำที่แสดงในวิดีโอนั้น จำเป็นต้องใช้สารเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อนสูง ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อความปลอดภัยและมีความเสี่ยงต่อมลภาวะทางสิ่งแวดล้อม
ขอบคุณข้อมูลจาก Odditycentral