สรยุทธ เจอนักการเมืองติง ปมข่าวประกันสังคม ถามผิดกฎเลือกตั้งไหม เจ้าตัวเมนต์ตอบจี๊ด

สรยุทธ ถูกนักการเมืองตั้งคำถาม ปมรายงานข่าวเข้าข่ายผิดกฎเลือกตั้งหรือไม่ ก่อนเจ้าตัวตอบกลับตรง ๆ งานนี้อาจจะเถียงไม่ออก
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้ เสาร์-อาทิตย์
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 สรยุทธ สุทัศนะจินดา ผู้ประกาศข่าวชื่อดัง โพสต์ผ่านเพจเฟซบุ๊ก สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว โดยแชร์โพสต์ของ นักการเมืองรายหนึ่ง ซึ่งมีการตั้งคำถามถึงเนื้อหาในรายการเรื่องประกันสังคม ซึ่งอาจจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับพรรคการเมือง หวั่นว่าจะเป็นการหาเสียงใกล้ที่ลงคะแนน เลือกตั้ง 2569 หรือไม่นั้น
ด้านสรยุทธ โพสต์ข้อความว่า "ข่าว ‘ประกันสังคม’ โต้แย้งกันเดือด ! ระหว่าง ภูมิใจไทย กับ ปชน. และ ประกันสังคมก้าวหน้า เนี่ยนะ !" โดยระบุว่าเนื้อหาข่าวนั้นเป็นการโต้แย้งกันระหว่าง สุชาติ/เอกนัฐ/รัชดา vs รักชนก รัชดา vs ประกันสังคมก้าวหน้า"
นอกจากนี้ สรยุทธ ยังระบุในคอมเมนต์ด้วยว่า "หน่วยเลือกตั้งที่ไหน ใครเอาทีวีไปเปิดใกล้ ๆ เหรอครับ พรรคการเมืองวันนี้ก็ปราศรัยหาเสียงได้ปกติ แค่อย่าไปใกล้หน่วยเลือกตั้งล่วงหน้า"