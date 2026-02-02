หมูกระทะในตำนาน 20 ปี ปิดกิจการ ลูกค้าแห่มากินวันสุดท้าย เจ้าของมาไหว้ด้วยตัวเอง

ร้านหมูกระทะในตำนาน เกือบ 20 ปี ประกาศปิดกิจการ ลูกค้าแห่มากินในวันสุดท้ายแน่นมาก ซึ่งร้านหมูกระทะดังกล่าวคือครัวคุณย่า ของคุณแม่โอ๊ต ปราโมทย์นั่นเอง
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569 เฟซบุ๊ก หมูกะทะคุณย่าสายไหม มีการโพสต์ประกาศปิดร้านตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ เป็นต้นไป พร้อมกับลงภาพวันสุดท้ายของร้าน มีลูกค้ามากหน้าหลายตา และขอบคุณสำหรับทุกการสนับสนุน คาดว่า เจ้าของร้าน "คุณย่า" เดินมาไหว้ขอบคุณลูกค้าด้วยตัวเอง
ทั้งนี้ หากมีความคืบหน้าอื่น ๆ ทางร้านจะประกาศให้ทราบอีกครั้งในเพจนี้ต่อไป โดยร้านดังกล่าวมีอายุประมาณ 17 ปี ก่อนปิดกิจการ
สำหรับร้านหมูกระทะครัวคุณย่า ของคุณแม่โอ๊ต ปราโมทย์ เป็นบุฟเฟ่ต์ไม่จำกัดเวลา จัดเต็มวัตถุดิบสดใหม่ ทั้งหมู ไก่ เบคอน หมูสามชั้น และอาหารทะเลหลากหลาย คุณภาพดี ใช้เนื้อเกรดดี นอกจากนี้ยังมีเมนูทานเล่นและอาหารปรุงสุกอย่างกุ้งแช่น้ำปลา ข้าวผัด รวมถึงเครื่องดื่ม ของหวาน และไอศกรีมให้เลือกครบ กินกันแบบจุใจ ในราคาเพียง 259 บาท ลูกค้าหลายคนบอกเลยว่าคุ้มเกินราคา และเสียดายมากที่ร้านปิดกิจการไป
ภาพจาก เฟซบุ๊ก หมูกะทะคุณย่าสายไหม
