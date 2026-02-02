สาวซื้อแชมพูจากแอปฯ ลดกระหน่ำ บีบออกอย่างหนืด งานนี้คนแย้งอาจไม่ปลอม เพราะ ?

สาวซื้อแชมพูจากแอปฯ ลดราคากระหน่ำ พอบีบออกเท่านั้นแหละ ทำไมฟองน้อย งานนี้ชาวเน็ตมีเห็นแย้ง อาจไม่ใช่ของปลอม แต่เป็นเพราะอะไร ?
ภาพจาก เฟซบุ๊ก จุฑามาศ ใจเย็น
ปัจจุบันสินค้าอุปโภคปลอมมีมาก ต้องซื้ออย่างระมัดระวังและเช็กจากแหล่งที่น่าเชื่อถือได้เท่านั้น เช่น ร้านสะดวกซื้อ ห้างสรรพสินค้า ส่วนสินค้าออนไลน์ที่ราคาถูกกว่าปกติ ย่อมมีความเสี่ยง
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569 เฟซบุ๊ก จุฑามาศ ใจเย็น มีการลงคลิปสินค้ายาสระผมยี่ห้อหนึ่งที่ซื้อมาในราคาโปรโมชั่น แต่เมื่อดูยาสระผมด้านในกลับพบความผิดปกติ เป็นสีฟ้าที่หนืด ๆ แถมฟองน้อย เจอแบบนี้น่าสงสัยว่าโดนเข้าให้แล้ว
