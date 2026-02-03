ไวรัล บันไดปริศนาที่มหาลัย ออกมาแบบชวนเกาหัว คนวิเคราะห์น่าคิด ทำไมถึงสร้างแบบนี้

คลิปบันไดปริศนาในมหาวิทยาลัยดัง สร้างมาเสร็จแล้วแต่เดินลงไม่ได้ เพราะปลายทางห่างจากพื้นเยอะ ทำชาวเน็ตแห่วิเคราะห์สาเหตุ
กลายเป็นกระแสไวรัลบนโลกออนไลน์ กรณีวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2569 ผู้โลกออนไลน์แชร์คลิปจาก ผู้ใช้ TikTok @iam.onena เผยภาพของอาคารแห่งหนึ่งในมหาวิทยาลัยชื่อดัง ซึ่งดูเหมือนว่าจะออกมามาให้ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติซะอย่างงั้น
จากภาพจะเห็นว่าบนได้นั้นยื่นออกมาจากอาคารลงไปขั้นล่างเป็นระยะทางยาว แต่ที่แปลกคือช่วงปลายบันไดกลับอยู่ห่างจากพื้นด้านล่างเป็นระยะค่อนข้างสูง ทำให้ไม่สามารถเดินขึ้น-ลงจากจุดนี้ได้
คลิปนี้กลายเป็นไวรัลซึ่งมียอดเข้าชมกว่า 9 แสนครั้ง ทำเอาหลายคนถึงกับงงว่าทำไมจึงมีการออกแบบบันไดมาในลักษณะนี้ ซึ่งอาจจะเป็นอันตรายได้หากคนไม่รู้แล้วเผลอเดินตกลงไป
ขณะที่บางคอมเมนต์วิเคราะห์ว่า อาจเป็นการสร้างไว้สำหรับขนของ รถบรรทุกมาจอดจะพอดีครับ แต่ก็งงอยู่เหมือนกันว่าทำไมไม่ใช้ลิฟต์ แต่ก็อาจจะใช้ขนของชิ้นใหญ่ๆ เช่นโต๊ะยาว ๆ ที่ไม่ สามารถเอาเข้าลิฟต์ได้ เป็นต้น