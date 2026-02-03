โปรดเกล้าฯ เจ้าคุณพระสินีนาถ เป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธี ณ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม

โปรดเกล้าฯ เจ้าคุณพระสินีนาถ เป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีปิดโครงการพุทธนวัตกรรม ธรรมนาวา "วัง" To ME ณ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลโทหญิง เจ้าคุณพระสินีนาถ พิลาสกัลยาณี เป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีปิดโครงการพุทธนวัตกรรม ธรรมนาวา "วัง" To ME ณ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
พิธีปิดโครงการในครั้งนี้ เป็นการสรุปผลแห่งการเรียนรู้ ที่หลอมรวม "ธรรมะ" เข้ากับชีวิตจริง ปลูกเมล็ดพันธุ์แห่งสติ ปัญญา และความรับผิดชอบต่อสังคม ให้หยั่งรากลึกในหัวใจของเยาวชน เพื่อเติบโตเป็นพลังแห่งความดีงามของแผ่นดินต่อไป
