โปรดเกล้าฯ เจ้าคุณพระสินีนาถ เป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธี ณ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม


          พิธีปิดโครงการพุทธนวัตกรรม ธรรมนาวา "วัง" To ME ณ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม

เจ้าคุณพระสินีนาถ พิลาสกัลยาณี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ธรรมนาวา วัง - เรือหลวงแห่งธรรม

          วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลโทหญิง เจ้าคุณพระสินีนาถ พิลาสกัลยาณี เป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีปิดโครงการพุทธนวัตกรรม ธรรมนาวา "วัง" To ME ณ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
          
เจ้าคุณพระสินีนาถ พิลาสกัลยาณี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ธรรมนาวา วัง - เรือหลวงแห่งธรรม

          พิธีปิดโครงการในครั้งนี้ เป็นการสรุปผลแห่งการเรียนรู้ ที่หลอมรวม "ธรรมะ" เข้ากับชีวิตจริง ปลูกเมล็ดพันธุ์แห่งสติ ปัญญา และความรับผิดชอบต่อสังคม ให้หยั่งรากลึกในหัวใจของเยาวชน เพื่อเติบโตเป็นพลังแห่งความดีงามของแผ่นดินต่อไป

เจ้าคุณพระสินีนาถ พิลาสกัลยาณี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ธรรมนาวา วัง - เรือหลวงแห่งธรรม

เจ้าคุณพระสินีนาถ พิลาสกัลยาณี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ธรรมนาวา วัง - เรือหลวงแห่งธรรม

เจ้าคุณพระสินีนาถ พิลาสกัลยาณี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก โรงเรียนวัดสุทธิวราราม

เจ้าคุณพระสินีนาถ พิลาสกัลยาณี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก โรงเรียนวัดสุทธิวราราม

