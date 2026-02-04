ทองเก่าเก็บมา 20 ปี ร้านเช็กดูพบราคาพุ่ง 22 เท่า เปิดราคาตะลึง รับกำไรเป็นล้าน !

หญิงเก็บทองมา 20 ปี เอามาปล่อยขายช่วงราคาทองพุ่ง เห็นราคาตะลึง มูลค่าทะยาน 22 เท่า รับกำไรเหนาะ ๆ เป็นล้าน !
ภาพจาก TikTok @tokomasgintarbrayan
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569 เว็บไซต์ Hk01 รายงานว่า คลิปของหญิงอินโดนีเซียนำทองคำรูปพรรณที่ซื้อเก็บไว้มานานถึง 20 ปี มาขายต่อในช่วงที่ราคาทองคำในตลาดโลกพุ่งทะยานอย่างต่อเนื่อง กลายมาเป็นไวรัลที่เรียกเสียงฮือฮาอย่างมาก โดยพบว่าเครื่องประดับทองคำที่หญิงคนนี้นำมาขาย มูลค่าเพิ่มขึ้นถึง 22 เท่า กวาดกำไรไปร่วม 880 ล้านรูเปียห์ หรือกว่า 1.6 ล้านบาท
คลิปดังกล่าวถูกโพสต์ผ่าน TikTok ของร้านทองในอินโดนีเซีย โดยทางลูกค้ายังนำใบเสร็จจากการซื้อทองที่เก็บไว้เป็นอย่างดีมาให้ทางร้านดู พบว่าทองคำส่วนใหญ่ซื้อระหว่างปี 2544-2549 ซึ่งช่วงเวลานั้นราคาทองคำในตลาดอยู่ที่ประมาณ 100,000 รูเปียห์ (ราว 189 บาท) ต่อกรัม รวมแล้วลูกค้าใช้เงินซื้อทองไปร่วม 41 ล้านรูเปียห์ (ราว 77,000 บาท)
ขอบคุณข้อมูลจาก Hk01