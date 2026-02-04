HILIGHT
ไขปริศนาแบรนด์เครื่องดื่มจีนดัง ทำไมทยอยปิดสาขาไปเรื่อย ๆ ทั้งที่ราคาชวนยิ้ม

           ไขปริศนาแบรนด์เครื่องดื่มจีนดัง ทำไมทยอยปิดสาขาไปเรื่อย ๆ ทั้งที่ราคาจับต้องได้ ถูกกว่าแบรนด์ไทย หรือราคาไม่ใช่ตัวเลือกแรก

เครื่องดื่มจีน ปิดสาขา
ภาพจาก TikTok @f1rsg_1

          เดี๋ยวนี้แบรนด์สินค้าจีนจำพวกของกินเข้ามาตั้งร้านในไทยเยอะมาก บางแบรนด์ก็คุ้นตา เปิดหลายสาขา จนคนลิ้มลอง

          วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2569 TikTok @f1rsg_1 มีการลงคลิปร้านแบรนด์ไอศกรีม เครื่องดื่มจีนร้านหนึ่ง กำลังจะปิดสาขาไป พอลงคลิปก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์ว่า ไม่ได้มีแค่สาขาเดียวที่ปิด แต่เริ่มปิดหลายสาขาแล้ว นำไปสู่การวิเคราะห์ว่าเป็นเพราะอะไร

 ภาพจาก TikTok @f1rsg_1

          จุดแข็งแบรนด์จีนที่นำมาขายคือ ราคาถูกกว่าเจ้าอื่นแบบจับต้องได้ แต่กลายเป็นว่าต่อให้ถูกยังไงก็ไม่ถูกปากคนไทย จนยอดขายไม่ดี ปิดสาขา นั่นหมายความว่า ถ้าเป็นเรื่องของกิน ราคาไม่ใช่ปัจจัยที่คนไทยเลือกเป็นลำดับแรก ยอมซื้ออะไรที่แพงแต่ถูกปากดีกว่า

เครื่องดื่มจีน ปิดสาขา

เครื่องดื่มจีน ปิดสาขา


 



อัปเดตล่าสุด 4 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 16:07:11
