ไขปริศนาแบรนด์เครื่องดื่มจีนดัง ทำไมทยอยปิดสาขาไปเรื่อย ๆ ทั้งที่ราคาชวนยิ้ม

ไขปริศนาแบรนด์เครื่องดื่มจีนดัง ทำไมทยอยปิดสาขาไปเรื่อย ๆ ทั้งที่ราคาจับต้องได้ ถูกกว่าแบรนด์ไทย หรือราคาไม่ใช่ตัวเลือกแรก
ภาพจาก TikTok @f1rsg_1
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2569 TikTok @f1rsg_1 มีการลงคลิปร้านแบรนด์ไอศกรีม เครื่องดื่มจีนร้านหนึ่ง กำลังจะปิดสาขาไป พอลงคลิปก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์ว่า ไม่ได้มีแค่สาขาเดียวที่ปิด แต่เริ่มปิดหลายสาขาแล้ว นำไปสู่การวิเคราะห์ว่าเป็นเพราะอะไร
จุดแข็งแบรนด์จีนที่นำมาขายคือ ราคาถูกกว่าเจ้าอื่นแบบจับต้องได้ แต่กลายเป็นว่าต่อให้ถูกยังไงก็ไม่ถูกปากคนไทย จนยอดขายไม่ดี ปิดสาขา นั่นหมายความว่า ถ้าเป็นเรื่องของกิน ราคาไม่ใช่ปัจจัยที่คนไทยเลือกเป็นลำดับแรก ยอมซื้ออะไรที่แพงแต่ถูกปากดีกว่า
ภาพจาก TikTok @f1rsg_1
เดี๋ยวนี้แบรนด์สินค้าจีนจำพวกของกินเข้ามาตั้งร้านในไทยเยอะมาก บางแบรนด์ก็คุ้นตา เปิดหลายสาขา จนคนลิ้มลอง
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2569 TikTok @f1rsg_1 มีการลงคลิปร้านแบรนด์ไอศกรีม เครื่องดื่มจีนร้านหนึ่ง กำลังจะปิดสาขาไป พอลงคลิปก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์ว่า ไม่ได้มีแค่สาขาเดียวที่ปิด แต่เริ่มปิดหลายสาขาแล้ว นำไปสู่การวิเคราะห์ว่าเป็นเพราะอะไร
ภาพจาก TikTok @f1rsg_1