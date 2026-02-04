มิคามิ ยูอะ อดีตราชินี AV เผยกฎเหล็กที่รู้กัน ค่ายขอมาจริงจัง เรื่องนี้ที่ห้ามพูด

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569 เว็บไซต์ ETtoday รายงานเรื่องราวของ มิคามิ ยูอะ (Mikami Yua) ราชินี AV อันโด่งดังจากญี่ปุ่น ที่แม้จะแขวนเต้าออกจากวงการสุดซี้ดแล้ว แต่แฟน ๆ ก็ยังสามารถติดตามผลงานอื่น ๆ ของเธอได้ ทั้งในฐานะคนบันเทิงที่มักปรากฏตัวในรายการวาไรตี้ ตลอดจนการทำแบรนด์ของตัวเอง แต่ล่าสุดแฟน ๆ ต่างฮือฮาอีกครั้ง เมื่อ มิคามิ ยูอะ ได้ออกมาเล่าถึงหนึ่งในกฎเหล็กของวงการ AV
โดยพบว่าในอดีต มิคามิ ยูอะ แทบไม่เคยพูดถึงรายได้จากการทำงาน AV เลย จนกระทั่งไม่นานมานี้ที่เธอเพิ่งจะออกมาพูดถึงเรื่องดังกล่าวในรายการวาไรตี้ "Ariyoshi Quiz" ซึ่งเป็นเทปที่เน้นเรื่องเงินเป็นแกนหลัก แขกรับเชิญจะออกมาแชร์ประสบการณ์ด้านการเงินของตัวเอง ซึ่งระหว่างนั้น มิคามิ ยูอะ ถูกถามตรง ๆ เกี่ยวกับค่าตัวจริง ๆ ที่เธอเคยได้รับจากการถ่ายหนัง AV
"นี่คือสิ่งที่ถูกสั่งห้ามเปิดเผยอย่างจริงจังค่ะ" มิคามิ ยูอะ เผย
กฎเหล็กที่ไม่คาดคิดนี้ทำให้แขกคนอื่น ๆ ประหลาดใจ ซึ่ง มิคามิ ยูอะ อธิบายเพิ่มเติมว่า สาเหตุที่คนในวงการ AV ถูกสั่งปิดปาก ไม่ให้พูดเรื่องค่าตัว เป็นเพราะนักแสดงแต่ละคนในวงการนี้มีเงื่อนไขที่แตกต่างกัน หากเผยตัวเลขออกไปก็คงง่ายที่จะทำให้เกิดการเปรียบเทียบและการต่อรอง
ด้วยเหตุนี้ทางค่ายเลยขอให้เธอห้ามพูดถึงเรื่องนี้เลย อย่างไรก็ตาม เธอยังทิ้ง "คำใบ้" เกี่ยวกับรายได้ไว้ว่า ตอนที่ประกาศออกจากวงการ AV เธอสามารถซื้อนาฬิกาหรูมูลค่ากว่า 10 ล้านเยน (ราว 2 ล้านบาท) เป็นที่ระลึกถึงช่วงเวลานั้นได้
อย่างไรก็ตาม เมื่อถูกถามจี้เรื่องค่าตัว เธอเพียงยิ้มและตอบว่าคงไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ และหวังว่าผู้คนจะให้อภัยเธอด้วย พร้อมเลี่ยงประเด็นดังกล่าวไป
สำหรับ มิคามิ ยูอะ เคยเดบิวต์ในฐานะไอดอล โดยเป็นสมาชิกวง SKE48 ก่อนจะถูกแฉว่าไปจูบปากกับไอดอลหนุ่มค่ายดังตอนเมา ซึ่งละเมิดกฎห้ามมีแฟน ต่อมาเธอจึงจบการศึกษาจากวงและผันตัวมาเล่นหนัง AV กระทั่งกลับมามีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมอีกครั้ง
ในส่วนค่าตัวของเธอนั้นยังคงเป็นสิ่งที่แฟน ๆ อยากรู้มาโดยตลอด ก่อนหน้านี้ อิจิเคน คันซุน ผู้เชี่ยวชาญด้าน AV เคยออกมาเผยว่า ค่าตัวของเธอสูงประมาณ 100 ล้านเยน (ราว 20 ล้านบาท) ขณะที่เมื่อ 2 ปีก่อน มิคามิ ยูอะ เคยเปิดเผยว่ารายได้จากการเดบิวต์เล่น AV เมื่อปี 2558 นั้น มากพอที่จะซื้อคอนโดมือสองขนาด 2 ห้องนอน 1 ห้องนั่งเล่น 1 ห้องกินข้าว และ 1 ห้องครัว ในเขตเซตางายะของโตเกียวได้เลยทีเดียว ซึ่งตอนนั้นน่าจะมีมูลค่าประมาณ 50 ล้านเยน (ราว 10 ล้านบาท)
ทั้งนี้ สื่อญี่ปุ่นคาดการณ์ว่าค่าตัวเดบิวต์ของเธอน่าจะเกิน 20 ล้านเยน (ราว 4 ล้านบาท) อย่างแน่นอน แต่ตอนนี้เมื่อมาปรากฏตัวในรายการโทรทัศน์ เธอกลับยิ่งเก็บเรื่องค่าตัวเป็นความลับมากขึ้น
ขอบคุณข้อมูลจาก ETtoday