อพยพวุ่น หนุ่มโผล่มา รพ. พร้อมกระสุนปืนใหญ่ คาในรูทวาร สภาพยังไม่ระเบิด

วุ่นหนัก หนุ่มโผล่มา รพ. พร้อมกระสุนปืนใหญ่ยุคสงครามโลก ยังไม่ระเบิด คาอยู่ในรูทวาร ทำโกลาหลทั้ง รพ. ต้องอพยพวุ่น ทั้งเจ็บ อาย แถมส่งเจอโทษทางกฎหมาย
โดยเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569 เว็บไซต์ Ladbible รายงานว่า ศัลยแพทย์ที่โรงพยาบาล Rangueil Hospital เมืองตูลูซ ของฝรั่งเศส ได้รับเคสของชายวัย 24 ปี ที่มาพบแพทย์ช่วงกลางดึกวันที่ 31 มกราคม ด้วยอาการที่ดูแย่มาก ๆ เขาบอกแพทย์ว่าตัวเองเจ็บปวดมาก แต่ไม่ได้ให้รายละเอียดอะไรเพิ่มเติมไปมากกว่านั้น
สุดท้ายแพทย์ต้องนำตัวผู้ป่วยเข้าห้องผ่าตัดเพื่อให้แพทย์ตรวจสอบเพิ่มเติม เกี่ยวกับวัตถุแปลกปลอมที่ติดอยู่ในทวารหนักของเขา ตอนนั้นเองแพทย์จึงพบลูกกระสุนปืนใหญ่จากยุคสงครามโลกครั้งที่ 1 ที่ยังสามารถระเบิดได้ ทำให้ต้องอพยพคนออกจากพื้นที่เป็นการด่วน
นอกจากการอพยพเจ้าหน้าที่และผู้ป่วยออกไป ทางการยังต้องกั้นพื้นที่เพื่อความปลอดภัย ตลอดจนตามหน่วยกำจัดวัตถุระเบิดกับหน่วยดับเพลิงเข้ามาประจำการ จนกระทั่งผู้เชี่ยวชาญยืนยันว่าปลอดภัยแล้วจึงสามารถกลับเข้าพื้นที่ได้อีกครั้ง
รายงานเผยว่า กระสุนปืนใหญ่ที่พบในทวารหนักของผู้ป่วยรายนี้ มีอายุย้อนกลับไปในปี 1918 เป็นเกรดสำหรับใช้ในกองทัพ มีขนาดยาว 16 เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 เมตร อย่างไรก็ตาม ไม่มีการยืนยันข้อมูลว่ากระสุนปืนใหญ่จากสงครามโลกครั้งที่ 1 นี้ เข้าไปติดอยู่ในทวารหนักของผู้ป่วยได้อย่างไร
ขณะที่สื่อท้องถิ่นฝรั่งเศสชี้ว่า นอกจากชายคนดังกล่าวจะต้องเผชิญความอับอายที่โรงพยาบาล เขายังอาจต้องรับผลทางกฎหมายด้วย โดยขณะนี้ทางตำรวจอยู่ระหว่างสอบสวนชายคนนี้ ในประเด็นการละเมิดกฎหมายเกี่ยวกับอาวุธ ที่ผู้ได้มา มีในครอบครอง ทำการขนส่ง หรือพกพาวัตถุระเบิดอย่างไม่ชอบด้วยกฎหมาย จะต้องได้รับบทลงโทษทางกฎหมาย
เต็มใจจะพูดออกมา แต่คงจะไม่มีเคสไหนพีคสุดเท่าสิ่งที่ทีมแพทย์ในฝรั่งเศสกลุ่มนี้พบเจอมาอีกแล้ว เมื่อการปรากฏตัวของผู้ป่วยรายนี้ทำให้ต้องอพยพคนออกจากโรงพยาบาลเป็นการใหญ่ !
ขอบคุณข้อมูลจาก Ladbible