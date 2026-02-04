HILIGHT
เชื่อกระจกโค้ง ทำฮวงจุ้ยไม่ดี มนุษย์ป้าแอบย้ายเอง ทำรถชนเพียบ เจ๊รอดอยู่บ้านเดียว

          ได้เหรอ ? มนุษย์ป้าแอบมาขยับกระจกจราจร เชื่อทำบ้านฮวงจุ้ยไม่ดี จนดวงซวย สุดท้ายทำรถชนกับเพียบ เพื่อนบ้านสุดทน ปกป้องแต่บ้านตัวเอง 

แก้ฮวงจุ้ยเอง

          วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2569 เว็บไซต์เซาธ์ไชน่ามอร์นิ่งโพสต์ รายงานเรื่องราวของหญิงจีนรายหนึ่ง ที่หมกมุ่นเรื่องฮวยจุ้ยอย่างหนัก จนสร้างความเดือนร้อนให้กับชาวบ้านในชุมชน หลังจากที่เธอแอบไปขยับตำแหน่งกระจกจราจรหลายต่อหลายครั้ง เพื่อแก้ฮวงจุ้ยให้บ้านตัวเอง 

          รายงานเผยว่า มีชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในชุมชนแห่งหนึ่งในเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน ประสบอุบัติเหตุบริเวณโค้งหักศอกจุดหนึ่งมาหลายต่อหลายครั้ง ในช่วงเวลา 2 เดือนที่ผ่านมา โดยมีคนเชื่อว่ากระจกโค้งที่ติดอยู่ตรงจุดนั้น ถูกมือดีแอบมาขยับตำแหน่งอยู่เสมอ จนเป็นอันตรายต่อผู้ใช้เส้นทาง 

          แม้บริษัทจัดการทรัพย์สินจะเข้ามาปรับตำแหน่งของกระจกอยู่หลายครั้ง แต่ปัญหาก็ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง สุดท้ายเมื่อตรวจสอบดูดี ๆ ก็พบว่าต้นเหตุเกิดจากหญิงคนหนึ่ง ที่อาศัยอยู่บ้านฝั่งตรงข้ามกับกระจกดังกล่าว ที่แอบมาขยับกระจกอยู่เรื่อย ๆ เพราะเชื่อว่ากระจกดังกล่าวให้บ้านของเธอฮวงจุ้ยไม่ดี
  
          ด้าน นายหลัว สามีของหญิงคนดังกล่าว เผยกับสถานีโทรทัศน์เซี่ยงไฮ้ว่า ไม่นานมานี้ภรรยาของเขามีปัญหาสุขภาพและประสบกับโชคร้าย เธอเลยเชิญซินแสมาดูฮวงจุ้ยที่บ้าน และซินแสก็ชี้ว่ากระจกโค้งนั้นคือสาเหตุ 
 
          นายหลัว ระบุว่า กระจกจราจรซึ่งมีลักษณะโค้งกลมนั้น ทำให้พวกเขารู้สึกว่าเหมือนกับกระจกเผยปีศาจ ตามตำนานของจีนที่จะเผยตัวตนที่แท้จริงของปีศาจที่ปลอมตัวมาเป็นมนุษย์ 
 
          "พวกเราไม่ใช่ภูติผี เราไม่พอใจที่กระจกเผยปีศาจนี้ชี้มาทางเรา" นายหลัว กล่าว และอ้างว่าไม่มีใครใช้งานกระจกนั้นจริง ๆ สักหน่อย  

          อย่างไรก็ตาม เพื่อนบ้านไม่ได้คิดเช่นนั้น โดยมีชาวบ้านคนหนึ่งชี้ว่าพวกเขาจำเป็นต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษตอนผ่านโค้งนั้น 

แก้ฮวงจุ้ยเอง

          ทั้งนี้ บริษัทจัดการทรัพย์สินพยายามแก้ปัญหา ด้วยการนำกระจกอีกบานมาตั้งในฝั่งตรงข้ามของถนน เพื่อให้รถที่มาจากทั้ง 2 ทางสามารถใช้กระจกได้ โดยไม่กระทบกับบ้านของคู่สามีภรรยา ซึ่งตอนแรกภรรยาของนายหลัวก็ตกลง แต่แค่ไม่กี่วันครอบครัวของเธอก็เจอโชคร้ายอีกครั้ง เธอจึงแอบไปขยับตำแหน่งของกระจกทั้ง 2 บานอีก 

          ท้ายที่สุดทางคณะกรรมการชุมชน ที่ดูแลพื้นที่นั้นตัดสินใจเชิญตำรวจเข้ามาอบรมให้ความรู้กับคู่สามีภรรยา ในวันที่ 21 มกราคม ที่ผ่านมา ขณะที่ทางบริษัทจัดการทรัพย์สินได้เข้ามาปรับตำแหน่งของกระจกให้ถูกต้อง พร้อมโบกปูนซีเมนต์ผนึกไว้ ไม่ให้ใครมาขยับได้อีก 

          โดยทางตำรวจยังเตือนคู่สามีภรรยาว่า พฤติกรรมของพวกเขานับเป็นความผิดทางอาญา ที่อาจมีโทษถึงจำคุกได้ และทั้งคู่อาจจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุที่เกิดขึ้น เนื่องจากการย้ายกระจกของพวกเขา

          ทางด้านชาวเน็ตได้คอมเมนต์ว่า "พวกเขาปกป้องฮวงจุ้ยของตัวเอง แต่ไปเบียดบังความปลอดภัยของคนอื่น ฉันคิดว่าสิ่งที่พวกเขาทำไม่น่าจะนำพาความกลมกลืนใด ๆ มาสู่ตัวพวกเขาได้" และ "โง่มากที่โทษทุกอย่างให้กระจก"

ขอบคุณข้อมูลจาก SCMP


เชื่อกระจกโค้ง ทำฮวงจุ้ยไม่ดี มนุษย์ป้าแอบย้ายเอง ทำรถชนเพียบ เจ๊รอดอยู่บ้านเดียว โพสต์เมื่อ 4 กุมภาพันธ์ 2569
