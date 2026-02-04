HILIGHT
หนุ่มมากเมีย จากเมีย 8 ลูก 11 ล่าสุดถังแตก เหลือแค่ 2 เมีย ไม่ท้อเตรียมเอาใหม่อีก 6

 
            หนุ่มมากเมีย จากเมีย 8 ลูก 11 เปิดชีวิตล่าสุด ถังแตกหมดตัว เหลือเมียแค่ 2 คน แต่ไม่เป็นไร บอกมีอีก 6 คน เตรียมมาเข้าครอบครัวใหม่ 

หมดตัวไม่ท้อ ขอเติมเมียใหม่
ภาพจาก Instagram watanaberyuta_official

            วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2569 เว็บไซต์ ETtoday เผยเรื่องราวชวนอึ้งของ ริวตะ วาตานาเบะ ยูทูบเบอร์หนุ่มชาวญี่ปุ่น ที่ได้รับฉายาว่า "แมงดา" หลังจากออกมาเปิดเผยชีวิตส่วนตัวเกี่ยวกับการมีภรรยาหลายคน และที่สำคัญคือให้เหล่าภรรยาเป็นคนหาเลี้ยงครอบครัว โดยในยุคที่รุ่งเรืองที่สุดของเขามีภรรยามากถึง 8 คน และมีลูกด้วยกัน 11 คน ซึ่งเขาตั้งเป้าไว้ว่าอยากมีลูกถึง 54 คน เพื่อสร้างชื่อในประวัติศาสตร์เป็นคนที่มีลูกมากที่สุดในญี่ปุ่น 

            อย่างไรก็ดี ล่าสุด ดูเหมือนว่าความฝันของเขาจะต้องสะดุดครั้งใหญ่ เมื่อเขาออกมายอมรับผ่านทางโซเชียลมีเดียว่า เขากำลังประสบปัญหาทางการเงินอย่างหนักจนถึงขั้นเรียกว่า "หมดตัว" และชีวิตครอบครัวของเขาก็กำลังสั่นคลอน เมื่อภรรยาต่างพากันหายไป

            วาตานาเบะ ไม่มีอาชีพประจำที่แน่นอน รายได้หลักของเขามาจากยูทูบช่อง Polygamy Channel ซึ่งเคยโพสต์แชร์ประสบการณ์ครอบครัวสุขสันต์แบบ "คนมากเมีย" ซึ่งเขาไม่เคยแต่งงานอย่างเป็นทางการกับภรรยาคนไหนเลย และเขาอ้างว่าให้ภรรยาเป็นฝ่ายหาเลี้ยงครอบครัว แต่ในเวลาต่อมา เมื่อภรรยาของเขาต้องมีภาระในการเลี้ยงดูลูกเพิ่มขึ้น จึงไม่สามารถช่วยถ่ายทำวิดีโอได้ และบางคนเกิดความคิดเห็นที่ไม่ลงตัว จึงตัดสินใจ "ลาออก" ไปจากครอบครัวของเขา 

หมดตัวไม่ท้อ ขอเติมเมียใหม่
ภาพจาก Instagram watanaberyuta_official

            ตามรายงานของสื่อญี่ปุ่น เผยว่า วาตานาเบะได้ประชุมกับภรรยาหลายคนเพื่อหารือเกี่ยวกับการขยายครอบครัว โดยเขาอยากจะขยายความนิยมไปทั่วโลกด้วยการมีภรรยาเพิ่มอีก แต่มันกลับทำให้ภรรยาของเขาโกรธและไม่พอใจ จนกลายเป็นฟางเส้นสุดท้ายที่ทำให้ครอบครัวแตกแยก 

            ผลที่ตามมาทำให้รายได้ของวาตานาเบะลดลงอย่างมาก จากที่เคยได้รับความนิยม มีรายได้สูงสุดต่อเดือนเกิน 1 ล้านเยน (ราว 202,000 บาท) ปัจจุบันช่องของเขาแทบจะไม่มีรายได้เข้ามา ในขณะที่ค่าใช้จ่ายของครอบครัวต่อเดือนอยู่ที่มากกว่า 800,000 เยน (ราว 161,000 บาท) โดยเมื่อปลายปีที่ผ่านมา ภรรยาของเขา 2 คนได้พาลูกกลับไปอยู่บ้านพ่อแม่ของเธอ ทำให้ในตอนนี้เหลือเพียงภรรยา 2 คน (ยังไม่มีลูก) ที่ยังเต็มใจอยู่กับเขา 

            ปัจจุบัน วาตานาเบะเหลือเงินติดตัวเพียง 110,000 เยน (ราว 22,000 บาท) และจำเป็นต้องนอนในรถตู้ แต่แม้จะเผชิญกับความยากลำบาก เขายอมรับว่า เขายังไม่ละทิ้งความฝันที่จะสร้างครอบครัวแบบมีภรรยาหลายคน และยอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่า อนาคตของเขาขึ้นอยู่กับว่าช่องยูทูบของเขาจะกลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งหรือไม่ เขายังคงต้องการรายได้จากยูทูบเพื่อหาเงินมาเลี้ยงดูลูก ๆ จึงได้ประกาศความตั้งใจที่จะ "เริ่มต้นบทใหม่"

            วาตานาเบะยังคงมองโลกในแง่ดี โดยล่าสุด เขาเปิดเผยว่ามีผู้หญิง 6 คน ที่มีช่วงอายุและอาชีพที่หลากหลายแตกต่างกันได้ติดต่อเข้ามา เพื่อที่จะเข้าร่วมสร้างครอบครัวใหญ่ครั้งใหม่ไปกับเขา 

หมดตัวไม่ท้อ ขอเติมเมียใหม่
ภาพจาก Instagram watanaberyuta_official

หมดตัวไม่ท้อ ขอเติมเมียใหม่
ภาพจาก Instagram watanaberyuta_official

หมดตัวไม่ท้อ ขอเติมเมียใหม่
ภาพจาก Instagram watanaberyuta_official

หมดตัวไม่ท้อ ขอเติมเมียใหม่
ภาพจาก Instagram watanaberyuta_official

หมดตัวไม่ท้อ ขอเติมเมียใหม่
ภาพจาก Instagram watanaberyuta_official

หมดตัวไม่ท้อ ขอเติมเมียใหม่
ภาพจาก Instagram watanaberyuta_official

หมดตัวไม่ท้อ ขอเติมเมียใหม่
ภาพจาก Instagram watanaberyuta_official


ขอบคุณข้อมูลจาก ETtoday, Oriental Daily News 

