เปิดภาพ บัตรเลือกตั้งจากเกาหลีใต้ ถูกส่งกลับถึงไทยแล้ว คนแห่ชื่นชม - ลุ้นให้ปลอดภัย

          สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล เผยภาพ บัตรเลือกตั้ง สส. จากเกาหลีใต้ กำลังถูกส่งกลับไทย คนแห่ชื่นชม ลุ้นให้ปลอดภัย ได้ทำหน้าที่ประชาธิปไตยโดยสมบูรณ์ 

บัตรเลือกตั้ง สส. จากเกาหลีใต้
ภาพจาก @ThailandinROK 

          เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2569 บัญชี X @ThailandinROK ของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล เผยความคืบหน้าในการเลือกตั้ง 2569 โดยโพสต์ภาพบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของประเทศไทย สำหรับผู้ที่ใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรในประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งได้รับการคัดแยกและบรรจุหีบห่ออย่างแน่นหนา เพื่อส่งกลับมายังประเทศไทย พร้อมให้รายละเอียดการเดินทางที่ชัดเจน 

บัตรเลือกตั้ง สส. จากเกาหลีใต้
ภาพจาก @ThailandinROK 

          โดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ระบุว่า มีผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สส. ทั้งสิ้นจำนวน 5,690 คน คิดเป็นร้อยละ 81.57 จากผู้ลงทะเบียนทั้งหมด ทางเจ้าหน้าที่ได้คัดแยกบัตรเลือกตั้งตามเขตและจังหวัด และบรรจุใส่ถุงเมลทางการทูต ส่งกลับมายังประเทศไทยโดยสายการบิน Korean Air เที่ยวบิน KE659 

บัตรเลือกตั้ง สส. จากเกาหลีใต้
ภาพจาก @ThailandinROK 

          โดยออกเดินทางจากเกาหลีใต้มาเมื่อเวลา 20.35 น. ของวันที่ 3 กุมภาพันธ์ (เวลาเกาหลีใต้) และมีกำหนดเดินทางมาถึงประเทศไทยในเวลา 00.45 น. ของวันที่ 4 กุมภาพันธ์ (เวลาประเทศไทย)

          ทั้งนี้ ทางสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ได้กล่าวแสดงความขอบคุณพี่น้องคนไทยในเกาหลีใต้ที่ให้ความร่วมมือ และออกมาใช้สิทธิของตนอย่างเต็มที่  

บัตรเลือกตั้ง สส. จากเกาหลีใต้
ภาพจาก @ThailandinROK 

บัตรเลือกตั้ง สส. จากเกาหลีใต้
ภาพจาก @ThailandinROK

บัตรเลือกตั้ง สส. จากเกาหลีใต้
ภาพจาก @ThailandinROK 

บัตรเลือกตั้ง สส. จากเกาหลีใต้
ภาพจาก @ThailandinROK 

          โพสต์ดังกล่าวได้รับความสนใจและกระแสตอบรับที่ดี มีผู้เข้าไปแสดงความคิดเห็นชื่นชมในการดำเนินการจัดการของทางสถานเอกอัครราชทูต โดยผู้ที่ไปใช้สิทธิในเกาหลีใต้กล่าวชมว่า ซองใส่บัตรเลือกตั้งที่ส่งมาให้มีรายละเอียดและขั้นตอนชัดเจน ส่วนการบรรจุและการขนส่งดูมีความเป็นระเบียบและรัดกุม อีกทั้งยังเปิดเผยรายละเอียดการเดินทางส่งกลับไทยอย่างชัดเจน   

บัตรเลือกตั้ง สส. จากเกาหลีใต้
ภาพจาก @ThailandinROK 

          ขณะที่ชาวไทยในประเทศได้ขอบคุณคนไทยในต่างแดนทุกคนที่ร่วมไปใช้สิทธิ พร้อมทั้งร่วมอวยพรขอให้บัตรเลือกตั้งเดินทางไปถึงที่หมายโดยปลอดภัย ปราศจากอุปสรรคใด ๆ ทั้งปวง เพื่อให้บรรลุตามเจตจำนงของผู้ใช้สิทธิ และให้ประชาธิปไตยได้ทำหน้าที่โดยสมบูรณ์    





เปิดภาพ บัตรเลือกตั้งจากเกาหลีใต้ ถูกส่งกลับถึงไทยแล้ว คนแห่ชื่นชม - ลุ้นให้ปลอดภัย โพสต์เมื่อ 4 กุมภาพันธ์ 2569
