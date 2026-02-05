HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ญี่ปุ่นอ่วม ! หิมะตกหนัก กองสูงขนาดมหึมา คร่าแล้ว 35 ชีวิต บาดเจ็บพุ่ง 393 ราย

          ญี่ปุ่นเผชิญวิกฤตหิมะตกหนัก กองสูงมหึมา มีผู้เสียชีวิตแล้ว 35 ราย บาดเจ็บ 393 ราย ทางการเตือนหิมะถล่ม หลังอุณหภูมิสูงขึ้นฉับพลัน  

ญี่ปุ่นเผชิญวิกฤตหิมะตกหนัก

ญี่ปุ่นเผชิญวิกฤตหิมะตกหนัก
ภาพจาก PHILIP FONG / AFP

          วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2569 เว็บไซต์ The Straits Times รายงานสถานการณ์วิกฤตหิมะในประเทศญี่ปุ่น หลังจากมีหิมะตกหนักติดต่อกันมาเป็นเวลานานกว่า 2 สัปดาห์ ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมาก และล่าสุดเกิดความเสี่ยงใหม่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นอย่างฉับพลัน จึงมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดหิมะถล่ม  

          รายงานเผยว่า ภูมิภาคทางตอนเหนือของญี่ปุ่น รวมถึงจังหวัดอาโอโมริ ที่อยู่ทางเหนือสุดของเกาะฮอนชู เผชิญกับหิมะที่ตกต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมา กองหิมะสูงบนถนนทางเดินหนากว่า 2 เมตร ฝังกลบพื้นที่ชุมชน กลายเป็นกำแพงหิมะขนาดมหึมา ด้านบนหลังคามีกองหิมะสะสมอยู่ในปริมาณมาก ประชาชนแทบออกจากที่พักอาศัยไม่ได้ โรงเรียนต้องปิดการเรียนการสอน รวมทั้งธุรกิจร้านค้าต้องปิดให้บริการ 

ญี่ปุ่นเผชิญวิกฤตหิมะตกหนัก
ภาพจาก PHILIP FONG / AFP

          จากนั้นในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ อุณหภูมิในพื้นที่สูงขึ้นอย่างฉับพลัน อยู่ที่ 8 องศาเซลเซียส ส่งผลให้ปริมาณหิมะสะสมบนพื้นลดลงต่ำกว่า 1.6 เมตร แต่การจราจรยังคงติดขัดอย่างหนัก ทั้งนี้ มีความเสี่ยงที่ก้อนหิมะที่มีน้ำหนักมหาศาลจะถล่มและร่วงลงมาจากหลังคา ซึ่งอาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บและเสียชีวิตได้ 

          ทางการได้ออกคำเตือนว่าอาจจะเกิดหิมะถล่ม โดย มาซานาโอะ โอซากิ รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีของญี่ปุ่น กล่าวในการแถลงข่าวว่า "ขอให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบระมัดระวัง และตระหนักถึงอันตรายจากหิมะตกและหิมะถล่ม" 

ญี่ปุ่นเผชิญวิกฤตหิมะตกหนัก
ภาพจาก HANDOUT / JAPAN'S MINISTRY OF DEFENSE / AFP

          ทางรัฐบาลได้ส่งกำลังทหารไปช่วยจัดการกองหิมะขนาดใหญ่ในพื้นที่ภาคเหนือ ขณะที่การพยากรณ์อากาศเตือนว่า อากาศหนาวจะกลับมาอีกครั้งตั้งแต่สุดสัปดาห์ และจะส่งผลให้หิมะตกเพิ่มอีก

          สำนักงานป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติของญี่ปุ่น รายงานว่า นับตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม เป็นต้นมา สถานการณ์หิมะตกหนักได้คร่าชีวิตผู้คนไปแล้ว 35 ราย ทำให้มีผู้บาดเจ็บมากกว่า 393 รายทั่วประเทศ โดยมีหลายเคสที่ผู้ประสบเหตุถูกกองหิมะถล่มลงมาใส่ที่พักอาศัย และบางรายพลัดตกจากหลังคาในขณะพยายามกวาดหิมะออก 


ขอบคุณข้อมูลจาก The Straits TimesNHK


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ญี่ปุ่นอ่วม ! หิมะตกหนัก กองสูงขนาดมหึมา คร่าแล้ว 35 ชีวิต บาดเจ็บพุ่ง 393 ราย อัปเดตล่าสุด 5 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 16:25:01 1,553 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: วันตรุษจีน 2569 ทนายแก้ว แทนไท ณรงค์กูล ดูดวง 2568 Grammy Awards 2026 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 2569 ปฏิทินวันหยุด 2569 แม็ค ปวิช calendar 2569
เรื่องน่าสนใจ: ประชาพิจารณ์ประกันสังคม ปฏิทิน 2569 เลือกตั้ง 2569 ปีชง 2569 LINE Out คืออะไร ปฏิทิน 2568 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2568 วันวาเลนไทน์ 2569 ยื่นภาษีออนไลน์
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย