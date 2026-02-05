ญี่ปุ่นอ่วม ! หิมะตกหนัก กองสูงขนาดมหึมา คร่าแล้ว 35 ชีวิต บาดเจ็บพุ่ง 393 ราย

ญี่ปุ่นเผชิญวิกฤตหิมะตกหนัก กองสูงมหึมา มีผู้เสียชีวิตแล้ว 35 ราย บาดเจ็บ 393 ราย ทางการเตือนหิมะถล่ม หลังอุณหภูมิสูงขึ้นฉับพลัน
ภาพจาก PHILIP FONG / AFP
รายงานเผยว่า ภูมิภาคทางตอนเหนือของญี่ปุ่น รวมถึงจังหวัดอาโอโมริ ที่อยู่ทางเหนือสุดของเกาะฮอนชู เผชิญกับหิมะที่ตกต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมา กองหิมะสูงบนถนนทางเดินหนากว่า 2 เมตร ฝังกลบพื้นที่ชุมชน กลายเป็นกำแพงหิมะขนาดมหึมา ด้านบนหลังคามีกองหิมะสะสมอยู่ในปริมาณมาก ประชาชนแทบออกจากที่พักอาศัยไม่ได้ โรงเรียนต้องปิดการเรียนการสอน รวมทั้งธุรกิจร้านค้าต้องปิดให้บริการ
ภาพจาก PHILIP FONG / AFP
ทางการได้ออกคำเตือนว่าอาจจะเกิดหิมะถล่ม โดย มาซานาโอะ โอซากิ รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีของญี่ปุ่น กล่าวในการแถลงข่าวว่า "ขอให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบระมัดระวัง และตระหนักถึงอันตรายจากหิมะตกและหิมะถล่ม"
ภาพจาก HANDOUT / JAPAN'S MINISTRY OF DEFENSE / AFP
สำนักงานป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติของญี่ปุ่น รายงานว่า นับตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม เป็นต้นมา สถานการณ์หิมะตกหนักได้คร่าชีวิตผู้คนไปแล้ว 35 ราย ทำให้มีผู้บาดเจ็บมากกว่า 393 รายทั่วประเทศ โดยมีหลายเคสที่ผู้ประสบเหตุถูกกองหิมะถล่มลงมาใส่ที่พักอาศัย และบางรายพลัดตกจากหลังคาในขณะพยายามกวาดหิมะออก
ภาพจาก PHILIP FONG / AFP
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2569 เว็บไซต์ The Straits Times รายงานสถานการณ์วิกฤตหิมะในประเทศญี่ปุ่น หลังจากมีหิมะตกหนักติดต่อกันมาเป็นเวลานานกว่า 2 สัปดาห์ ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมาก และล่าสุดเกิดความเสี่ยงใหม่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นอย่างฉับพลัน จึงมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดหิมะถล่ม
ภาพจาก PHILIP FONG / AFP
จากนั้นในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ อุณหภูมิในพื้นที่สูงขึ้นอย่างฉับพลัน อยู่ที่ 8 องศาเซลเซียส ส่งผลให้ปริมาณหิมะสะสมบนพื้นลดลงต่ำกว่า 1.6 เมตร แต่การจราจรยังคงติดขัดอย่างหนัก ทั้งนี้ มีความเสี่ยงที่ก้อนหิมะที่มีน้ำหนักมหาศาลจะถล่มและร่วงลงมาจากหลังคา ซึ่งอาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บและเสียชีวิตได้
ภาพจาก HANDOUT / JAPAN'S MINISTRY OF DEFENSE / AFP
ทางรัฐบาลได้ส่งกำลังทหารไปช่วยจัดการกองหิมะขนาดใหญ่ในพื้นที่ภาคเหนือ ขณะที่การพยากรณ์อากาศเตือนว่า อากาศหนาวจะกลับมาอีกครั้งตั้งแต่สุดสัปดาห์ และจะส่งผลให้หิมะตกเพิ่มอีก
ขอบคุณข้อมูลจาก The Straits Times, NHK