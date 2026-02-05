HILIGHT
ปิดตำนาน หนุ่มรักเด็กเอ็นวี ล่าสุดโดนรวบฐานซื้อ... แถมพบมีหมายจับค้างอีกคดี

 
               โดนแล้ว ต้า หนุ่มรักเด็กเอ็นวี เจอตำรวจรวบหลังซื้อบริการเด็กต่ำกว่า 18 ปี เจ้าตัวยันซื้อกินจริง แต่ไม่รู้เรื่องอายุ ล่าสุดเจอมีหมายจับติดตัวที่สระบุรีด้วย 

ปิดตำนาน หนุ่มรักเด็กเอ็นวี
ภาพจาก โหนกระแส

ปิดตำนาน หนุ่มรักเด็กเอ็นวี
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์ 
 
           เป็นกระแสข่าวใหญ่เมื่อไม่นานมานี้ เมื่อ ต้า หนุ่มรักเด็กเอ็นวี ยอมเสียเงินเป็นล้านหวังดึงออกจากตม แต่สุดท้ายกลายเป็นงูพิษ แต่ภายหลังจากมาออกรายการโหนกระแส กลับมีเหยื่อหลายคนออกมาแฉ ต้า พร้อมเล่าวีรกรรมสารพัด  ซึ่งหลายคนรอดูว่าพ่อหนุ่มรายนี้ จะโดนพี่หน่วงส่งกรรมหรือไม่ 

           อ่านข่าว : พ่อค้าทำผิดกฎครั้งใหญ่ หลงรักเด็กเอ็นวี เสียเงินเป็นล้าน แต่ยังอยากกลับจนพี่หนุ่มต้องสอน  

           อ่านข่าว : หนุ่มสายเปย์โดนแหก วีรกรรมเพียบ เหยื่อจำได้จากโหนกระแส รอพี่หน่วงส่งกรรม 

           ล่าสุด (5 กุมภาพันธ์ 2569) ทางตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดยกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ (บก.ปคม.) เปิดเผยว่า ได้เข้าจับกุม นายสมหวัง อายุ 30 ปี ซึ่งเคยเป็นแขกรับเชิญในรายการดังแล้ว หลังสืบสวนพบว่าเป็นหนึ่งในผู้ที่ซื้อบริการทางเพศเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี จากโมเดลลิ่ง ผ่านแอปพลิเคชันไลน์ ในราคา 10,000 – 30,000 บาท จึงรวบรวมพยานหลักฐานเข้าจับกุมดำเนินคดีในข้อหาพรากผู้เยาว์ฯ

ปิดตำนาน หนุ่มรักเด็กเอ็นวี
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์ 
 
ปิดตำนาน หนุ่มรักเด็กเอ็นวี
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์ 

ปิดตำนาน หนุ่มรักเด็กเอ็นวี
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์ 

           ขณะที่ หนุ่ม กรรชัย รายงานถึงเรื่องนี้ในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ ทางช่อง 3 ชี้ว่าหลังจากมีเหยื่อของ ต้า มานั่งที่รายการโหนกระแส แฉวีรกรรมที่ ต้า หลอกเอาเครื่องขุดบิดคอยน์ไป ทั้งบอกจะเอาไปขายแต่ไม่ได้ขาย และที่ขายไปแต่คนซื้อไม่ได้เครื่อง มีการหลอกไปเป็นบัญชีม้า ขณะนี้ ต้า หนุ่มเปย์ ได้ถูกตำรวจจับกุมตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

           โดยพบว่า ต้า หลบหนีไปอยู่แถวจรัญ ก่อนจะหนีไปอีก แต่จากนั้นก็สามารถเข้าไปจับกุมตัวได้ ข้อหาพรากผู้เยาว์อายุกว่า 15 ปี แต่ยังไม่เกิน 18 ปี ไปเสียจากบิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแล เพื่อหากำไรหรือเพื่อการอนาจาร โดยผู้เยาว์นั้นเต็มใจไปด้วย และข้อหาพาบุคคลอายุเกิน 15 ปี แต่ยังไม่เกิน 18 ปี ไปเพื่อการอนาจาร แม้ผู้นั้นจะยินยอมก็ตาม

ปิดตำนาน หนุ่มรักเด็กเอ็นวี
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์ 

           เบื้องต้น ผู้ต้องหาให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา แต่ยอมรับว่ามีการซื้อบริการทางเพศผ่านทางไลน์ กับโมเดลลิ่งจริง โดยโมเดลลิ่งได้ส่งภาพหญิงสาวมาให้เลือก เมื่อตกลงกันได้ก็จะโอนเงินให้โมเดลลิ่ง จากนั้นก็จะส่งโลเคชั่นให้ฝ่ายหญิงมาพบ จากนั้นก็มีความสัมพันธ์กัน ก่อนจะแยกย้าย โดยตนไม่ทราบว่าเด็กสาวอายุไม่ถึง 18 ปี 
           ขณะที่ล่าสุด ทางตำรวจที่สระบุรีมารับตัวต่อไปแล้ว เนื่องจากมีหมายจับที่สระบุรีด้วย ในข้อหาตามความผิด พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 

ปิดตำนาน หนุ่มรักเด็กเอ็นวี
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์ 

ปิดตำนาน หนุ่มรักเด็กเอ็นวี
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์ 


ขอบคุณข้อมูลจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์, ตำรวจสอบสวนกลาง

5 กุมภาพันธ์ 2569
