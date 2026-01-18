HILIGHT
หนุ่มสายเปย์โดนแหก วีรกรรมเพียบ เหยื่อจำได้จากโหนกระแส รอพี่หน่วงส่งกรรม


          หนุ่มสายเปย์ รักเด็กเอ็นวี ถูกแฉยับหลังออกโหนกระแส เหยื่อจำได้ ร้องพี่หน่วง รอส่งกรรม พบโดนกันหลายคน ยืมไม่คืน - หลอกลงทุน - เทแล้วขอเงินคืน ซ้ำมีคดีฉ้อโกง  

          เป็นเรื่องราวที่ได้รับความสนใจอย่างมาก กรณีพ่อค้าออนไลน์สายเปย์ หลงรักเด็กเอ็นวี ยอมจ่ายเป็นล้าน ให้เธอมีตัวเองแค่คนเดียว แต่สุดท้ายฝ่ายหญิงกลับเป็นงูพิษ แถมยังจับได้คาเตียงขณะอยู่กับชายอื่น จนต้องมาออกรายการโหนกระแส กับทางหนุ่ม กรรชัย ไปเมื่อไม่กี่วันก่อน  



          ล่าสุด (18 มกราคม 2569) พ่อหนุ่มสายเปย์ ส่องานเข้า เมื่อเพจ ดาวแปดแฉก ปล่อยโพสต์ "อิบหายละ !! ชายสายเปย์ที่ออกมาแฉสาวเอ็น เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา แว่วว่า "พี่หน่วง" ได้ รับการร้องเรียนพฤติการณ์ เรียบร้อยโรงเรียนโหนกระแส มีผู้เสียหายหลายคนจริงหรือไม่ #น่าติดตาม"

          พร้อมบอกเลยว่า ถ้ามีผู้เสียหายจริงสิ้นหวังแน่ รอพี่หน่วงส่งกรรม


          ทางด้านเพจ ท่านเปา ก็ได้ออกมาเปิดวีรกรรมของหนุ่มสายเปย์รายนี้ โดยชี้ว่าหลังจากพ่อหนุ่มไปออกโหนกระแส ทำให้มีสาว ๆ หลายคนจดจำน้ำเสียงและบุคลิกได้ ว่าผู้ชายคนนี้เคยมาหลอกชักชวน เอาเงินไปลงทุน แต่สุดท้ายชักดาบ ไม่คืน 

          โดยสาวผู้เสียหายรายหนึ่ง เล่าว่า รู้จักกับหนุ่มสายเปย์รายนี้เป็นการส่วนตัว มานานหลายปี จนเกิดความไว้เนื้อเชื่อใจ กระทั่งฝ่ายชายมาชักชวนไปร่วมลงทุน อ้างว่าเงินที่นำไปลงทุนไม่หายแน่นอน และจะแบ่งผลกำไรให้ จะได้เงินในระยะเวลาสั้น ๆ

          แต่เมื่อถึงเวลาจ่ายคืน พ่อหนุ่มกลับอ้างว่าเงินในบัญชีถูกอายัด ไม่สามารถนำเงินหลายล้านออกมาใช้ได้ โดยทางผู้เสียหายมีหลักฐานครบ ทั้งตอนโอนเงินและสัญญาลงทุน รวมถึงกำหนดระยะเวลาชัดเจนในการคืนเงิน แต่เมื่อถึงวันครบกำหนดกลับบ่ายเบี่ยง อ้างเหตุผลสารพัด จนผู้เสียหายไปแจ้งความ ถึงรู้ว่าอีกฝ่ายมีคดีฉ้อโกงติดตัวมาก่อนหน้านี้ 

          นอกจากนี้ ยังมีผู้เสียหายอีกรายร้องเรียนว่า ตอนที่คบหากับชายคนนี้ ฝ่ายชายดูแลตนเองอย่างดี แต่วันหนึ่งกลับบอกเลิก โดยบอกว่า "เบื่อแล้ว" จากนั้นก็ฟ้องเรียกค่าเสียหายกับเธอเพื่อขอให้ชดใช้เงินคืน 
 
          ยังมีอีกเรื่องจากคนสนิท ใกล้ชิดกับอดีตภรรยาของชายคนนี้ ที่ให้ข้อมูลว่า ชายคนนี้เคยเอาเงินไป 300,0000 บาท และยังไม่คืน 



 

