การบ้านลูกชาย จากวิชาเลขกลายเป็นปัญหาเชาวน์ 12-3 ไม่ใช่ 9 พ่อข้องใจ ก่อนรู้เฉลยเขิน

 
          พ่อเจอการบ้านลูกชายถึงกับมึนตึบ จากวิชาเลขกลายเป็นปัญหาเชาวน์ 12-3 ตอบ 9 ผิด ทำพ่อข้องใจหนัก ก่อนรู้เฉลย ทำเอาเขิน

คำตอบนี้ผิด เฉลยคืออะไร

            ทักษะในการเรียนรู้ที่สำคัญไม่ได้มีเพียงแค่ด้านวิชาการ หรือความสามารถทางสติปัญญา แต่ยังรวมไปถึงการใช้ปฏิภาณไหวพริบ ความคิดสร้างสรรค์ และตรรกะในการแก้ปัญหา ที่สามารถนำไปพัฒนาใช้ได้ในชีวิตจริง การเรียนการสอนของเด็กก็เช่นเดียวกัน 

            เว็บไซต์ Soha เผยเรื่องราวจากคุณพ่อรายหนึ่งในประเทศจีน ซึ่งได้รับความสนใจและกลายเป็นประเด็นที่พูดถึงบนโลกออนไลน์ เขามีลูกชายเรียนชั้นประถมศึกษา แต่ครั้งหนึ่งเมื่อเขาตรวจดูข้อสอบของลูกชายกลับทำให้เกิดความไม่สบายใจ เพราะคิดว่าคุณครูตรวจผิด ทั้งที่ลูกชายก็ตอบถูกแล้ว แต่เมื่อได้รู้เฉลยข้อเท็จจริง เขาถึงกับเขินอายไม่น้อยเลยทีเดียว 

            ชายสกุลหลิว (นามสมมุติ) ผู้เป็นพ่อได้นำเรื่องราวมาแชร์ผ่านชุมชนออนไลน์ เผยว่า ลูกชายของเขาเป็นเด็กเรียนดีมาโดยตลอด ตั้งแต่เข้าเรียน ลูกของเขาก็ได้คะแนนสูงที่สุดในชั้น อีกทั้งยังได้รับคำชมเชยจากคุณครูอยู่เสมอ ทำให้เขาและภรรยารู้สึกภาคภูมิใจ ทั้งสองมักจะเอาใจใส่และคอยสนับสนุนเรื่องการเรียนของลูก รวมไปถึงการสอบ เขาจะให้ความสำคัญกับการทำข้อสอบของลูกมาก 

            แต่ปรากฏว่า เมื่อผลการสอบวิชาคณิตศาสตร์ครั้งล่าสุดออกมา ลูกชายของเขาไม่ได้คะแนนเต็ม เนื่องจากทำโจทย์ผิดไป 1 ข้อ หลิวจึงไปตรวจสอบดู แต่มันกลับยิ่งสร้างความสับสนและข้องใจ เพราะเขามั่นใจว่าคำตอบของลูกชายนั้นถูกต้องอย่างชัดเจน นั่นคือ 12 - 3 = 9 แต่เมื่อลูกชายตอบ 9 คุณครูตรวจให้ว่า "ผิด" 

            ผู้เป็นพ่อรู้สึกไม่พอใจ จึงรีบไปหาครูของลูกชายเพื่อขอคำอธิบาย คุณครูจึงได้อธิบายอย่างใจเย็นว่า คำถามข้อนี้ "เป็นโจทย์คณิตศาสตร์ที่ออกแบบมาเพื่อทดสอบความสามารถในการคิดเชิงตรรกะของนักเรียนเป็นหลัก" ดังนั้นนักเรียนจะต้องอ่านคำถามอย่างละเอียด และพิจารณาโดยใช้ความคิดอย่างมีเหตุผล

            โดยโจทย์ข้อนี้ถามว่า "ในห้องเรียนมีไฟ 12 ดวง ถ้าปิดไฟ 3 ดวง จะเหลือไฟกี่ดวง ?"

คำตอบนี้ผิด เฉลยคืออะไร
ภาพจาก Weibo 

             สำหรับคำตอบ หากคำนวณในทางคณิตศาตร์เพียงอย่างเดียวก็ย่อมได้ 12 - 3 = 9 ทว่าเมื่อคิดในเชิงตรรกะร่วมด้วยจะพบว่า แม้ว่าจะปิดไฟ แต่จำนวนไฟยังคงเท่าเดิม คำถามของโจทย์ข้อนี้คือ "เหลือไฟกี่ดวงในห้องเรียน ไม่ใช่ว่ายังมีไฟติดอยู่กี่ดวง" ดังนั้นคำตอบที่ถูกต้องคือ 12 ดวง 

             โดยคำถามประเภทนี้จะช่วยทดสอบความสามารถในการคิด และทักษะการประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ อีกทั้งยังช่วยปลูกฝังนิสัยการคิดอย่างรอบคอบ กระตุ้นให้นักเรียนคิดหาวิธีแก้ปัญหาที่หลากหลาย ซึ่งจะช่วยพัฒนาทักษะการคิดและประสิทธิภาพการเรียนรู้ 
 
             เมื่อพ่อได้ฟังคำอธิบายจนกระจ่างและปัญหาได้ถูกคลี่คลายลง เขารู้สึกเขินและละอายใจที่คิดโกรธและโทษว่าเป็นความผิดของคุณครู ดังนั้นบทสรุปของโจทย์ข้อนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงแค่บททดสอบของลูกชาย แต่ยังเป็นบทเรียนให้กับผู้เป็นพ่อด้วย 

ขอบคุณข้อมูลจาก Soha 


อัปเดตล่าสุด 5 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 16:14:49
