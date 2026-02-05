HILIGHT
โต้ดราม่า ครูอ้อย ลั่นคนรวยที่ว่า ไม่ได้วัดที่เงิน ยันไม่เคยบอกให้คบแค่คนรวย

 
             ครูอ้อย เข็มทิศชีวิต ลั่นไม่เคยบอกให้คบแต่คนรวย อ้างคนรวยไม่ได้วัดที่เงิน แต่วัดที่จิตใจ ไม่หวงโอกาส โต้ดราม่าเหยียดฐานะ 



ครูอ้อย เข็มทิศชีวิต หรือ ดร.ฐิตินาถ ณ พัทลุง



            ยังคงเป็นที่จับตา กรณี ครูอ้อย เข็มทิศชีวิต หรือ ดร.ฐิตินาถ ณ พัทลุง ไลฟ์โค้ชชื่อดังซึ่งเคยมีประเด็นในสังคม ก่อนล่าสุดพบไปโผล่ให้สัมภาษณ์สื่อโซเชียลหลายช่อง โดยพลิกโฉมมาเป็นนักธุรกิจมหาเศรษฐี อ้างใช้ชีวิตที่โมนาโก พร้อมให้คำแนะนำเด็ก ถ้าอยากรวยให้คบคนรวยอย่างน้อย 1 คน ส่วนคนจนจะยิ่งดึงให้ตกต่ำ 

            ล่าสุด (5 กุมภาพันธ์ 2569) ครูอ้อย เข็มทิศชีวิต โพสต์เฟซบุ๊ก แจงหลังคำพูดของเธอในคลิปการสัมภาษณ์ เรียกเสียงวิจารณ์และกลายเป็นดราม่า โดยระบุว่า....

            "ครูอ้อยพูดว่า 'ให้คบแต่คนรวย' จริงหรือ ไม่จริงค่ะ

            มีคนถามครูว่า ถ้าอยากหลุดจากวงจรความจนซ้ำซาก ทำงานได้เงินมาก็เสียไป เก็บเงินไม่ได้สักที ต้องทำอย่างไร ครูจึงตอบว่า ให้คบ "คนรวย" ในชีวิตสักอย่างน้อย 1 คน

คนรวยไม่ได้วัดที่เงิน แต่วัดที่จิตใจ ไม่หวงโอกาส
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Dr. DDnard Zoul Meditation and Sleep App

            คำว่า "คนรวย" ของครูไม่ได้วัดจากเงินในบัญชี แต่วัดจาก "จิตใจ" หรือ Rich Mindset คนที่ไม่หวงความรู้ ไม่หวงโอกาส ไม่หวงคอนเนคชั่น และพร้อมช่วยให้คนอื่นยืนได้ด้วยตัวเอง ครูช่วยคนมามาก ทั้งแรง ทั้งทุน ทั้งโอกาส แต่บางคนพอชีวิตดีขึ้นนิดเดียว กลับลืม และกัดมือคนที่เคยช่วย

            คนจีนสอนว่า ดื่มน้ำต้องรู้ที่มา แต่คนจิตจน ต่อให้ให้เท่าไรก็ไม่พอ เคยเจอไหมคะ คุณใช้ชีวิตที่ยิ่งใหญ่ ในสภาพแวดล้อมที่เล็กไม่ได้ อยู่ผิดที่นานเกินไปคุณจะเริ่มหดเล็กลงโดยไม่รู้ตัว พูดเหมือนเขา คิดเหมือนเขา ทำได้แค่เท่าที่เขาทำได้ ไม่ใช่เพราะคุณทำไม่ได้ แต่เพราะคุณลืมไปว่า คุณควรไปไกลกว่านี้

            ทันทีที่คุณก้าวเข้าห้องที่ใหญ่กว่า มีเพื่อนสักคนที่เก่งกว่า ทำได้มากกว่า ทุกอย่างจะเปลี่ยน ข้ออ้างของคุณจะหายและการลงมือทำจะเริ่ม

            ถ้าคุณรู้สึกติดขัด บางทีปัญหาไม่ใช่คุณ แต่คือที่ที่คุณยืนอยู่ ยกระดับความคิดรอบตัวของคุณ แล้วชีวิตของคุณจะยกระดับการลงมือทำ ได้ไกลตาม"

คนรวยไม่ได้วัดที่เงิน แต่วัดที่จิตใจ ไม่หวงโอกาส
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Dr. DDnard Zoul Meditation and Sleep App

คนรวยไม่ได้วัดที่เงิน แต่วัดที่จิตใจ ไม่หวงโอกาส
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Dr. DDnard Zoul Meditation and Sleep App

คนรวยไม่ได้วัดที่เงิน แต่วัดที่จิตใจ ไม่หวงโอกาส
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Dr. DDnard Zoul Meditation and Sleep App

คนรวยไม่ได้วัดที่เงิน แต่วัดที่จิตใจ ไม่หวงโอกาส
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Dr. DDnard Zoul Meditation and Sleep App

คนรวยไม่ได้วัดที่เงิน แต่วัดที่จิตใจ ไม่หวงโอกาส
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Dr. DDnard Zoul Meditation and Sleep App




โต้ดราม่า ครูอ้อย ลั่นคนรวยที่ว่า ไม่ได้วัดที่เงิน ยันไม่เคยบอกให้คบแค่คนรวย อัปเดตล่าสุด 5 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 17:55:05
