HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

อินฟลูฯ สาว จับได้สามีนอกใจ แอบกิ๊กเด็ก ม.ปลาย หลังเจอข้อความลับจากในนาฬิกา !

 
            อินฟลูเอนเซอร์สาวมาเลเซีย จับได้สามีนอกใจ แอบกิ๊กเด็กนักเรียนม.ปลาย หลังเจอความลับไม่คาดคิด ข้อความซ่อนในนาฬิกา 



อินฟลูฯ สาว จับได้สามีนอกใจ
ภาพจาก Instagram nurinlofa 

            วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2569 เว็บไซต์เวิลด์ออฟบัซ เผยว่า มีเรื่องราวการนอกใจที่เป็นประเด็นร้อนบนโซเชียลมีเดีย เมื่อ นูริน โลฟา (Nurin Lofa) อินฟลูเอนเซอร์สาวชื่อดังของมาเลเซีย ซึ่งมีผู้ติดตามบน TikTok มากกว่า 1.8 ล้าน ได้ออกมาแฉพฤติกรรมของสามี แอบคบชู้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมปลาย โดยเธอจับได้ผ่านนาฬิกาสมาร์ตวอตช์

            รายงานเผยว่า นูริน ได้โพสต์คลิปวิดีโอทาง TikTok เปิดเผยเรื่องราวการนอกใจของสามีเธอทั้งน้ำตา เธอกล่าวว่า สามีของเธอแอบคุยกับผู้หญิงคนอื่น ซึ่งเธอบังเอิญไปเจอข้อความสนทนาของพวกเขาผ่านทางนาฬิกาสมาร์ตวอตช์ และที่น่าตกใจคือ หญิงสาวคนนี้เป็นเพียงนักเรียนชั้นมัธยมปลาย ทั้งนี้ ในคลิปยังได้แสดงให้เห็นข้อความบางส่วนที่สามีของเธอ และผู้หญิงอีกคนใช้ชื่อเล่นสนิทสนมเรียกขานกัน 

อินฟลูฯ สาว จับได้สามีนอกใจ
ภาพจาก TikTok @nurinlofar 

            อินฟลูเอนเซอร์สาวกล่าวแสดงความรู้สึกเสียใจและผิดหวังอย่างมากที่ถูกหลอกลวงครั้งนี้ ทั้งที่เธออยู่เคียงข้างสามีเสมอในยามที่ลำบาก ตอนที่ตกงานเธอก็คอยปกป้องเขา แต่ผลที่เธอได้รับกลับการเป็นการหักหลัง ในขณะเดียวกันเธอได้ตำหนิไปยัง "ชู้สาว"ของเขาด้วย 

            "พ่อแม่ของคุณจะรู้สึกอย่างไร ถ้าพวกเขารู้ว่าคุณแอบมาคบกับสามีของฉัน ? ฉันอาจจะเดินหนีเรื่องนี้ไปได้ แต่ฉันไม่สามารถเพิกเฉยได้ เพราะฉันมีลูกอายุ 2 ขวบที่ต้องดูแล !" นูริน กล่าวด้วยความอัดอั้น 

            ต่อมา อินฟลูเอนเซอร์สาวรายนี้ยังได้ส่งข้อความไปยังหญิงสาวคนนั้นด้วยความรู้สึกโกรธอย่างรุนแรง โดยกล่าวว่า "ฉันขอสาบานว่าคุณจะไม่มีวันพบความสุขในชีวิตนี้ หรือในชาติหน้าต่อไป" 

อินฟลูฯ สาว จับได้สามีนอกใจ
 ภาพจาก TikTok @nurinlofar 

           คลิปวิดีโอของเธอได้รับความสนใจและกลายเป็นไวรัล มีผู้เข้าไปชมมากกว่าหลายล้านครั้งอย่างรวดเร็ว ก่อนที่เธอจะลบโพสต์ไปตามคำขอของสามี พร้อมเผยว่า สถานการณ์ตึงเครียดในบ้านได้คลี่คลายลงบางส่วนหลังจากได้พูดคุยกัน อย่างไรก็ดี เธอได้เตรียมยื่นเรื่องต่อศาลชารีอะห์ เพื่อพิจารณาคดีความเกี่ยวกับการกระทำผิดครั้งนี้แล้ว 

           ทั้งนี้ นูริน ได้ขอโทษลูกที่ต้องมาเผชิญกับเรื่องนี้ กล่าวว่า "โปรดยกโทษให้แม่ที่เลือกพ่อผิดให้ลูก บางทีแม่ก็อาจไม่ได้เป็นภรรยาที่ดี แต่แม่สัญญาว่าจะเข้มแข็งและรักลูกที่สุดในฐานะแม่"

อินฟลูฯ สาว จับได้สามีนอกใจ
ภาพจาก Instagram nurinlofa 


ขอบคุณข้อมูลจาก World of Buzz



เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
อินฟลูฯ สาว จับได้สามีนอกใจ แอบกิ๊กเด็ก ม.ปลาย หลังเจอข้อความลับจากในนาฬิกา ! โพสต์เมื่อ 6 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 09:08:20 3,251 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: วันตรุษจีน 2569 ทนายแก้ว แทนไท ณรงค์กูล ดูดวง 2568 Grammy Awards 2026 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 2569 ปฏิทินวันหยุด 2569 แม็ค ปวิช calendar 2569
เรื่องน่าสนใจ: ประชาพิจารณ์ประกันสังคม ปฏิทิน 2569 เลือกตั้ง 2569 ปีชง 2569 LINE Out คืออะไร ปฏิทิน 2568 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2568 วันวาเลนไทน์ 2569 ยื่นภาษีออนไลน์
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย