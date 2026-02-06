อินฟลูฯ สาว จับได้สามีนอกใจ แอบกิ๊กเด็ก ม.ปลาย หลังเจอข้อความลับจากในนาฬิกา !

อินฟลูเอนเซอร์สาวมาเลเซีย จับได้สามีนอกใจ แอบกิ๊กเด็กนักเรียนม.ปลาย หลังเจอความลับไม่คาดคิด ข้อความซ่อนในนาฬิกา
ภาพจาก Instagram nurinlofa
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2569 เว็บไซต์เวิลด์ออฟบัซ เผยว่า มีเรื่องราวการนอกใจที่เป็นประเด็นร้อนบนโซเชียลมีเดีย เมื่อ นูริน โลฟา (Nurin Lofa) อินฟลูเอนเซอร์สาวชื่อดังของมาเลเซีย ซึ่งมีผู้ติดตามบน TikTok มากกว่า 1.8 ล้าน ได้ออกมาแฉพฤติกรรมของสามี แอบคบชู้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมปลาย โดยเธอจับได้ผ่านนาฬิกาสมาร์ตวอตช์
รายงานเผยว่า นูริน ได้โพสต์คลิปวิดีโอทาง TikTok เปิดเผยเรื่องราวการนอกใจของสามีเธอทั้งน้ำตา เธอกล่าวว่า สามีของเธอแอบคุยกับผู้หญิงคนอื่น ซึ่งเธอบังเอิญไปเจอข้อความสนทนาของพวกเขาผ่านทางนาฬิกาสมาร์ตวอตช์ และที่น่าตกใจคือ หญิงสาวคนนี้เป็นเพียงนักเรียนชั้นมัธยมปลาย ทั้งนี้ ในคลิปยังได้แสดงให้เห็นข้อความบางส่วนที่สามีของเธอ และผู้หญิงอีกคนใช้ชื่อเล่นสนิทสนมเรียกขานกัน
อินฟลูเอนเซอร์สาวกล่าวแสดงความรู้สึกเสียใจและผิดหวังอย่างมากที่ถูกหลอกลวงครั้งนี้ ทั้งที่เธออยู่เคียงข้างสามีเสมอในยามที่ลำบาก ตอนที่ตกงานเธอก็คอยปกป้องเขา แต่ผลที่เธอได้รับกลับการเป็นการหักหลัง ในขณะเดียวกันเธอได้ตำหนิไปยัง "ชู้สาว"ของเขาด้วย
ภาพจาก TikTok @nurinlofar
ภาพจาก TikTok @nurinlofar
"พ่อแม่ของคุณจะรู้สึกอย่างไร ถ้าพวกเขารู้ว่าคุณแอบมาคบกับสามีของฉัน ? ฉันอาจจะเดินหนีเรื่องนี้ไปได้ แต่ฉันไม่สามารถเพิกเฉยได้ เพราะฉันมีลูกอายุ 2 ขวบที่ต้องดูแล !" นูริน กล่าวด้วยความอัดอั้น
ต่อมา อินฟลูเอนเซอร์สาวรายนี้ยังได้ส่งข้อความไปยังหญิงสาวคนนั้นด้วยความรู้สึกโกรธอย่างรุนแรง โดยกล่าวว่า "ฉันขอสาบานว่าคุณจะไม่มีวันพบความสุขในชีวิตนี้ หรือในชาติหน้าต่อไป"
ภาพจาก TikTok @nurinlofar
ทั้งนี้ นูริน ได้ขอโทษลูกที่ต้องมาเผชิญกับเรื่องนี้ กล่าวว่า "โปรดยกโทษให้แม่ที่เลือกพ่อผิดให้ลูก บางทีแม่ก็อาจไม่ได้เป็นภรรยาที่ดี แต่แม่สัญญาว่าจะเข้มแข็งและรักลูกที่สุดในฐานะแม่"
ภาพจาก Instagram nurinlofa
ขอบคุณข้อมูลจาก World of Buzz