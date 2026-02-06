สาวเปิดประสบการณ์เที่ยวรอบโลก เผยเคล็ดลับกินดื่มฟรี แถมมีไกด์พาทัวร์ทุกประเทศ

นักท่องเที่ยวสาว เปิดประสบการณ์สุดแปลกใหม่ เดินทางเที่ยวรอบโลก พร้อมด้วยเคล็ดลับกินดื่มฟรี แถมมีไกด์พาทัวร์ทุกประเทศ
ภาพจาก Instagram orsolya.lorinczz
เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2569 เว็บไซต์นิวยอร์กโพสต์ เผยเรื่องราวของ ออร์โซลยา โลรินซ์ นักท่องเที่ยวสาวจากโรมาเนีย วัย 34 ปี ผู้เดินทางคนเดียวไปทั่วโลก เมื่อเร็ว ๆ นี้เธอได้ออกมาแชร์ประสบการณ์ชวนอึ้ง จนกลายเป็นประเด็นร้อนแรงบนโลกออนไลน์ โดยเผยเกี่ยวกับ "เคล็ดลับการเดินทาง" ที่จะได้กินอาหาร พร้อมมีไกด์นำเที่ยวแบบฟรี ๆ อีกทั้งยังได้สัมผัสวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างล้ำลึกโดยแท้จริง
แฟนชั่วคราว
ออร์โซลยาเริ่มเดินทางคนเดียวในปี 2559 หลังจากลาออกจากงานประจำ และขายอพาร์ตเมนต์ของเธอ โดยเธอใช้วิธีหา "แฟนชั่วคราว" ในทุกประเทศที่เธอไปเยือน เมื่อไปถึงแต่ละประเทศ เธอจะเริ่มปักหาคู่เดตบนแอปฯ Hinge โดยจะตั้งเป้าไปที่ผู้ชายท้องถิ่นที่ตกลงยินยอมในเงื่อนไขของเธอ ซึ่งเธอมักจะหาได้ค่อนข้างเร็ว
จากนั้นเธอก็ให้พวกเขาพาท่องเที่ยวชมเมือง ทำอาหารให้กิน หรือซื้อเครื่องดื่มและอาหารให้ และบางครั้งหากเข้ากันได้ดี เธอก็ไปพักที่บ้านของพวกเขาด้วย เธอสามารถประหยัดเงินที่มีจำกัดได้ด้วยความช่วยเหลือจากแฟนชั่วคราวของเธอ และยังช่วยให้เธอหลีกเลี่ยงกับดักนักท่องเที่ยวที่คิดค่าบริการต่าง ๆ เกินราคาได้
เธอยืนยันว่า เธอไม่ได้หลอกลวงพวกเขา แต่บอกสิ่งที่เธอต้องการอย่างตรงไปตรงมา และพวกเขาก็ยินดีให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี เธอมองว่าเป็นการ "แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอย่างลึกซึ้ง" มากกว่าที่จะเป็นการใช้ประโยชน์เพื่อทริปฟรี
ภาพจาก Instagram orsolya.lorinczz
"เมื่อคุณรู้จักคนท้องถิ่น พวกเขาจะพาคุณไปชมสถานที่ต่าง ๆ สถานที่ลับ หรือประเพณีที่บริษัทท่องเที่ยวไม่สามารถนำเสนอได้ มันช่วยให้คุณได้สัมผัสประเทศนั้น ๆ ในแบบที่ไม่เหมือนใคร" ออร์โซลยา
ความสัมพันธ์ของแต่ละคนจะขึ้นอยู่กับว่าเธออยู่ในประเทศของเขาคนนั้นนานแค่ไหน ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะมีระยะเวลาราว 1 สัปดาห์ ก่อนที่เธอจะมูฟออนไปยังประเทศถัดไป โดยเธอจะเลิกกับพวกเขา หลังจากที่ออกจากประเทศนั้นแล้ว เรียกได้ว่า "เธอสะสมคนรักราวกับประทับตราในหนังสือเดินทาง"
ภาพจาก Instagram orsolya.lorinczz
อิสระกับการเดินทางคนเดียว
ออร์โซลยา กล่าวว่า เธอสนุกกับการเดินทางคนเดียว เพราะเธอไม่ชอบถูกผูกมัดด้วยกำหนดการเดินทางที่แน่นอน หรือความต้องการของคนอื่น ทำให้เธอมีอิสระที่จะไปประเทศไหนก็ได้ตามที่ต้องการ และฉันไม่จำเป็นต้องดีลกับคู่หูเสมอไป และเธอหวังว่าการออกมาแชร์เรื่องราวของเธอนั้น จะทำให้มองว่าการที่ผู้หญิงมีอิสระมากขึ้นเป็นเรื่องปกติ
ทั้งนี้ เธอยังได้เปิดเผยว่า หลังจากเรื่องราวการเดินทางคนเดียวของเธอ พร้อมกับการหาแฟนชั่วคราวถูกเผยแพร่ออกไป ได้มีผู้คนจากหลายประเทศทั่วโลกติดต่อมาเสนอให้ความช่วยเหลือสานต่อปณิธานของเธอ เพื่อที่จะพาเธอไปเยี่ยมชมและสัมผัสวัฒนธรรมของประเทศพวกเขา
"ฉันได้รับข้อเสนอมากมายให้เป็นแฟนกับคนจากทั่วโลกทั้งในข้อความส่วนตัวและคอมเมนต์ พวกเขาบอกว่าสามารถไปเที่ยวประเทศของพวกเขา และเป็นแฟนกันได้ 1 สัปดาห์" นักผจญภัยสาว กล่าวอย่างตื่นเต้น
ภาพจาก Instagram orsolya.lorinczz
ภาพจาก Instagram orsolya.lorinczz
ภาพจาก Instagram orsolya.lorinczz
ภาพจาก Instagram orsolya.lorinczz
ขอบคุณข้อมูลจาก New York Post