ภาพฮือฮา ห้องนอนลับซ่อนในสถานีรถไฟฟ้า นึกว่าโรงแรม มีไว้ให้ใครใช้ ไปพักได้ไหม

 
            ภาพไวรัลฮือฮา ห้องนอนลับซ่อนในสถานีรถไฟฟ้าที่ไต้หวัน นึกว่าโรงแรมแคปซูล เผยมีไว้ให้ใครใช้ คนสนใจไปพักได้ไหม 

ห้องนอนลับ ในสถานีรถไฟฟ้า
ภาพจาก เฟซบุ๊ก 台北捷運 Metro Taipei   

            วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2569 เว็บไซต์ CTWANT เผยว่าบนโซเชียลมีเดียได้แชร์ภาพไวรัลชวนฮือฮา เมื่อมี "พื้นที่พิเศษ" ซ่อนอยู่ใต้สถานีรถไฟฟ้า Taipei Main Station ในเมืองไทเป ของไต้หวัน เป็นห้องนอนลับที่คนทั่วไปไม่เห็นมาก่อน และไม่คิดว่าจะมีห้องนอนแบบนี้ซ่อนอยู่ที่สถานีรถไฟฟ้า อีกทั้งยังมีสภาพที่สะอาดและเป็นระเบียบราวกับโรงแรมแคปซูล สร้างความตกตะลึงให้กับหลาย ๆ คน 

            บริษัทรถไฟฟ้าใต้ดินไทเป (Metro Taipei) ได้เปิดเผยภาพถ่ายดังกล่าวเป็นครั้งแรกบนแพลตฟอร์มโซเชียล โดยแสดงให้เห็นว่าพื้นที่พักผ่อนลักษณะคล้ายกับโรงแรมแคปซูล ซึ่งถูกออกแบบมาอย่างประณีต ในบรรยากาศที่เงียบสงบและผ่อนคลาย ดูเหมือนเป็นพื้นที่ลับเฉพาะที่มีเพียงไม่กี่คนที่จะได้รับอนุญาตให้ใช้งาน ชวนเกิดความสงสัยว่า เป็นพื้นที่ของใคร และคนทั่วไปมีสิทธิ์เข้าไปพักผ่อนได้ไหม  

ห้องนอนลับ ในสถานีรถไฟฟ้า
ภาพจาก เฟซบุ๊ก 台北捷運 Metro Taipei   

            ความเป็นจริงก็คือ ห้องนอนดังกล่าวนี้เป็นจุดพักผ่อนสำหรับเจ้าหน้าที่กะกลางคืนของศูนย์ควบคุมการปฏิบัติงานรถไฟฟ้าความจุสูง (MRT High-Capacity Operations Control Center) โดยผู้ดูแล เผยว่า พื้นที่แห่งนี้ได้รับการออกแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายในมีสิ่งอำนวยความสะดวก ได้แก่ ห้องอาบน้ำ และห้องนอนแคปซูลส่วนตัว 6 ห้อง พร้อมระบบกันแสงและกันเสียง ช่วยให้พนักงานสามารถหลับสนิทได้อย่างรวดเร็ว 

            ห้องพักใต้ดินแห่งนี้มีไว้สำหรับเจ้าหน้าที่ภายในเฉพาะกลุ่มเท่านั้น และผู้โดยสารทั่วไปไม่ทราบมาก่อน โดยจุดประสงค์คือเพื่อให้เจ้าหน้าที่กลุ่มนี้ได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ และปราศจากการรบกวน ช่วยให้พวกเขาฟื้นตัวจากสภาพแวดล้อมการทำงานที่เครียดสูง ซึ่งต้องสลับกันเข้ากะตลอด 24 ชั่วโมง 

ห้องนอนลับ ในสถานีรถไฟฟ้า
ภาพจาก เฟซบุ๊ก 台北捷運 Metro Taipei   

            การเปิดเผยการออกแบบนี้ทำให้โลกภายนอกได้เห็นสภาพการทำงานของบุคลากรที่อยู่เบื้องหลังระบบรถไฟฟ้า โดยเชื่อว่า "การจัดหาพื้นที่พักผ่อนที่เพียงพอสำหรับผู้ที่ทำงานภายใต้ความกดดันสูง ไม่เพียงจะช่วยปรับปรุงคุณภาพงานเท่านั้น แต่ยังช่วยให้มั่นใจได้ถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานโดยรวมอีกด้วย" 

            หลังจากภาพถ่ายนี้ถูกเผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตต่างพากันให้ความสนใจและเข้าไปแสดงความคิดเห็นมากมาย มีทั้งประหลาดใจและชื่นชม ทั้งสภาพแวดล้อมที่สะอาดและสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน บางคนถึงกับยกให้เป็น "สวัสดิการพนักงานที่ยอดเยี่ยม" เมื่อเทียบกับงานอื่นที่พนักงานต้องเข้ากะด้วยเช่นเดียวกัน  

            "นี่หรูหรากว่าห้องพักเวรในโรงพยาบาลหลายแห่งเสียอีก" ผู้ใช้โซเชียลรายหนึ่ง กล่าว ในขณะเดียวกันมีบางส่วนได้เข้าไปสอบถามถึงความเป็นได้ที่ห้องพักดังกล่าวจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปได้จองเข้าไปใช้บริการบ้างหรือไม่ อย่างไรก็ดี ปัจจุบันห้องพักนี้ยังคงสงวนไว้สำหรับเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการปฏิบัติงานเท่านั้น

ห้องนอนลับ ในสถานีรถไฟฟ้า
ภาพจาก เฟซบุ๊ก 台北捷運 Metro Taipei   



ขอบคุณข้อมูลจาก CTWANT

