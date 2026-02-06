HILIGHT
เดือด ! กรณ์ ตอกกลับ ศุภจี ซัดนโยบายภูมิใจไทยไม่ตรงปก ยื่น กกต. แค่ 8 ข้อ

          เดือดต่อเนื่องหลังเวทีดีเบท เมื่อ กรณ์ จาติกวณิช ออกมาโพสต์ตอกกลับ ศุภจี พร้อมงัดเอกสารนโยบายพรรคภูมิใจไทยที่ยื่นต่อ กกต. ระบุมีเพียง 8 ข้อ สวนทางนโยบายใหญ่ที่ใช้หาเสียง 





กรณ์ จาติกวณิช
ภาพจากเฟซบุ๊กกรณ์ จาติกวณิช - Korn Chatikavanij

          กรณ์ จาติกวณิช ตั้งคำถามถึงความน่าเชื่อถือในการบริหารประเทศ หลังพบว่านโยบายพรรคภูมิใจไทยที่ยื่นต่อ กกต. มีเพียง 8 ข้อ และไม่ปรากฏโครงการใหญ่ที่เคยหาเสียงหลายเวที โดยมองว่าพรรคที่วางตัวเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล ควรมีนโยบายที่ผ่านการกลั่นกรองและเปิดเผยต่อสาธารณะอย่างชัดเจน

          จากกรณีที่ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ตั้งคำถามถึงนโยบายของพรรคภูมิใจไทยที่ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดบนเวทีดีเบท ล่าสุด กรณ์ จาติกวณิช รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ได้โพสต์เฟซบุ๊กออกมาตั้งข้อสงสัยต่อความน่าเชื่อถือในการบริหารประเทศ หลังพบว่านโยบายที่พรรคภูมิใจไทยยื่นต่อ กกต. มีเพียง 8 ข้อ และไม่ปรากฏโครงการขนาดใหญ่ที่เคยใช้หาเสียง โดยชี้ว่าพรรคที่วางตัวเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล ควรมีนโยบายที่ผ่านการกลั่นกรองและเปิดเผยต่อสาธารณะอย่างชัดเจน

กรณ์ จาติกวณิช
ภาพจากเฟซบุ๊กกรณ์ จาติกวณิช - Korn Chatikavanij

          สำหรับข้อความดังกล่าวมีดังนี้ 

          "จากเวทีดีเบทช่อง 3 เมื่อคืนนี้ ที่คุณอภิสิทธิ์ตั้งประเด็นถามคุณศุภจีว่า ในเมื่อนโยบายต่างๆ ที่คุณศุภจีกล่าวว่าจะทำ มันไม่ปรากฏในเอกสารนโยบายที่ภูมิใจไทยยื่นกับ กกต. (ซึ่งที่ยื่นมีเพียงแค่ 8 ข้อตามเอกสารในภาพ) จึงมีความกังวลว่าเชื่อได้แค่ไหนว่าจะทำจริงตามที่พูด

กรณ์ จาติกวณิช
ภาพจากเฟซบุ๊กกรณ์ จาติกวณิช - Korn Chatikavanij

          สำหรับผม ประเด็นนี้สำคัญ เราไม่ต้องอ้างเรื่องกฎหมาย แต่พูดกันเพียงแค่เรื่องแนวการบริหารประเทศ ซึ่งผมเชื่อว่าทุกคนเห็นด้วยกับผมว่าทุกเรื่องสำคัญที่พรรคการเมืองตั้งใจจะทำควรมีแผนนโยบายที่ผ่านการกรอง การประเมิน และมีการเปิดเผยต่อสาธารณะ

          ที่คุณศุภจีตอบว่า การมีนโยบาย 200 ข้อ สุดท้ายที่สำคัญคือทำได้จริงหรือไม่นั้นไม่ผิด

          แต่ประเด็นทำได้หรือไม่นั้นเรื่องหนึ่ง แต่การไม่เสนอนโยบายเลยนั่นยิ่งน่าเป็นห่วงไหมครับ?

          สุดท้าย ผมมีคำถามกับคุณเอกนิติและคุณศุภจีเพียงข้อเดียว

          ในฐานะสองหัวหน้าทีมเศรษฐกิจ ทำไมนโยบายของพรรคจึงมีเพียง 8 ข้อ โดยไม่มีนโยบายที่พรรคท่านหาเสียงในหลายเวที ไม่ว่าจะเป็น Land Bridge, สนามบินอันดามัน, ถนนวงแหวนรอบเมืองหาดใหญ่ หรือโครงการขยายคลอง ร.1 และอีกหลายนโยบาย

          คำถามนี้สำคัญครับ ท่านเป็นพรรคที่วางตัวเป็นพรรคแกนนำจัดตั้งรัฐบาล ท่านควรจะมีคำตอบให้สังคม"

กรณ์ จาติกวณิช
ภาพจากเฟซบุ๊กกรณ์ จาติกวณิช - Korn Chatikavanij



เดือด ! กรณ์ ตอกกลับ ศุภจี ซัดนโยบายภูมิใจไทยไม่ตรงปก ยื่น กกต. แค่ 8 ข้อ โพสต์เมื่อ 6 กุมภาพันธ์ 2569
