ภาพล่าสุด หยาหยา แพนด้ายักษ์ผอมโซ หลังถูกส่งกลับจีน เปลี่ยนไปเป็นคนละตัว

 
           สวนสัตว์จีนเผยภาพล่าสุด หยาหยา แพนด้ายักษ์ผอมโซ ที่อยู่ในสวนสัตว์สหรัฐฯ 20 ปี หลังถูกส่งกลับจีน เปลี่ยนไปเป็นคนละตัว 

ภาพล่าสุด หยาหยา แพนด้ายักษ์ผอมโซ
ภาพจาก Douyin

           วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2569 เว็บไซต์มาเธอร์ชิป เผยเรื่องราวของเจ้าหยาหยา หรือ ยาย่า (Ya Ya) แพนด้ายักษ์ที่เคยอาศัยในสวนสัตว์ของสหรัฐฯ และได้สร้างความสะเทือนใจให้กับผู้คนโดยเฉพาะคนรักสัตว์ต่างรู้สึกสงสารและเวทนา ด้วยรูปลักษณ์ที่ซูบผอมและร่างกายทรุดโทรมอย่างน่าตกใจ แตกต่างจากแพนด้ายักษ์ปกติที่เคยเห็นโดยทั่วไปอย่างสิ้นเชิง  

           โดยเจ้าหยาหยา อาศัยอยู่ในสวนสัตว์เมมฟิส รัฐเทนเนสซี สหรัฐอเมริกา เป็นเวลา 20 ปี หลังจากภาพถ่ายของมันถูกเผยแพร่ไปในวงกว้าง ได้จุดประกายให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ จนหลายคนเกิดความเป็นกังวลเกี่ยวกับปัญหาเรื่องสุขภาพ และสภาพการเป็นอยู่ของมัน เกิดเป็นแฮชแท็ก #SaveYaya จนกระทั่ง หยาหยา ถูกส่งกลับประเทศจีน เมื่อปี 2567 

           ล่าสุด เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2569 ทางสวนสัตว์ปักกิ่งในประเทศจีน ได้แชร์คลิปวิดีโอที่น่าทึ่ง เผยให้เห็นเจ้าหยาหยาในปัจจุบัน หลังจากผ่านไป 2 ปี สภาพร่างกายของมันเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นมาก ได้กินอาหารที่เหมาะสม จนกลับมาอ้วนท้วนสมบูรณ์และสุขภาพดีแล้ว เมื่อเทียบกับภาพก่อนหน้านี้ เห็นได้ชัดว่าแตกต่างราวกับเป็นคนละตัว 

ภาพล่าสุด หยาหยา แพนด้ายักษ์ผอมโซ
ภาพจาก Weibo

           บนโซเชียลมีเดียของทางสวนสัตว์ ระบุว่า เมื่อตอนที่หยาหยากลับมายังประเทศจีน น้ำหนักตัวของมันเหลือเพียง 75 กิโลกรัม แต่ตอนนี้น้ำหนักของมันเพิ่มขึ้นมาเป็น 95 กิโลกรัม ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับแพนด้ายักษ์อายุมาก ทั้งนี้ ผลการประเมินสภาพร่างกายจากสัตวแพทย์ก็ดีขึ้น จากคะแนน 2/5 เพิ่มขึ้นเป็น 4/5 และการทำงานของร่างกายโดยรวมก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดี

           การเปลี่ยนแปลงทางร่างกายของหยาหยากลายเป็นประเด็นที่ถกเถียง ผู้คนส่วนหนึ่งกล่าวตำหนิทางสวนสัตว์สหรัฐฯ รวมถึงนักเคลื่อนไหวบางรายยังได้กล่าวโทษทางสวนสัตว์ว่า เป็นสาเหตุการตายของเลเล่ (Le Le) คู่ของหยาหยา เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2566  

           อย่างไรก็ดี ทางสวนสัตว์และเจ้าหน้าที่ต่างปฏิเสธว่า ไม่ได้มีการทารุณกรรมหรือปฏิบัติที่ไม่ดีกับแพนด้ายักษ์ แต่เนื่องจาก "พันธุกรรมของครอบครัว" จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้มันมีขนาดตัวเล็ก ประกอบกับมีภาวะผิวหนังและขนเรื้อรัง ซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันโดยตรง และเกิดการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมน จนส่งผลต่อสภาวะทางร่างกาย 

           ทั้งนี้ ทางสวนสัตว์สหรัฐฯ ยังได้ออกแถลงการณ์ร่วมกับสมาคมสวนสัตว์แห่งประเทศจีน เพื่อยืนยันว่า แพนด้ายักษ์ทั้งสองตัวไม่เคยถูกทารุณกรรม ตัวแทนผู้ดูแลของทั้งสองประเทศมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับสถานะสุขภาพของแพนด้า รวมถึงรายงานสุขภาพรายเดือน และรายงานการตรวจร่างกายประจำปีอย่างสม่ำเสมอ 

ภาพล่าสุด หยาหยา แพนด้ายักษ์ผอมโซ
ภาพจาก Douyin

ภาพล่าสุด หยาหยา แพนด้ายักษ์ผอมโซ
ภาพจาก Douyin

ภาพล่าสุด หยาหยา แพนด้ายักษ์ผอมโซ
ภาพจาก Douyin

ภาพล่าสุด หยาหยา แพนด้ายักษ์ผอมโซ
ภาพจาก Weibo

ภาพล่าสุด หยาหยา แพนด้ายักษ์ผอมโซ
ภาพจาก Weibo


ขอบคุณข้อมูลจาก Mothership





