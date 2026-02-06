ภาพล่าสุด หยาหยา แพนด้ายักษ์ผอมโซ หลังถูกส่งกลับจีน เปลี่ยนไปเป็นคนละตัว

สวนสัตว์จีนเผยภาพล่าสุด หยาหยา แพนด้ายักษ์ผอมโซ ที่อยู่ในสวนสัตว์สหรัฐฯ 20 ปี หลังถูกส่งกลับจีน เปลี่ยนไปเป็นคนละตัว
ภาพจาก Douyin
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2569 เว็บไซต์มาเธอร์ชิป เผยเรื่องราวของเจ้าหยาหยา หรือ ยาย่า (Ya Ya) แพนด้ายักษ์ที่เคยอาศัยในสวนสัตว์ของสหรัฐฯ และได้สร้างความสะเทือนใจให้กับผู้คนโดยเฉพาะคนรักสัตว์ต่างรู้สึกสงสารและเวทนา ด้วยรูปลักษณ์ที่ซูบผอมและร่างกายทรุดโทรมอย่างน่าตกใจ แตกต่างจากแพนด้ายักษ์ปกติที่เคยเห็นโดยทั่วไปอย่างสิ้นเชิง
โดยเจ้าหยาหยา อาศัยอยู่ในสวนสัตว์เมมฟิส รัฐเทนเนสซี สหรัฐอเมริกา เป็นเวลา 20 ปี หลังจากภาพถ่ายของมันถูกเผยแพร่ไปในวงกว้าง ได้จุดประกายให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ จนหลายคนเกิดความเป็นกังวลเกี่ยวกับปัญหาเรื่องสุขภาพ และสภาพการเป็นอยู่ของมัน เกิดเป็นแฮชแท็ก #SaveYaya จนกระทั่ง หยาหยา ถูกส่งกลับประเทศจีน เมื่อปี 2567
ล่าสุด เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2569 ทางสวนสัตว์ปักกิ่งในประเทศจีน ได้แชร์คลิปวิดีโอที่น่าทึ่ง เผยให้เห็นเจ้าหยาหยาในปัจจุบัน หลังจากผ่านไป 2 ปี สภาพร่างกายของมันเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นมาก ได้กินอาหารที่เหมาะสม จนกลับมาอ้วนท้วนสมบูรณ์และสุขภาพดีแล้ว เมื่อเทียบกับภาพก่อนหน้านี้ เห็นได้ชัดว่าแตกต่างราวกับเป็นคนละตัว
ภาพจาก Weibo
การเปลี่ยนแปลงทางร่างกายของหยาหยากลายเป็นประเด็นที่ถกเถียง ผู้คนส่วนหนึ่งกล่าวตำหนิทางสวนสัตว์สหรัฐฯ รวมถึงนักเคลื่อนไหวบางรายยังได้กล่าวโทษทางสวนสัตว์ว่า เป็นสาเหตุการตายของเลเล่ (Le Le) คู่ของหยาหยา เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2566
อย่างไรก็ดี ทางสวนสัตว์และเจ้าหน้าที่ต่างปฏิเสธว่า ไม่ได้มีการทารุณกรรมหรือปฏิบัติที่ไม่ดีกับแพนด้ายักษ์ แต่เนื่องจาก "พันธุกรรมของครอบครัว" จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้มันมีขนาดตัวเล็ก ประกอบกับมีภาวะผิวหนังและขนเรื้อรัง ซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันโดยตรง และเกิดการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมน จนส่งผลต่อสภาวะทางร่างกาย
ทั้งนี้ ทางสวนสัตว์สหรัฐฯ ยังได้ออกแถลงการณ์ร่วมกับสมาคมสวนสัตว์แห่งประเทศจีน เพื่อยืนยันว่า แพนด้ายักษ์ทั้งสองตัวไม่เคยถูกทารุณกรรม ตัวแทนผู้ดูแลของทั้งสองประเทศมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับสถานะสุขภาพของแพนด้า รวมถึงรายงานสุขภาพรายเดือน และรายงานการตรวจร่างกายประจำปีอย่างสม่ำเสมอ
ภาพจาก Douyin
ภาพจาก Douyin
ภาพจาก Douyin
ภาพจาก Weibo
ภาพจาก Weibo
