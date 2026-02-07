HILIGHT
โรงแรมหรูรื้อพื้นล็อบบี้ งัดอิฐทองคำขาย ทำกำไรได้ 400 ล้าน หลังราคาทองพุ่งแรง

 
           โรงแรมหรูในมาเก๊า รื้อพื้นล็อบบี้ งัดอิฐทองคำขายทำกำไร หลังราคาทองพุ่งแรงฉุดไม่อยู่ เผยขายได้กว่า 400 ล้าน เกือบ 10 เท่าของราคาซื้อเดิม   

โรงแรมหรู งัดทองจากพื้น
ภาพจาก Douyin 

           ราคาทองคำโลกพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว และต่อเนื่องในช่วงต้นปี 2569 หลายคนจึงพากันแห่ขายทองคำเพื่อทำกำไร แม้กระทั่งที่โรงแรมแห่งหนึ่งในมาเก๊า ยังถึงขนาดต้องรื้อพื้นล็อบบี้ เพื่อนำทองคำแท่งไปขาย จนกลายเป็นประเด็นไวรัลฮือฮาในขณะนี้

           วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2569 เว็บไซต์ Yahoo รายงานว่า โรงแรม Emperor Entertainment Hotel ในมาเก๊า บริเวณพื้นล็อบบี้มีเอกลักษณ์พิเศษโดยประดับประดาด้วย "อิฐทองคำ" จำนวน 78 ก้อน แต่ในช่วงที่ผ่านมานี้ แขกที่เข้าพักได้สังเกตว่า ทองคำเหล่านั้นหายไป จึงเกิดความสงสัยว่ามันอาจจะถูกนำไปขายในช่วงที่ราคาทองคำพุ่งสูงขึ้น และล่าสุดทางโรงแรมได้ออกมายืนยันแล้วว่า ทองคำนั้นถูกนำไปขายในราคาเกือบ 10 เท่าของราคาซื้อเดิม

           รายงานเผยว่า อิฐทองคำดังกล่าวเป็นทองคำบริสุทธิ์ 999.9 จากสวิตเซอร์แลนด์ จำนวน 78 ชิ้น น้ำหนักรวม 78 กิโลกรัม แต่ละชิ้นจะมีหมายเลขกำกับเพื่อเน้นความหายาก โดยราคาซื้อเริ่มต้นของทองคำเหล่านี้อยู่ที่ประมาณ 9.4 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง (ราว 37 ล้านบาท) และในปัจจุบัน สามารถขายไปได้ที่ราคา 99.7 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง (ราว 400 ล้านบาท)

โรงแรมหรู งัดทองจากพื้น
ภาพจาก Douyin 

           ทางบริษัทผู้ดูแลเครือโรงแรม Emperor Hotel ได้เผยแถลงการณ์ว่า ตลอด 20 ปีที่ผ่านมา โรงแรม Emperor Entertainment Hotel ได้ปูอิฐทองคำจำนวนมากตามทางเดินหลักในล็อบบี้ของโรงแรม เพื่อสร้างบรรยากาศหรูหรา และเสริมสร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์คาสิโน ซึ่งประสบความสำเร็จในการดึงดูดผู้คนจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทได้ยุติการดำเนินงานด้านการพนันแล้ว จึงกำลังวางแผนสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกด้านความบันเทิงและสันทนาการใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาการบริการและขยายช่องทางรายได้ 

           ด้วยเหตุนี้ อิฐทองคำเหล่านี้ซึ่งเคยเป็นส่วนหนึ่งของการออกแบบตกแต่งภายในของทางโรงแรม จึงไม่สอดคล้องกับธีมของโรงแรมในอนาคตอีกต่อไป ทางโรงแรมจึงต้องดำเนินการ "รื้อออก" เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการตกแต่งใหม่ 

           ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากสภาพตลาดในปัจจุบัน และราคาทองคำที่สูง คณะกรรมการของบริษัทเชื่อว่า การขายทองคำแท่งเป็นโอกาสที่ดีในการทำกำไรจากสินทรัพย์ พร้อมทั้งประหยัดค่าใช้จ่ายด้านความปลอดภัยและการดูแลรักษาที่เกี่ยวข้อง จึงมีมติอนุมัติให้ขายอิฐทองคำเหล่านี้ โดยรายได้ทั้งหมดจากการขายจะนำไปใช้เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินของกลุ่มบริษัท และลงทุนในการพัฒนาเมื่อมีโอกาสที่เหมาะสม 

โรงแรมหรู งัดทองจากพื้น
ภาพจาก Douyin 


ขอบคุณข้อมูลจาก Sohu, Yahoo


