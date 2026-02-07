HILIGHT
สาวงามมาไกล ขนสมบัติมาถึงไทย แต่ละชิ้นสุดว้าว รู้ราคาตาโต แต่ชาวเน็ตหลุดโฟกัส

 
             สาวมาไกล หอบทองน้ำดีขายถึงไทย เช็กดูแต่ละชิ้นสุดว้าว ทองลาว 99% กรอบพระแบบนี้ที่ไทยยังไม่มี รู้ราคาถึงกับตาโต ได้เป็นล้าน แต่ชาวเน็ตหลุดโฟกัส

สาวสวย ขายทอง
ภาพจาก TikTok @namobanchangtongdaengso0

           วานนี้ (6 กุมภาพันธ์ 2569) เฟซบุ๊ก ร้านทำทองนะโมบ้านช่างทอง เพชร ทอง & จิวเวอรี่ เผยเรื่องราวของ 2 สาวจาก สปป.ลาว ที่ตั้งใจขึ้นเครื่องบินมาลงดอนเมือง เพื่อเดินทางมาถึงร้านที่อยู่ จ.สระบุรี หวังนำทองคำจำนวนมากที่มีอยู่มาขายกับทางร้าน ซึ่งทองคำที่นำมานั้นพบว่ามีทั้งทองคำแท่ง 99.99% จากธนาคารของ สปป.ลาว ไปจนถึงกรอบพระ และทองคำรูปพรรณอื่น ๆ อีกหลายอย่าง โดยสวมใส่เป็นเครื่องประดับมา 

           ทั้ง 2 สาว เล่าว่ากรอบพระที่เห็นนี้ เป็นของทั่ว ๆ ไปที่วางขายตามตู้ แบบที่สวย ๆ วิจิตรนั้นที่ สปป.ลาว ก็มี แต่ส่วนมากจะเป็นการสั่งทำ ซึ่งทางช่างนะโมอธิบายเพิ่มเติมว่า ทองที่ลาวจะเป็นทอง 99% ซึ่งกรอบพระ 99% ที่ไทยนั้นไม่มี 

           เมื่อสอบถามถึงราคาที่คาดหวังไว้ ทั้งคู่ยอมรับว่าไม่รู้เลย แถมหนึ่งในนั้นไม่รู้ด้วยซ้ำว่าขณะนี้ราคาทองคำในประเทศไทยอยู่ที่เท่าไหร่แล้ว แต่ที่ตัดสินใจมาขายทองที่ไทย เนื่องจากที่ สปป.ลาว การจะรับซื้อทองจะคิดเป็นราคาเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นทอง คือ 96% หรือ 99% 

สาวสวย ขายทอง
ภาพจาก TikTok @namobanchangtongdaengso0

สาวสวย ขายทอง
ภาพจาก TikTok @namobanchangtongdaengso0

สาวสวย ขายทอง
ภาพจาก TikTok @namobanchangtongdaengso0

สาวสวย ขายทอง
ภาพจาก TikTok @namobanchangtongdaengso0

           ทางร้านเผยว่าทองของ สปป.ลาว นั้นก็คล้ายกับทองของไทย แต่ของไทยทางสมาคมทองคำและที่ สคบ. กำหนดไว้นั้น จะอยู่ที่ 96.5% เมื่อหลอมแล้วก็จะอยู่ประมาณ 93-96%  

           ทั้งนี้ เมื่อนำทองรูปพรรณและกรอบพระไปหลอม พบว่าได้ทอง 99% น้ำหนักรวม 169.21 กรัม ส่วนทองคำแท่ง จะรับซื้อในเรตทอง 99 โดยไม่หลอม โดยให้ราคารวมทั้งหมด 1,063,002 บาท ทำเอาสาวเจ้าของทองถึงกับตาโตและยิ้มออกทีเดียวเมื่อเห็นราคา 

สาวสวย ขายทอง
ภาพจาก TikTok @namobanchangtongdaengso0

สาวสวย ขายทอง
ภาพจาก TikTok @namobanchangtongdaengso0

           ทางสาวเจ้าของทางยังนำแหวนเพชร ที่ซื้อมาจาก สปป.ลาว ให้ทางร้านช่วยดูด้วย โดยบอกว่าซื้อมาในราคาที่เทียบเป็นเงินไทยได้หลักแสน แต่ขายคืนไม่ให้ เคยกลับไปถามที่ห้างเพชรร้านเดิมแล้วแต่เขาไม่รับ อ้างว่าเพชรของตนเป็นอีก 2024 แต่ตนไปขายปี 2025 ก็เลยไม่รับซื้อ ทำให้ตัวเองก็งงว่าเพชรมีหมดอายุด้วยเหรอ

           ช่างนะโม อธิบายว่า งานเพชรจริง ๆ ซื้อร้านไหนควรกลับไปขายร้านเดิม แต่ก็พบกรณีที่ทางร้านปฏิเสธเยอะมาก ไม่ว่าจะที่ลาวหรือไทยก็มี จึงอยากแนะนำว่าเวลาซื้อเพชรให้สอบถามด้วยว่า เราสามารถขายคืนได้กี่เปอร์เซนต์ ระยะเวลาเท่าไหร่ 

สาวสวย ขายทอง
ภาพจาก TikTok @namobanchangtongdaengso0

           ทั้งนี้ มีชาวเน็ตไทยจำนวนมากให้ความสนใจและเข้ามาร่วมคอมเมนต์ โดยพบว่าหลายคนต่างก็ชม 2 สาวในความน่ารัก จนทางเจ้าของคลิปถึงกับแซวเลยว่า "ไม่มีใครตั้งใจเรียนเรื่องทองเลยวันนี้"

สาวสวย ขายทอง

สาวสวย ขายทอง

