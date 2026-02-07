แพทย์หญิงเสียชีวิตปริศนา ติดในตู้แช่ซูเปอร์มาร์เกตข้ามคืน ครอบครัวติดใจฟ้องพันล้าน

แพทย์หญิงในสหรัฐฯ เสียชีวิตปริศนา หลังติดในตู้แช่แข็งซูเปอร์มาร์เกตข้ามคืน พบร่างในสภาพเปลือยกาย ครอบครัวติดใจฟ้องเรียกเงินกว่าพันล้าน
ภาพจาก GoFundMe
เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2569 เว็บไซต์ LADbible เผยเรื่องราวเหตุการณ์ที่กำลังเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงในสหรัฐอเมริกา กรณีปริศนาการเสียชีวิตสุดสลดของ ดร.เฮเลน การาย (Helen Garay) วิสัญญีแพทย์ และแม่ลูกสอง วัย 32 ปี จากนิการากัว ที่ทำงานในรัฐฟลอริดา หลังถูกพบติดอยู่ในตู้แช่แข็งของซูเปอร์มาร์เกตข้ามคืน ในสภาพเปลือยกาย แต่ตำรวจกลับตัดประเด็นเรื่องการฆาตกรรมออกไป จนทำให้เกิดความสงสัยและทางครอบครัวกำลังฟ้องร้องทางร้านที่เกิดเหตุ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเดือนธันวาคม ปีที่ผ่านมา ในระหว่างที่ ดร.เฮเลนอยู่ในช่วงพักผ่อนวันหยุด เธอได้เข้าไปในซูเปอร์มาร์เกต Dollar Tree ในเมืองไมอามี ในวันที่ 13 ธันวาคม และไม่ได้ออกมาอีกเลย โดยในวันถัดมา เธอถูกพบเป็นศพเสียชีวิตในตู้แช่แข็งของร้าน โดยพนักงานของร้านรายหนึ่งเป็นผู้พบศพของเธอในเวลาประมาณ 08.00 น. ของวันที่ 14 ธันวาคม 2568
ในตอนแรกทางตำรวจได้แถลงเกี่ยวกับคดีระบุว่า ทางเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุ "พบศพหญิงเปลือยอยู่ในตู้แช่แข็งของร้าน" หลังจากการสอบสวนพบว่า ผู้เสียชีวิตได้เข้าไปในร้านโดยไม่ได้ซื้ออะไร ก่อนจะเข้าไปในพื้นที่หวงห้ามสำหรับพนักงาน เธอเข้าไปในตู้แช่แข็งขนาดใหญ่ด้วยตัวเอง และอยู่ที่นั่นข้ามคืน เบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ไม่พบหลักฐานการฆาตกรรม แต่การสอบสวนยังคงดำเนินอยู่
หนึ่งสัปดาห์หลังจากพบศพดร.เฮเลน ทางญาติและสมาชิกในครอบครัวยังค้างคาใจ และมีคำถามมากมาย ดาเนียลา คอร์เตซ ลูกพี่ลูกน้องของเธอ กล่าวกับรายงานของกับนิวยอร์กโพสต์ว่า "เราไม่รู้เหมือนกันว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร และเราก็ไม่ได้รับคำตอบใด ๆ"
ทางครอบครัวได้ดำเนินการฟ้องร้องทั้งทางร้านซูเปอร์มาร์เกตและผู้จัดการร้าน โดยเรียกเงินค่าชดเชยเป็นจำนวนกว่า 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 1,500 ล้านบาท)
ทางครอบครัวยังได้ตั้งเพจระดมทุนบนเว็บไซต์ GoFundMe สำหรับค่าใช้จ่ายในการส่งศพกลับประเทศ และค่าดำเนินการจัดพิธีทางศาสนา โดยเปิดรับบริจาคอยู่ที่ 20,000 ดอลลาร์ (ราว 6.3 ล้านบาท) ซึ่งขณะนี้มีผู้เข้าไปร่วมช่วยเหลือแล้วมากกว่า 18,000 ดอลลาร์ (ราว 5.6 ล้านบาท)
โดยระบุว่า ดร.เฮเลน เป็นชาวนิการากัวผู้อุทิศชีวิตให้กับวงการแพทย์ เธอทำงานในสหรัฐอเมริกา เป็นวิสัญญีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด ผู้ซึ่งนำความหวังและการเยียวยามาสู่เด็กและครอบครัวจำนวนนับไม่ถ้วน เธอใช้ทั้งความเมตตา ความเชี่ยวชาญ และความมุ่งมั่นในการช่วยชีวิต
นอกเหนือจากอาชีพของเธอแล้ว ดร.เฮเลนยังเป็นแม่ที่รักของลูก 2 คน ซึ่งยังคงอยู่ในนิการากัว และเปรียบเสมือนดวงใจของเธอ "ความเข้มแข็ง ความอบอุ่น และความรักอันไม่เปลี่ยนแปลงของเธอที่มีต่อครอบครัวจะอยู่ในความทรงจำตลอดไป"
ขณะที่ทาง Dollar Tree ได้กล่าวในแถลงการณ์ระบุว่า "เราทราบถึงเหตุการณ์อันน่าเศร้าครั้งนี้ และขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัว และบุคคลอันเป็นที่รักของผู้เสียชีวิต เราจะไม่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคดีความที่กำลังดำเนินอยู่ แต่เราจะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับเจ้าหน้าที่ในการสอบสวน"
ขอบคุณข้อมูลจาก LADbible, People