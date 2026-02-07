HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

แพทย์หญิงเสียชีวิตปริศนา ติดในตู้แช่ซูเปอร์มาร์เกตข้ามคืน ครอบครัวติดใจฟ้องพันล้าน

 
            แพทย์หญิงในสหรัฐฯ เสียชีวิตปริศนา หลังติดในตู้แช่แข็งซูเปอร์มาร์เกตข้ามคืน พบร่างในสภาพเปลือยกาย ครอบครัวติดใจฟ้องเรียกเงินกว่าพันล้าน 

คดีปริศนา ในตู้แช่แข็ง
ภาพจาก GoFundMe

            เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2569 เว็บไซต์ LADbible เผยเรื่องราวเหตุการณ์ที่กำลังเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงในสหรัฐอเมริกา กรณีปริศนาการเสียชีวิตสุดสลดของ ดร.เฮเลน การาย (Helen Garay) วิสัญญีแพทย์ และแม่ลูกสอง วัย 32 ปี จากนิการากัว ที่ทำงานในรัฐฟลอริดา หลังถูกพบติดอยู่ในตู้แช่แข็งของซูเปอร์มาร์เกตข้ามคืน ในสภาพเปลือยกาย แต่ตำรวจกลับตัดประเด็นเรื่องการฆาตกรรมออกไป จนทำให้เกิดความสงสัยและทางครอบครัวกำลังฟ้องร้องทางร้านที่เกิดเหตุ   

            เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเดือนธันวาคม ปีที่ผ่านมา ในระหว่างที่ ดร.เฮเลนอยู่ในช่วงพักผ่อนวันหยุด เธอได้เข้าไปในซูเปอร์มาร์เกต Dollar Tree ในเมืองไมอามี ในวันที่ 13 ธันวาคม และไม่ได้ออกมาอีกเลย โดยในวันถัดมา เธอถูกพบเป็นศพเสียชีวิตในตู้แช่แข็งของร้าน โดยพนักงานของร้านรายหนึ่งเป็นผู้พบศพของเธอในเวลาประมาณ 08.00 น. ของวันที่ 14 ธันวาคม 2568

            ในตอนแรกทางตำรวจได้แถลงเกี่ยวกับคดีระบุว่า ทางเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุ "พบศพหญิงเปลือยอยู่ในตู้แช่แข็งของร้าน" หลังจากการสอบสวนพบว่า ผู้เสียชีวิตได้เข้าไปในร้านโดยไม่ได้ซื้ออะไร ก่อนจะเข้าไปในพื้นที่หวงห้ามสำหรับพนักงาน เธอเข้าไปในตู้แช่แข็งขนาดใหญ่ด้วยตัวเอง และอยู่ที่นั่นข้ามคืน เบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ไม่พบหลักฐานการฆาตกรรม แต่การสอบสวนยังคงดำเนินอยู่

            หนึ่งสัปดาห์หลังจากพบศพดร.เฮเลน ทางญาติและสมาชิกในครอบครัวยังค้างคาใจ และมีคำถามมากมาย ดาเนียลา คอร์เตซ ลูกพี่ลูกน้องของเธอ กล่าวกับรายงานของกับนิวยอร์กโพสต์ว่า "เราไม่รู้เหมือนกันว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร และเราก็ไม่ได้รับคำตอบใด ๆ" 

คดีปริศนา ในตู้แช่แข็ง
ภาพจาก GoFundMe

            ต่อมา ในวันที่ 28 มกราคม ที่ผ่านมา ทางครอบครัวได้ยื่นฟ้องร้องคดีการเสียชีวิตโดยไม่เป็นธรรมต่อศาลไมอามี-เดด เคาน์ตี โดยกล่าวหาว่า ทางร้าน Dollar Tree ประมาทเลินเล่อโดยไม่ป้องกันไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าถึงตู้แช่แข็งของร้าน อีกทั้งเมื่อผู้จัดการร้านได้รับแจ้งแล้วว่ามีคนหายตัวไป และไม่ได้ออกจากร้าน แต่กลับไม่ดำเนินการใด ๆ ที่สมเหตุสมผลเพื่อค้นหาหรือช่วยเหลือ และไม่อนุญาตให้พนักงานในร้านตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด จนนำไปสู่การเสียชีวิตในที่สุด  

            ทางครอบครัวได้ดำเนินการฟ้องร้องทั้งทางร้านซูเปอร์มาร์เกตและผู้จัดการร้าน โดยเรียกเงินค่าชดเชยเป็นจำนวนกว่า 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 1,500 ล้านบาท) 

           ทางครอบครัวยังได้ตั้งเพจระดมทุนบนเว็บไซต์ GoFundMe สำหรับค่าใช้จ่ายในการส่งศพกลับประเทศ และค่าดำเนินการจัดพิธีทางศาสนา โดยเปิดรับบริจาคอยู่ที่ 20,000 ดอลลาร์ (ราว 6.3 ล้านบาท) ซึ่งขณะนี้มีผู้เข้าไปร่วมช่วยเหลือแล้วมากกว่า 18,000 ดอลลาร์ (ราว 5.6 ล้านบาท) 

            โดยระบุว่า ดร.เฮเลน เป็นชาวนิการากัวผู้อุทิศชีวิตให้กับวงการแพทย์ เธอทำงานในสหรัฐอเมริกา เป็นวิสัญญีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด ผู้ซึ่งนำความหวังและการเยียวยามาสู่เด็กและครอบครัวจำนวนนับไม่ถ้วน เธอใช้ทั้งความเมตตา ความเชี่ยวชาญ และความมุ่งมั่นในการช่วยชีวิต

            นอกเหนือจากอาชีพของเธอแล้ว ดร.เฮเลนยังเป็นแม่ที่รักของลูก 2 คน ซึ่งยังคงอยู่ในนิการากัว และเปรียบเสมือนดวงใจของเธอ "ความเข้มแข็ง ความอบอุ่น และความรักอันไม่เปลี่ยนแปลงของเธอที่มีต่อครอบครัวจะอยู่ในความทรงจำตลอดไป" 

            ขณะที่ทาง Dollar Tree ได้กล่าวในแถลงการณ์ระบุว่า "เราทราบถึงเหตุการณ์อันน่าเศร้าครั้งนี้ และขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัว และบุคคลอันเป็นที่รักของผู้เสียชีวิต เราจะไม่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคดีความที่กำลังดำเนินอยู่ แต่เราจะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับเจ้าหน้าที่ในการสอบสวน"


ขอบคุณข้อมูลจาก LADbible, People


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
แพทย์หญิงเสียชีวิตปริศนา ติดในตู้แช่ซูเปอร์มาร์เกตข้ามคืน ครอบครัวติดใจฟ้องพันล้าน โพสต์เมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 15:11:36 1,880 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: วันตรุษจีน 2569 ทนายแก้ว แทนไท ณรงค์กูล ดูดวง 2568 Grammy Awards 2026 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 2569 ปฏิทินวันหยุด 2569 แม็ค ปวิช calendar 2569
เรื่องน่าสนใจ: ประชาพิจารณ์ประกันสังคม ปฏิทิน 2569 เลือกตั้ง 2569 ปีชง 2569 LINE Out คืออะไร ปฏิทิน 2568 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2568 วันวาเลนไทน์ 2569 ยื่นภาษีออนไลน์
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย